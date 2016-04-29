Коротко напомним, как установило следствие, инцидент произошел 5 сентября около полудня на Дербеневской набережной. Гласность конфликту придала попавшая в Сеть запись видеорегистратора. На ней видно, как двое крепких мужчин, стоя у автомобиля Mercedes-Benz Gelaеndewagen, избивают невысокого мужчину. Рядом стоит и делает устные внушения некий четвертый наблюдатель.

Как позже выяснилось, двое рукоприкладствующих — это Роман Цепляев и Юрий Волков, охранники ЧОП. Наблюдал за сценой расправы, человек похожий на бизнесмена из банковской сферы Александра Ерхова. А избитый — это водитель машины Nissan Евгений Судейко, который, предположительно, не уступил дорогу кортежу, состоящему из Bentley Continental и машины сопровождения Mercedes-Benz Gelaеndewagen.

В сети YouTube есть ранние записи, как этот же кортеж жестко нарушает ПДД. После того как правоохранительные органы обратили на этих «молодцев» внимание, инцидент, казалось бы, мог быть исчерпан. Однако неоправданно мягкий административный приговор вызвал огромный резонанс

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что дело должно быть квалифицировано не по административному, а по уголовному кодексу. Он напоминает, что в зеркальной ситуации банкир Матвей Урин и его охранники, избившие, предположительно, человека, близкого президенту Владимиру Путину, были осуждены по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), части 2 статьи 116 УК РФ («Побои»). При этом тогда никаких видеодоказательств не было. К тому же превышение полномочий сотрудниками частных охранных служб подпадает под действие части 1 статьи 203 УК РФ. Самое главное — 116-я и 203-я статьи не требуют заявления от потерпевшего.

Источник «За рулем.РФ», знакомый с ходом расследования этого дела, подтвердил, что заявления от потерпевшего так и не последовало. Всю доказательную базу и само дело в суд передали сотрудники ОВД. Изначально дело было квалифицировано как мелкое хулиганство. «Соответственно, за одно и то же правонарушение осудить обвиняемых дважды нельзя», — заметил собеседник. Прокуратура не вмешивается в конфликт из-за отсутствия заявления потерпевшего. «Вообще, прокуратура должна осуществлять надзор на этапе дознания за такими делами. Но ведомства завалены делами, и не исключено, что это дело они просто проглядели», — предполагает адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Антон Матюшенко.

По его словам, для того чтобы понять, правомерно ли было вынесенное решение судьей, нужно ознакомиться с материалами расследования. «Важно знать, были ли сотрудники ЧОП в момент правонарушения при исполнении служебных обязательств. Для определения хулиганства нужно установить степень общественной опасности в их действиях. Был ли этот поступок так называемым вызовом обществу. Или же речь идет о бытовом конфликте, переросшем в драку», — заметил юрист. Он также добавил, что сейчас из-за пристального внимания общественности может последовать пересмотр дела.

Как оказалось, за развитием этой истории пристально следят и в Госдуме. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от КПРФ Николай Езерский рассказал «За рулем.РФ», что он обеспокоен сложившейся ситуацией. «Меня до глубины души возмущает, что при равенстве всех на дороге появляются какие-то избранные, — негодует депутат. — Откровенное бездействие МВД и прокуратуры в этом вопросе еще более удивительно. Ведь все явно, все видно: состоятельные люди избили менее обеспеченного автомобилиста».

Депутат рассказал, что накануне в Госдуме состоялось совещание по поводу видеорегистраторов и законодательной инициативы об обязательном рассмотрении таких записей в качестве доказательств в суде. «На что представителями „Единой России“ нам было сказано, что записи уже учитываются судами и тут не нужно никакой дополнительной нормативной базы. Тогда непонятно, чем руководствовался судья, ведь на записи все очевидно», — недоумевает парламентарий.

Езерский пообещал, что подготовит соответствующий запрос в правоохранительные органы, если к нему обратится потерпевший или правозащитные организации. Тем временем член Общественной палаты Георгий Федоров попросил председателя Следственного комитета России Александра Быстрыкина взять это дело под личный контроль.