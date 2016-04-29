Astra Family vs Cruze SW: универсальная битва

Буриданов осел, умирающий между двух стогов сена, — это явно про меня. Вся беда в том, что Chevrolet и Opel продаются в одних и тех же салонах: волей-неволей их сравниваешь.

Astra_Cruze

К дилеру меня привез служебный «Шевроле-Круз». Этот универсал мне настолько понравился (ЗР, 2013, № 11), что я решил приобрести такой же, только в комплектации попроще. Все факторы были за него: большой, вместительный, современный, симпатичный и, что немаловажно, едва ли не самый дешевый универсал на рынке.

Бодро взбежать по крыльцу салона не смог — белый «Опель-Астра Фэмили» на площадке перехватил мой взгляд и, казалось, игриво подмигнул. Оторваться от него уже не смог — крепко сбитый «вагон» с дорожным просветом, достойным кроссовера, овладел вниманием сразу и бесповоротно. Выйти из созерцательного анабиоза удалось минут через сорок. Разум, подкинув ломовой аргумент — эту «Астру» вскоре снимут с производства, направлял к менеджеру «Шевроле», однако ноги сами понесли туда, где торговал «Опель». Понимая, что мозг не справляется с раздвоением личности, предоставил окончательное решение другой части тела. Спину и тыл, еще хранившие формы крузовского сиденья, погрузил в кресло «Астры». «А здесь лучше, вноси задаток немедленно», — сказала... м-м-м... спина.

Ценник тоже подыграл «немцу»: в сопоставимых комплектациях универсал «Фэмили» дешевле «Круза» даже без учета дилерских скидок и акций. Ослик внутри меня оказался пытливым и неуемным. Через две недели личный и служебный автомобили встретились на полигоне в подмосковном Дмитрове. Любознательное ушастое животное жаждало выяснить ряд параметров. «Круз» длиннее и шире «Астры», но у последней больше база — как это отразится на размерах багажников и салонов? Оказалось, никак. Где-то чуть лучше «Шевроле», где-то — «Опель», но в целом ничья. Дорожный просвет — за «Астрой». Хотя и «Шевроле» отнюдь не пузотерка. Вес? Здесь снова победа немецкого автомобиля: он на 175 кг легче. Но вычтем из массы «Круза» ненужные лично мне рейлинги, 17-дюймовые колеса, автоматическую коробку передач, ряд опций — и получим приблизительное равенство в сопоставимых комплектациях.

01 Задние сиденья откинуты, передние сдвинуты вперед, а их спинки приведены в вертикальное положение. Предоставляют ли универсалы полноценное спальное место, что для автора-рыболова немаловажно? Да! В обоих автомобилях больше двух метров ровного пола. Небольшое преимущество у «Опеля».

Задние сиденья откинуты, передние сдвинуты вперед, а их спинки приведены в вертикальное положение. Предоставляют ли универсалы полноценное спальное место, что для автора-рыболова немаловажно? Да! В обоих автомобилях больше двух метров ровного пола. Небольшое преимущество у «Опеля».

Осмотр снизу подтвердил паритет: схемы подвесок почти идентичные — связанные упругой балкой рычаги сзади и стойки «Мак-Ферсон» с вильчатыми рычагами спереди. Вот только на ходу «Опель» плотнее, точнее в управлении и собраннее. Причем на уровне борьбы хорошего с лучшим. «Круз» тоже впечатляет, но не настолько.

02 Багажники универсалов сопоставимы по размерам. У «Круза» чуть шире, у «Астры» немного длиннее. Заднее сиденье «Шевроле» оборудовано тремя подголовниками. У «Опеля» только два.

Багажники универсалов сопоставимы по размерам. У «Круза» чуть шире, у «Астры» немного длиннее. Заднее сиденье «Шевроле» оборудовано тремя подголовниками. У «Опеля» только два.

Предвижу критику владельцев «Астры», но, влившись теперь в их ряды, призываю к объективной оценке. Модель начали выпускать в 2004 году, и это уже не скрыть: дизайн «Опеля» передовым не назовешь. Все симпатично и удобно, но каждая деталь экстерьера и интерьера, включая музыкальную установку, выдает возраст. Надо признать, «Круз» лучше и современнее как снаружи, так и внутри. А цветной дисплей информационно-развлекательной системы, возможность слушать музыку и смотреть фильмы с флешки для многих предпочтительнее опелевского CD-аудиоцентра.

06 В номинации «Дорожный просвет» победа за «Опелем»: под передними лонжеронами 195 мм, под порогами 265 мм. Показатели «Шевроле» — 170 и 210 мм соответственно.

В номинации «Дорожный просвет» победа за «Опелем»: под передними лонжеронами 195 мм, под порогами — 265 мм. Показатели «Шевроле» — 170 и 210 мм соответственно.

Обстоятельно рассмотрев оба стога, Буриданов ослик поставил по три плюса каждому. «Астра Фэмили»: консервативно, практично, дешево. «Круз»-универсал: хорош собой, актуален, недорог. И хотя выбор сделан в пользу «Опеля», ослик с глубочайшим сожалением думает о том дне, когда придется расстаться с «Крузом».