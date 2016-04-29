Mercedes-Benz GLA: песни A-GLAвном

Mercedes-Benz GLA. Производство: Венгрия. Цена — от 1 380 000 руб. В продаже с февраля 2014 г.
В современном автомобильном бизнесе непросто понять, откуда и в каком направлении растут ноги: не то производители убеждают потребителей, что без кроссовера сейчас никуда, не то сами клиенты провоцируют целые корпорации. Ясно одно — интерес ко всему, что называют этим магическим словом, люто зашкаливает.
Намедни «Опель» объявил о запуске паркетника на базе «Адама», «Мазда» собралась покорять мир кроссовером на базе «двушки». И пусть благодаря «Понтиаку-Ацтек» и «СанЙонгу-Родиус» мы знаем, насколько нелепыми могут быть автомобили, столь нездоровых идей я давно не встречал. Боюсь, если вектор развития рынка в кратчайшие сроки не изменит направления, через год-полтора мы увидим пластиковые накладки и приподнятую подвеску на чем-то вроде «Феррари-458 Италия». И что тут скрывать, перед встречей с «Мерседес-Бенцем GLA» я был настроен скептически. Однако построенной на базе «А-класса» новинке удалось оправдать свое появление и удивить по-настоящему.
Интерьер полностью повторяет внутреннее убранство «А-класса». Минимальная разница кроется в вариантах отделки.
Интерьер полностью повторяет внутреннее убранство «А-класса». Минимальная разница кроется в вариантах отделки.
GLAМУР И НЕ ТОЛЬКОНеспешно катясь вдоль побережья Средиземного моря и обсуждая с коллегой поведение GLA, то и дело оговариваюсь — называю машину «А-классом». Еще бы! За исключением некоторых штрихов вроде деревянных панелей в отделке торпедо интерьеры двух моделей идентичны, а благодаря одинаковой колесной базе едва ли ощутима и разница «по коленям» в заднем ряду. В общем, схожих черт хватает. Однако и различий, как выяснилось, полно. Во-первых, благодаря менее покатым стойкам просвет над головами передних и задних пассажиров GLA больше — соответственно, на 38 и 19 мм. Во-вторых, увеличенный на 125 мм задний свес позволил довести объем багажника до 421 л (против 341 л у «А-класса»). Да и в целом называть машину приподнятой «ашкой» некорректно — несмотря на предельное внешнее сходство, по габаритам это полноценный кроссовер, сопоставимый с соперниками в лице «Ауди-Q3» и БМВ-X1.
Впрочем, и здесь есть одно но: во всей российской линейке GLA достаточным для подвигов вне асфальта клиренсом обладает лишь бензиновая версия 250 4Matic с пакетом «Оффроуд» (187 мм). Она же единственная (не считая GLA 45 AMG) с полноприводной трансмиссией и стоит минимум 1 540 000 рублей. При этом у «Ауди» (клиренс 170 мм) и БМВ (198 мм) полноприводные варианты дешевле. Кто из троицы лучше справится с бездорожьем — вопрос другой. И мы обязательно узнаем ответ в одном из ближайших сравнительных тестов! А пока включаю клавишей на консоли внедорожный режим, и «Мерседес» осторожно ступает на предгорную местность.
Стандартные версии GLA 45 AMG внешне не очень отличаются от обычных моделей. Желающим выделиться поможет опциональный пакет «Эдишн 1»
ПО GLAДКОМУБудете отдыхать в Андалусии, не поленитесь взять напрокат сколько-нибудь драйверский автомобиль и прохватить по трассе А7000. Нужный отрезок уходит в горы в районе городка Кольменар и заканчивается в Малаге, на Пласадель-Ольетас. Можете не верить, но эта дорога значительно круче легендарного перевала Коль-де-Турини, и именно на ней мы решили испытать асфальтовые способности GLA.
«Мерседес-Бенц GLA» может быть и комфортным семейным хэтчбеком, и весьма способным кроссовером, и даже бескомпромиссной «зажигалкой» с динамикой суперкара. Все зависит от ваших предпочтений и выбранной версииНо прежде чем перейти к особенностям конкретных модификаций, скажу: GLA — настоящий «Мерседес» в привычном понимании. Благодаря измененным в сравнении с «А-классом» настройкам амортизаторов и увеличенным ходам подвесок (и с пакетом «Офф-роуд», и в стандартной спецификации со 148-миллиметровым клиренсом), он парит над асфальтом: не поперхнувшись проглатывает дефекты покрытия и оберегает путешественников от дорожной мелочовки. При этом обратная связь на руле достаточна, хотя субъективно машина чуть уступает «ашке» в отзывчивости. Вот и готов ответ на вопрос, кому понадобится переднеприводный GLA. Тем, кому «А-класс» кажется жестковатым.
Четырехпоршневые тормозные механизмы с перфорированными 350-миллиметровыми дисками наделяют AMG завидной тормозной динамикой, да и стойкость к перегреву в срав- нении со штатными тормозами намного выше.
Четырехпоршневые тормозные механизмы с перфорированными 350-миллиметровыми дисками наделяют AMG завидной тормозной динамикой, да и стойкость к перегреву в сравнении со штатными тормозами намного выше.Третья и последняя на сегодняшний день версия из российской линейки — GLA 200 с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 156 л.с. — на презентации отсутствовала. Судя по официальным цифрам, ехать она должна даже чуть лучше дизельного варианта, к тому же дешевле других (от 1 380 000 рублей).
GLAЗАМ НЕ ВЕРЮНапоследок удалось опробовать GLA 45 AMG — пока недоступный в России, но обещанный нам несколько позже. Вот уж его, даже несмотря на полный привод, точно нельзя считать кроссовером! Обладая клиренсом в 133 мм, жесткой зубодробительной подвеской и поставленный на 19-дюймовые диски, этот 360-сильный монстр, развивающий 450 Н∙м момента, приспособлен лишь для езды по идеальному покрытию. А потому истинное предназначение автомобиля вновь становится загадкой! Ведь со своими псевдовнедорожными атрибутами на гоночном треке он будет смотреться абсолютно нелепо — особенно при наличии практически идентичного технически А 45 AMG.
Впрочем, согласитесь: возможность выбора — это всегда замечательно. Наслаждаясь на редкость сочными отстрелами выхлопа при перегазовках и сменах передач, упиваясь бешеными подхватами турбомотора и удивляясь эффективности и стойкости к перегреву спортивных тормозов, совсем не хочется рассуждать о целесообразности появления GLА 45 AMG. Будем считать его этаким украшением модельной линейки — вишенкой на торте и прекрасной альтернативой «Ауди-Q3 RS», столь же странному идеологически и столь же прекрасному по содержанию.
КОНКУРЕНТЫ И ЦЕНЫПрямыми конкурентами новинки из Штутгарта выступят «Ауди-Q3» и БМВ-Х1, однако мы включаем в список и «Вольво-V40 Кросс Кантри». Несмотря на скромный клиренс в 145 мм, последний сможет конкурировать как минимум с переднеприводными версиями GLA, дорожный просвет которых лишь на 3 мм больше.
ПЛЮС Внедорожные способности GLA 250 4Matic заставят скептиков замолчать. Асфальтовый потенциал GLA 45 AMG поспорит с талантами «Порше-Бокстер». МИНУС Дизель доступен лишь в сочетании с передним приводом. Предложения конкурентов разнообразнее и выгоднее .
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