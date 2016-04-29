Datsun on-DO: легионер из Тольятти (ВИДЕО)

В минувшую пятницу в столичном «Форум-холле» состоялась мировая премьера созданного специально для России седана Datsun on-DO. Соплатформенник Lada Granta получился весьма своеобразным, сохранив при этом доступный ценник. В обстоятельствах предстоящего летом старта продаж новичка «За рулем.РФ» отправился разбираться, вооружившись видеокамерой.

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Президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон

Приехавший в нашу страну специально по случаю запуска марки Datsun в РФ президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон дал понять, что ставка на новый японский бренд делается серьезная. Ведь Россия, даже несмотря на текущие экономические реалии, сохраняет потенциал роста. И ослабевший рубль тут не помеха: за счет локализации сборки в Тольятти компания, по словам Гона, не зависит от валютных колебаний.

За руль этакого легионера в стратегических планах альянса Renault-Nissan и АВТОВАЗа японцы намерены усадить молодых семьянинов, которые находятся в стеснительном финансовом положении, но вынуждены решать массу насущных вопросов, включая покупку нового авто. При этом делить между собой клиентов Datsun (а цена на него обещана в тех же пределах, что балансирует вазовская продукция) и Lada не придется — у автомобилей мало общего, убежден директор Datsun в России Жером Сего.

Что ж, посмотрим уже этим летом. А пока предлагаем ознакомиться с видеорепортажем из прошедшей презентации Datsun on-DO.