Заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в Правилах дорожного движения сейчас нет понятия «средняя скорость», в соответствии с которым можно привлекать автовладельцев за это нарушение. А значит, все выписанные штрафы — незаконны.
Это был тот еще квест, ведь для близкого знакомства с новичком в модельной гамме Chevrolet (а мы же помним, да, что новинок в РФ у американцев давненько не случалось?) — кроссовером Traverse, мы отправились в окрестности Санкт-Петербурга. Теперь я все знаю не только про Кронштадт, но и про вместительность 5,2-метрового полноприводного исполина.
Тем, кто знает эту дорогу, но давно по ней не ездил, будет трудно поверить, что в основном покрытие на ней заменили, так что «перетряхивать» подвеску, вернувшись в Москву, теперь необязательно. Больше 80% дороги в хорошем состоянии.
Chery Tiggo 5: китайский кросс (ВИДЕО)
Уже в ближайшем будущем автомобилей Chery Tiggo на нашем рынке станет два. В июле место рестайлингового паркетника займет Tiggo 3, а в начале следующего года россиян ожидает увеличенный Tiggo 5. Мы отправились с инспекцией на завод китайской марки в 7-миллионник Далянь, где и производится этот автомобиль, чтобы своими глазами увидеть процесс сборки, а заодно прокатиться на новичке.
Когда мы говорим о двух Tiggo, то имеем в виду, конечно же, два размера. Потому как маркетинговое будущее нынешних двух моделей — Tiggo и Tiggo FL — пока спрогнозировать сложно. Как бы там ни было, китайцы говорят, что настало время унифицировать названия своих моделей на международных рынках (Chery экспортируются в 80 стран). Чем увенчается эта унификация, узнаем совсем скоро, а пока предлагаем блиц-знакомство с новичком Tiggo 5. Вживую его можно будет увидеть в августе на ближайшем автосалоне в Москве.
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