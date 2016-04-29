Реми Бастьен: «Через 20 лет водить машину сможет даже слепой»

Реми Бастьен — вице-президент Renault по перспективным разработкам

— Как родилась идея управления автомобилем без водителя?

— Иногда управление автомобилем приносит удовольствие, например, за городом. Но бывают моменты, когда вождение перестает быть удовольствием и становится помехой. Это подтвердят миллионы людей, которые вынуждены терять многие часы в пробках. Или те, кто опаздывает на спектакль из-за того, что не удалось сразу найти место для парковки. В такой ситуации предложение автономного управления упростит жизнь нашим клиентам. В этом и состоит идея.

— Если говорить об автономном управлении автомобилем, хочу привести вам два примера. Автомобиль, который находится рядом со стоянкой и способен припарковаться сам по себе. Это очень простой пример автономного автомобиля. И представьте себе автомобиль, самостоятельно пересекающий Москву. Думаю, что пройдет еще много времени, прежде чем это станет реальностью. Между этими двумя вариантами существует множество промежуточных ситуаций. Автономная парковка на подземной стоянке вполне осуществима — водитель оставляет автомобиль на въезде на стоянку, и тот сам поедет искать себе место. Вернувшись, хозяин вызовет его, например, через смартфон, и машина подъедет к нему. Мы уже достаточно близки к тому, чтобы это реализовать.

— Мы полагаем, да, в любом случае точно до 2020 года. Возможно, в 2017-м или 2018-м. То же и с пробками на шоссе или на окружной дороге, где скорость не превышает 30 км/час. По нашему мнению, в такой ситуации клиент может выбрать — или попытаться как можно скорее доехать до места назначения, или, если он уже опаздывает и тот факт, что автомобиль его задерживает на 5–10 минут, не имеет принципиального значения, — заняться чем-то другим. Водитель находится в машине, но она принимает управление на себя, а ее хозяин, так как автомобиль оснащен мультимедийным подключением, может организовать видеоконференцию, почитать, проверить электронную почту или посмотреть фильм, короче, заниматься еще чем-нибудь кроме вождения. Мы думаем, что это станет реальностью до 2020 г. Это ситуации, в которых мы способны оказать услугу клиенту и которые случаются очень часто. Но мы не обещаем, что автомобиль сможет передвигаться в автономном режиме все время. Нет, он будет автономен в некоторых условиях.

—Да.

— Я бы хотел еще добавить, что первейшим условием для осуществления идеи автономности является возможность доказать, что в указанных условиях повысится безопасность. После того, как водитель провел в пробке 10–20 минут, его внимание за рулем начинает снижаться. Между тем статистика показывает, что при столкновениях в пробках, где скорость ниже 30 км/ч, количество пострадавших в автомобилях невелико — менее 1% от общего количества раненых в ДТП, причем ранения преимущественно легкие. Но это для автомобилей… Напротив, количество несчастных случаев с водителями и пассажирами двухколесных средств велико, потому что скутеры едут между рядами, и многие водители, проведя какое-то время в пробке, перестают смотреть в зеркала заднего вида и меняют ряд, и в такой ситуации могут сбить скутер. А автономный автомобиль не «устанет», он «увидит» объезжающий его скутер и никогда не станет менять ряд. В этой ситуации автономное управление снизит количество пострадавших и повысит уровень безопасности.

Что касается японцев, они больше нацелены на создание автомобиля, способного оказать помощь водителю. То есть автомобиль сможет управлять собой самостоятельно, но разработчики предполагают, что контроль за ситуацией будет сохранять все-таки сам водитель. В какой-то момент, когда водитель немного устанет, его внимание может отвлечься, и тогда автомобиль компенсирует рассеянность хозяина. Думаю, что через несколько лет японцы придут к тому, что автомобиль станет автономным во многих ситуациях, а за счет миллионов наезженных километров накопят достаточно опыта, чтобы сделать автомобиль полностью самостоятельным. В случае Renault мы хотим быстрее приблизиться к автономности автомобиля, но в более ограниченных условиях.

— Нет, во всяком случае, не сразу. Но то, о чем вы говорите, может произойти через 15 или 20 лет. Например, лица с ограниченными физическими возможностями смогут сесть в автомобиль, и он их довезет по нужному адресу. Но до этого момента пройдет немало лет, хотя бы потому, что нужно накопить значительный опыт, чтобы автомобиль оказался способен принимать верные решения в любых условиях. Трудность именно в этом. Поэтому Renault начинает с ввода автономного автомобиля в сознательно ограниченных условиях, в которых меньше число опасных ситуаций, но в которых клиент может получить множество преимуществ. Я думаю, что нас ждет несколько этапов. Но автомобиль не будет подменять пьяного водителя… Мы исходим из того, что водитель может заниматься чем-то другим, но не спать, потому что в какой-то момент автомобиль передаст ему управление обратно. И в этот момент необходимо предупредить водителя, что через 2–3 минуты автомобиль прекращает автономную поездку. И нужно, чтобы водитель мог перейти от своих занятий к управлению автомобилем. А если он вдруг уснет, это может не сработать, потому что разбудить спящего бывает трудно.

— На рынке уже существуют предложения автомобилей, способных на такое. И эти возможности будут расширяться. Что касается нас, мы проводим испытания пилотных прототипов, в рамках которых автомобиль способен проехать 200 или 300 метров до своего места на стоянке. К 2020 г. они появятся в продаже. Может быть, даже в 2017–2018 гг.

— В международном законодательстве, а именно в Венской конвенции, принятой всеми странами, говорится, что автоматическое транспортное средство должно управляться лицом, имеющим водительское удостоверение. Потребуется убедить органы власти в том, что в определенных условиях автомобиль может принимать управление на себя. Мы поддерживаем связь с нашими коллегами автомобилестроителями и с властями. Идея состоит в том, чтобы объяснить им, что потребуется несколько этапов, и начать с получения разрешений для простых условий, а затем расширять их действие. Однако чтобы преодолеть это препятствие, нужно получить возможность продемонстрировать, что автономное управление в соответствующих условиях является более надежным, чем при нахождении за рулем водителя. Уже существуют технологии для поддержания безопасной дистанции с едущим впереди автомобилем и считывания дорожных знаков. Имеются и средства наблюдения за сосредоточенностью водителя, не только в автомобильной промышленности, но, например, в спорте — такие, как система для измерения артериального давления водителя. Определять внимательность водителя можно и при помощи камер. Только через сбор всей совокупности данных мы придем к созданию надежной системы, которая позволит убедить органы власти начать делать исключения из Венской конвенции.

— Это сложная тема. Думаю, что потребуется рассматривать каждый конкретный случай. Технологии, которые позволят убедить власти, снизят риск несчастного случая в 10 раз. Так что вопрос будет стоять не так, что больше не будет несчастных случаев, но что снизятся их тяжесть и частота. Возьмем пример со скутером. Скутер объезжает автомобиль, некоторые водители не видят скутер, меняющий ряд. Так вот, это станет невозможным. Теперь, если скутер обгоняет автомобиль с автономным управлением, автомобиль затормозит насколько возможно быстро и тяжесть аварии снизится. Именно в этом и будет состоять показатель снижения тяжести несчастных случаев. Но в данном случае ответственность скорее лежит на том, кто управляет скутером, ведь он совершает неправильный маневр, а автомобиль помогает избежать слишком тяжелых последствий.

—Это часть большой темы для обсуждения. Нужно сравнивать, что случилось на самом деле, и что было бы, если бы машиной управлял водитель. Потому что, например, сейчас может случиться какая авария — автомобиль, управляемый водителем, проезжает на красный свет. При этом другой автомобиль едет на зеленый, и они могут столкнуться. Но автомобиль с автономным управлением просто не поедет на красный свет. Если автомобиль с автономным управлением, проезжающий на зеленый свет, должен реагировать на обычный автомобиль, игнорирующий красный сигнал светофора, автономный автомобиль не виноват. Следует рассмотреть каждую ситуацию, чтобы понять, в каких условиях автомобиль с автономным управлением лучше, чем водитель за рулем. Но аварии останутся и после. Вопрос в том, насколько автомобиль с автономным управлением снижает их тяжесть.

— Разумеется, это возможно. Но посмотрите на авиацию и железные дороги, они вышли на уровень безопасности, когда вероятность несчастного случая становится крайне низкой. В авиации сегодня все используют автопилот. И каждый раз именно «человеческий фактор» приводит к катастрофе, более 90% аварий на дорогах связано с ошибками человека. Потребуется время, чтобы все хорошо проверить и убедиться, что автомобиль надежно следит за ситуацией, и мы сократим долю аварий, связанных с «человеческим фактором». Второй момент — мы не перейдем сразу к автомобилю, который пересекает Москву из конца в конец, все произойдет постепенно. Сначала повысим уровень безопасности.

—Если говорить о простых ситуациях, я бы сказал, что к 2020 г. вы его увидите. Но, имея в виду случай, когда слепой человек сможет пользоваться автомобилем, этого придется подождать еще порядка двадцати лет.

— Те, кто не имеет возможности управлять автомобилем, смогут получить такую возможность. Те, кто водит, смогут выбирать. Идея в том, чтобы водители могли пользоваться автономным управлением по желанию. Не знаю, может быть, вам нравится вести автомобиль в пробке, но если нет, то мы можем предложить, чтобы он делал это за вас. Смысл в том, чтобы предложить автономное управление в тех случаях, когда вождение перестает быть удовольствием. Парковать автомобиль в дальнем углу стоянки не очень интересно, управлять автомобилем в пробке — тоже. Но решает водитель.

—-Автомобиль с автономным управлением не будет знать, как превышать скорость!