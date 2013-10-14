Я не особый сторонник пляжного отдыха, мне все время надо куда-то ехать, смотреть новые города… Но детям надо на море — иммунитет укреплять. И вот с этой точки зрения болгарское побережье Черного моря — вариант идеальный: жарко, но в меру, пляжи песчаные, море у берега неглубокое. А если путешествовать, то лучше на машине, например на кроссовере Renault Koleos.

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Плюс к тому свежие фрукты по смешным (по сравнению с российскими) ценам, при этом совершенно натуральные… В стране стремительно развивается туристический бизнес, поэтому снять номер в отеле любого уровня труда не составляет. Но куда лучше, с моей точки зрения, заранее подыскать апартаменты. Это будет дешевле. Ресторанов/кафе в любом местном прибрежном городке — несть числа, а цены приятно удивляют не только россиян, но и жителей небогатой Украины.

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И при этом порадуют качеством кухни. 300–500 рублей за хороший ужин с вином — нормальный счет. Главная проблема — в Болгарии легко спиться: бутылку отличного вина можно купить уже за 3–5 евро. Можно найти и дешевле, в розлив — дадут и продегустировать вино перед покупкой. Кстати, местное побережье славится не только отличными пляжами, но и старинными городками, куда надо обязательно съездить. Из самых известных — город-крепость Несебр и древний Созополь, который сейчас обжили местные художники. Есть еще Бургас и Варна — крупнейшие города на побережье, с очень неплохим шопингом.

Путешествие в Болгарию на Renault Koleos Путешествие в Болгарию на Renault Koleos

Renault Koleos

Наша дорога

На автомобиле в Болгарию из европейской части России ведет прямая дорога: сначала М-3 на Киев, затем по Украине М-01, М-05 мимо Одессы до границы с Румынией, далее можно выбрать любой маршрут через эту страну — вдоль побережья или по основным трассам. Всего примерно 2050 км, или два дневных перехода. Очень даже неплохо, тем более что маршрут проходит по хорошим по качеству украинским дорогам: Чернигов-Киев и Киев-Одесса. Вторая вообще считается лучшей в стране и местами напоминает настоящий автобан. Только тут есть две «засады». Первая — таможенные переходы на границе с Украиной.

Путешествие в Болгарию на Renault Koleos Переправа на пароме

Переправа на пароме

Что «Бачевск» на трассе М-3, что «Три сестры» (это объездной вариант) в сезон могут превратиться в проблему: в очереди можно простоять и 6 часов, и больше. Вторая «засада» тоже связана с границей, но с другой. На пути с Украины в Румынию встают защитники молдавской границы. И могут вполне вынести мозг, хотя надо-то им всего дать малую толику денег… Говорят, в большинстве случаев их устраивает 300 руб. за «экологию». Но обязательно наличными!

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Мы выбрали другую дорогу. Пусть она длиннее на 200 км, зато ведет в обход самых загруженных пограничных переходов, и большая часть маршрута приходится на хорошие по качеству дороги. Итак, сначала по М-1 на Минск, а дальше через Оршу, Бобруйск и Мозырь к украинской границе. Белорусские дороги — очень хорошие по качеству, и 900 км до Украины мы проехали за 10 часов (не нарушая правил!). И еще в Белоруссии самое дешевое топливо, причем на АЗС можно платить карточкой или любой валютой (рубли, доллары, евро). А вот придорожный сервис у наших соседей отсутствует — практически нет ни кафе, совсем нет мотелей. И к этому надо быть готовым.

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Далее — не слишком загруженный пограничный переход (около 40 минут) и… начинаются не очень хорошие украинские дороги (мягко говоря). По этой стране надо проехать всего порядка 500 км, но — без удовольствия. Местами кажется, что тут недавно бомбили, хотя трассы имеют статус республиканских. Особенно тяжелые участки есть в Житомирской области (в сумме примерно 100 км), поэтому сильно не разгонишься — можно оставить и резину, и подвески. Зато на Украине множество отличных недорогих придорожных кафе, мотелей и гостиниц.

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Хороший номер в гостинице недалеко от Черновцов на четверых (двое взрослых, двое маленьких детей), например, обошелся нам в 1400 руб. (платили карточкой). И это включая парковку! Дальше — граница с Румынией недалеко от Черновцов: полчаса на все процедуры. Единственное, что беспокоит румынских служивых — наличие сигарет: все, что свыше двух пачек на человека, отбирают (можно получить на обратном пути). Впрочем, если не объявить, что у тебя больше сигарет, чем разрешается, никто обыскивать не будет…

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Дороги в Румынии — неплохого качества, только проходит трасса по бесчисленному количеству населенных пунктов. Сильно не разгонишься! Поэтому на 500 км по этой стране уходит практически целый день. И хотя везде на заправках и в кафе принимают кредитные карточки, лучше небольшую сумму в местных леях все-таки снять: за проезд по мосту или на пароме через Дунай берут только наличными. Паром, который в Силистре ходит практически каждые 10 мин., обойдется примерно в 10 евро. И идет быстро: 20 минут — и уже Болгария. Вернее, совмещенный пограничный пост, где в паспорт быстро ставят сразу две печати: румынскую и болгарскую. Дальше — 240 км по очень приличным болгарским дорогам, и мы на месте. Всего путешествие заняло два дня, причем мы нигде не нарушали ПДД, но нигде и не стояли в очередях. Короткие остановки — на обед (дважды) и туалет (множество раз, ведь в машине — маленькие дети).

И все — вот он, Несебр, столица Солнечного берега!

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Румыния

На обратном пути поехали тем же маршрутом, но с остановками. Во-первых, в Румынии заехали в древний Брашов. Кстати, в старину он назывался… Кронштадт, а в 1950-1960-е годы — Орашул-Сталин. Город часто иногда называют румынским Зальцбургом. Готические кварталы старого города производят сильное впечатление; здесь можно гулять часами. Особое место среди памятников занимает знаменитая Чёрная церковь ХIII века — один из самых вместительных средневековых храмов на Балканах. Но по традиции город связывают с именем Дракулы, и все туристы обязательно стремятся посетить «замок Дракулы» (на самом деле — замок Бран в деревне с таким же названием, в 32 км от города).

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Надо сказать, что знаменитый кровопивец тут не жил никогда, а лишь в течение года провел в подземелье, в заточении (и то это не факт, а легенда). Но народ едет сюда тысячами! На самом деле в Брашове и окрестностях действительно есть что посмотреть и есть где погулять (особенно учитывая традиционно невысокие румынские цены на гостиницы, еду и вино). Весь «крюк» с заездом в Брашов обошелся в лишние 100 км, зато сколько удовольствий!

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Украина

На Украине мы заехали в две знаменитые крепости: Хотин в Черновицкой области и Каменец-Подольский в Хмельницкой. Оба они лежали как раз по нашему маршруту, так что отклоняться не пришлось. Хотин (что можно перевести как «желанный») известен с Х века, входил в состав Киевской Руси, Молдавского княжества, Генуи, Османской империи и Речи Посполитой. В ХVII веке у стен крепости остановили продвижение турок в Европу. И сегодня тут есть что посмотреть — саму Хотинскую крепость (XIII-XV вв.), княжеский дворец (XV в.), часовню (XV в.)… Дальше путь лежит в Каменец-Подольский. Через весь город, по глубокому каньону протекает река Смотрич, и на образованном рекой полуострове расположен Старый город, известный с ХI века.

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Крепость, стоящая на каменном плато с высокими уступами, соединена единственным мостом с городом. Говорят, неприступный Каменец сыграл роль щита в спасении Европы от монголо-татарских набегов. За всю свою историю взять крепость в бою не удалось ни одной армии; власть менялась лишь с помощью банального обмана… Старый город объявлен государственным историко-архитектурным заповедником. Количество памятников архитектуры XI-XIX веков насчитывает около 200 зданий и сооружений. Мощные оборонительные укрепления Старого города, крепость и крепостной мост, Турецкий бастион… И это далеко не полный список! В общем, на Украине есть что посмотреть… Так что в следующем году планируем на обратном пути из Болгарии заехать еще в несколько городов этой страны. А то ведь соседи — и так мало друг о друге знаем!

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Виза

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Владельцам многократных шенгенских виз вообще беспокоиться не о чем: по ним разрешен въезд в Болгарию. В остальных случаях надо получать болгарскую визу — в визовом центре или турагентстве. В визовом центре, конечно, дешевле: вместе с услугами — примерно 2000 руб.; дети до 6 лет — бесплатно. Агентства берут за посреднические услуги, так что виза на взрослого обойдется примерно в 3000 тыс. руб., и за детскую тоже возьмут. Зато хлопот меньше — сдал паспорт и фото, заполнил анкету — и жди дней 5–7. Случаев отказа практически не было. При наличии шенгенской или болгарской визы разрешен транзит через территорию Румынии (но на срок не более 5 дней).

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Валюта

В Белоруссии и на Украине деньги не меняли, ведь заправиться и поесть можно, заплатив кредиткой. Курс рубля к румынскому лею — примерно 9,2 к 1. В Болгарии считать еще проще: один лев примерно равен 20 российским рулям (или 2 лева на евро, кому как удобнее считать). На побережье полно обменных пунктов, деньги можно снять из банкомата — в местных ресторанчиках все-таки предпочитают наличку…

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Автомобиль

Нужен стандартный набор документов — свидетельство о регистрации, «зеленая карта», доверенность на русском языке (если от частного лица, то заверенная у нотариуса; в любом случае, в ней должно быть записано — «с правом выезда за границу РФ»). В Румынии по правилам нужно иметь в машине светоотражающий жилет; говорят, иногда его требуют показать. Кроме того, здесь потребуется и виньетка — стикер-свидетельство о том, что вы заплатили за проезд по их дорогам; на неделю стоит около 3 евро. Купить ее можно при въезде на заправке (оплатив в леях или карточкой) или заранее по Интернету; оплата карточкой, квитанция придет на электронную почту. Квитанцию надо возить с собой. В Болгарии тоже дороги платные, виньетка (клеится на лобовое стекло) продается на заправках (платить левами или карточкой); минимальная цена на неделю — 5 евро. Причем с дорожными сборам лучше не шутить. Если полиция или таможенники обнаружат машину без виньетки — минимальный штраф 200 евро.

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Алкоголь

Во всех странах Европы употребление спиртного за рулем запрещено, но во всех установлен разрешенный уровень алкоголя в крови. В Белоруссии — 0,3 промилле, в Болгарии — 0,5. В Украине — 0,2. В Румынии формально установлен нулевой уровень, однако официально считается, что погрешность прибора может составлять до 0,2 промилле.

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Для информации

Дорога (в один конец) нам обошлась примерно в 10 тыс. руб. Из них на топливо — 7400 (дизельное топливо, двигатель 2 л, средний расход — 7 л/100 км), гостиница — 1400 руб., паром — 400 руб., виньетки — 320 руб. Еще некоторое количество денег (небольшое) потратили на еду. Не слишком дорого получилось, ведь нас было четверо! Для сравнения: самые дешевые билеты на самолет (в оба конца) обошлись бы нам в 60 тыс. руб.