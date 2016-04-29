Brilliance V5: первое знакомство

Переднеприводный кроссовер Brilliance V5, призванный составить конкуренцию таким моделям, как Lifan X60, Chery Tiggo, Geely Emgrand X7, Haima 7, собирают на заводе «Дервейс» в Черкесске. Кроссовер предлагается в России с бензиновым двигателем Mitsubishi 4А92S объемом 1,6 л, мощностью 110 л.с. и крутящим моментом 151 Н .м, с 5-ступенчатой МКП или 5-ступенчатым «автоматом». Разгон до 100 км/ч занимает у автомобиля с «механикой» 11,9 секунды, максимальная скорость — 178 км/ч, расход топлива — 6,9 л/100 км. Цена — от 629 990 до 719 990 рублей.
Заместитель генерального директора Brilliance Motor в России Сергей Буршин, представляя V5, подчеркнул, что этот городской кроссовер — первая, но не последняя модель китайской марки в России. В ближайших планах компании — развитие бренда и расширение сети сбыта.
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