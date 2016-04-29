Mercedes-Benz GLA: песни A-GLAвном

Mercedes-Benz GLA. Производство: Венгрия. Цена — от 1 380 000 руб. В продаже с февраля 2014 г.

В современном автомобильном бизнесе непросто понять, откуда и в каком направлении растут ноги: не то производители убеждают потребителей, что без кроссовера сейчас никуда, не то сами клиенты провоцируют целые корпорации. Ясно одно — интерес ко всему, что называют этим магическим словом, люто зашкаливает.

Намедни «Опель» объявил о запуске паркетника на базе «Адама», «Мазда» собралась покорять мир кроссовером на базе «двушки». И пусть благодаря «Понтиаку-Ацтек» и «СанЙонгу-Родиус» мы знаем, насколько нелепыми могут быть автомобили, столь нездоровых идей я давно не встречал. Боюсь, если вектор развития рынка в кратчайшие сроки не изменит направления, через год-полтора мы увидим пластиковые накладки и приподнятую подвеску на чем-то вроде «Феррари-458 Италия». И что тут скрывать, перед встречей с «Мерседес-Бенцем GLA» я был настроен скептически. Однако построенной на базе «А-класса» новинке удалось оправдать свое появление и удивить по-настоящему.

Интерьер полностью повторяет внутреннее убранство «А-класса». Минимальная разница кроется в вариантах отделки.

Интерьер полностью повторяет внутреннее убранство «А-класса». Минимальная разница кроется в вариантах отделки.

GLAМУР И НЕ ТОЛЬКО

Неспешно катясь вдоль побережья Средиземного моря и обсуждая с коллегой поведение GLA, то и дело оговариваюсь — называю машину «А-классом». Еще бы! За исключением некоторых штрихов вроде деревянных панелей в отделке торпедо интерьеры двух моделей идентичны, а благодаря одинаковой колесной базе едва ли ощутима и разница «по коленям» в заднем ряду. В общем, схожих черт хватает. Однако и различий, как выяснилось, полно.

Во-первых, благодаря менее покатым стойкам просвет над головами передних и задних пассажиров GLA больше — соответственно, на 38 и 19 мм. Во-вторых, увеличенный на 125 мм задний свес позволил довести объем багажника до 421 л (против 341 л у «А-класса»). Да и в целом называть машину приподнятой «ашкой» некорректно — несмотря на предельное внешнее сходство, по габаритам это полноценный кроссовер, сопоставимый с соперниками в лице «Ауди-Q3» и БМВ-X1.

Впрочем, и здесь есть одно но: во всей российской линейке GLA достаточным для подвигов вне асфальта клиренсом обладает лишь бензиновая версия 250 4Matic с пакетом «Оффроуд» (187 мм). Она же единственная (не считая GLA 45 AMG) с полноприводной трансмиссией и стоит минимум 1 540 000 рублей. При этом у «Ауди» (клиренс 170 мм) и БМВ (198 мм) полноприводные варианты дешевле.

Кто из троицы лучше справится с бездорожьем — вопрос другой. И мы обязательно узнаем ответ в одном из ближайших сравнительных тестов! А пока включаю клавишей на консоли внедорожный режим, и «Мерседес» осторожно ступает на предгорную местность.

Теоретически проблем на умеренном бездорожье быть не должно, ведь распределением крутящего момента заведует многодисковая муфта с электрогидравлическим управлением, подавая от 100 до 0 процентов тяги на переднюю ось и от 0 до 50 — на заднюю. Кроме того, облегчить жизнь водителю призван вышеупомянутый внедорожный режим, изменяющий моменты переключения передач и деликатнее воспринимающий нажатия на акселератор. Графика на центральном дисплее информирует об углах наклона кузова и градусах поворота руля — прямо как на старших ML и GL. Прекрасно!

К чести «Мерседеса», эти системы функционируют безупречно, помогая играючи проходить такие буераки, соваться в которые на «А-классе» даже в голову не придет. Благодаря имитации блокировки дифференциала GLA отлично справляется с диагональными вывешиваниями, а приличная геометрия позволяет не пахать бамперами землю на подъемах и спусках (здесь на помощь приходит одноименная система). Вердикт? Спрятав свой изначальный скепсис подальше, безоговорочно признаю: право называться кроссовером полноприводный GLA с пакетом «Офф-роуд» заслуживает!

Стандартные версии GLA 45 AMG внешне не очень отличаются от обычных моделей. Желающим выделиться поможет опциональный пакет «Эдишн 1»

ПО GLAДКОМУ

Будете отдыхать в Андалусии, не поленитесь взять напрокат сколько-нибудь драйверский автомобиль и прохватить по трассе А7000. Нужный отрезок уходит в горы в районе городка Кольменар и заканчивается в Малаге, на Пласадель-Ольетас. Можете не верить, но эта дорога значительно круче легендарного перевала Коль-де-Турини, и именно на ней мы решили испытать асфальтовые способности GLA.

«Мерседес-Бенц GLA» может быть и комфортным семейным хэтчбеком, и весьма способным кроссовером, и даже бескомпромиссной «зажигалкой» с динамикой суперкара. Все зависит от ваших предпочтений и выбранной версии

Но прежде чем перейти к особенностям конкретных модификаций, скажу: GLA — настоящий «Мерседес» в привычном понимании. Благодаря измененным в сравнении с «А-классом» настройкам амортизаторов и увеличенным ходам подвесок (и с пакетом «Офф-роуд», и в стандартной спецификации со 148-миллиметровым клиренсом), он парит над асфальтом: не поперхнувшись проглатывает дефекты покрытия и оберегает путешественников от дорожной мелочовки. При этом обратная связь на руле достаточна, хотя субъективно машина чуть уступает «ашке» в отзывчивости. Вот и готов ответ на вопрос, кому понадобится переднеприводный GLA. Тем, кому «А-класс» кажется жестковатым.

Что касается моторов, то 211-сильный бензиновый агрегат версии 250 4Matic везет бодро. В паре с отменно настроенным 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, которым в России комплектуют все без исключения GLA, дарит на серпантине истинное удовольствие. «Преселектив» работает логично и быстро, а различные режимы (экономичный, спортивный или ручной — с подрулевыми лепестками) заметно меняют темперамент кроссовера. И все же, вспоминая свои впечатления от «Ауди-Q3» с мотором абсолютно аналогичных объема и мощности, отмечу — тот дарит еще больше драйва.

Второй испытанный вариант — переднеприводный 200 CDI (от 1 430 000 рублей) — неожиданно понравился. Отчасти потому, что от слабой версии мощностью 136 л.с. априори не ждешь особых подвигов, а на деле дизель оказывается неплох. Если драйверские амбиции не значатся в первых строчках списка ваших приоритетов, а основная ставка сделана на комфорт и экономичность, такой GLA — очень даже удачный выбор. Помимо достаточной для повседневных нужд разгонной динамики похвалю дизельный кроссовер и за отменную изоляцию от моторных шумов. А заявленный расход топлива (наименьший во всей моторной гамме) — лишь 4,5 л/100 км в смешанном цикле.

Четырехпоршневые тормозные механизмы с перфорированными 350-миллиметровыми дисками наделяют AMG завидной тормозной динамикой, да и стойкость к перегреву в срав- нении со штатными тормозами намного выше.

Четырехпоршневые тормозные механизмы с перфорированными 350-миллиметровыми дисками наделяют AMG завидной тормозной динамикой, да и стойкость к перегреву в сравнении со штатными тормозами намного выше.

Третья и последняя на сегодняшний день версия из российской линейки — GLA 200 с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 156 л.с. — на презентации отсутствовала. Судя по официальным цифрам, ехать она должна даже чуть лучше дизельного варианта, к тому же дешевле других (от 1 380 000 рублей).

GLAЗАМ НЕ ВЕРЮ

Напоследок удалось опробовать GLA 45 AMG — пока недоступный в России, но обещанный нам несколько позже. Вот уж его, даже несмотря на полный привод, точно нельзя считать кроссовером! Обладая клиренсом в 133 мм, жесткой зубодробительной подвеской и поставленный на 19-дюймовые диски, этот 360-сильный монстр, развивающий 450 Н∙м момента, приспособлен лишь для езды по идеальному покрытию. А потому истинное предназначение автомобиля вновь становится загадкой! Ведь со своими псевдовнедорожными атрибутами на гоночном треке он будет смотреться абсолютно нелепо — особенно при наличии практически идентичного технически А 45 AMG.

Впрочем, согласитесь: возможность выбора — это всегда замечательно. Наслаждаясь на редкость сочными отстрелами выхлопа при перегазовках и сменах передач, упиваясь бешеными подхватами турбомотора и удивляясь эффективности и стойкости к перегреву спортивных тормозов, совсем не хочется рассуждать о целесообразности появления GLА 45 AMG. Будем считать его этаким украшением модельной линейки — вишенкой на торте и прекрасной альтернативой «Ауди-Q3 RS», столь же странному идеологически и столь же прекрасному по содержанию.

КОНКУРЕНТЫ И ЦЕНЫ

Прямыми конкурентами новинки из Штутгарта выступят «Ауди-Q3» и БМВ-Х1, однако мы включаем в список и «Вольво-V40 Кросс Кантри». Несмотря на скромный клиренс в 145 мм, последний сможет конкурировать как минимум с переднеприводными версиями GLA, дорожный просвет которых лишь на 3 мм больше.

ПЛЮС Внедорожные способности GLA 250 4Matic заставят скептиков замолчать. Асфальтовый потенциал GLA 45 AMG поспорит с талантами «Порше-Бокстер». МИНУС Дизель доступен лишь в сочетании с передним приводом. Предложения конкурентов разнообразнее и выгоднее .