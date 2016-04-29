Chery Tiggo 5: китайский кросс (ВИДЕО)

Уже в ближайшем будущем автомобилей Chery Tiggo на нашем рынке станет два. В июле место рестайлингового паркетника займет Tiggo 3, а в начале следующего года россиян ожидает увеличенный Tiggo 5. Мы отправились с инспекцией на завод китайской марки в 7-миллионник Далянь, где и производится этот автомобиль, чтобы своими глазами увидеть процесс сборки, а заодно прокатиться на новичке.

Chery Tiggo
Chery Tiggo

Chery > Tiggo

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20140117瑞虎单页200x270mm

Когда мы говорим о двух Tiggo, то имеем в виду, конечно же, два размера. Потому как маркетинговое будущее нынешних двух моделей — Tiggo и Tiggo FL — пока спрогнозировать сложно. Как бы там ни было, китайцы говорят, что настало время унифицировать названия своих моделей на международных рынках (Chery экспортируются в 80 стран). Чем увенчается эта унификация, узнаем совсем скоро, а пока предлагаем блиц-знакомство с новичком Tiggo 5.  Вживую его можно будет увидеть в августе на ближайшем автосалоне в Москве.


Фото: Chery
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Отзывы о Chery Tiggo (1)

Chery 2016 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

http://www.avtovzglyad.ru/avto/avtoprom/2017-04-11-pochemu-ruhnuli-prodazhi-kitajskih-avtomobilej-v-rossii/

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