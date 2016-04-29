Как обеспечить наиболее эффективную езду

Мы уже анонсировали октябрьский, тысячный номер журнала «За рулем», в котором будут опубликованы результаты нашего супертеста на эффективность. Напомним, на «Смоленском кольце» 17 автомобилей мерились, кто продемонстрирует лучший показатель тонно-километров с литром топлива на борту. В чем же залог успеха?

Не буду загружать цифрами и нудными рассуждениями. Приведу лишь факты, основанные на собственном опыте и опыте коллег. Многие из тех, кто был в ходе теста на высоте, использовали нижеописанное при прохождении трассы.

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В супертесте на эффективность приняло участие 17 автомобилей

«Прокладка между рулем…»

Водителей в шутку нередко называют прокладкой между рулем и сиденьем. Экономичная езда — самый верный момент, чтобы о ней вспомнить. Я приехал на трассу за рулем рестайлингового Chery Tiggo FL. Представителя китайского автопрома выбрал по трем причинам. Думал, что машин с полным приводом (а мы, напомню, состязались в четырех группах) будет немного, потому шансы на успех выше. У кроссовера бензиновый мотор, и он должен заводиться легче, чем дизель, особенно если в баке всего литр топлива. И наконец, здесь механическая коробка передач, что тоже позволит чуть сэкономить.

За день до теста выехал на трассу. Трогаюсь, не касаясь педали газа, лишь отпустив сцепление, еду так, чтобы, как только стрелка тахометра подберется к 2000 об/мин, переключиться на повышенную передачу. Ориентируюсь по данным мгновенного расхода топлива борткомпьютера. На затяжных спусках он выдает 3,5 л на сотню, на подъемах — 10–11 л. Так становится примерно понятно, в какой момент перед подъемом нажимать газ, чтобы не сжечь лишнего, и когда снять ногу с педали. Думал, что на следующий день все получится и я окажусь в тройке лучших.

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DSC_1450На трассу Chery Tiggo FL так и не выехал...
На трассу Chery Tiggo FL так и не выехал...
На трассу Chery Tiggo FL так и не выехал...

Как бы не так! Перед стартом пришла беда, которой не ждал от бензиновой машины. Словом, на трассу я так и не выехал. О причинах читайте уже на следующей неделе в нашем журнале. А пока вот что рассказал Денис Панов, приехавший на автодром на самом большом автомобиле в тесте — Cadillac Escalade.

«Сначала хотел взять Skoda Octavia, но, посмотрев на все автомобили-участники, понял, что среди них не было ни одного большого полноприводного вседорожника с бензиновым двигателем. А мне всегда было интересно посмотреть на большой „кэдди“. Его и выбрал. То, что под капотом „американца“ мощная V-образная „восьмерка“, не смутило. Ведь при неспешной езде электроника отключает четыре цилиндра! Когда добирался до „Смоленского кольца“, специально ехал не спеша, смотрел, как ведет себя автомобиль. Мне он очень понравился. Да и расход топлива для такой машины оказался, в целом, приемлемым».

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Cadillac Escalade стал самым крупным среди участников заездов

В день заездов Escalade не подвел — с литром топлива в баке завелся без проблем. А дальше Денис просто аккуратно ехал по трассе, нажимая на газ только перед подъемами. Тормозил тоже редко, ведь каждое нажатие на тормоз — это потеря.

Но в заездах на экономичность участвовали не только полноприводники. Скажем, Вадим Крючков, который регулярно проводит здесь тесты спортивных машин, выбрал «малыша» Fiat 500. В экипаж — а по регламенту в салоне помимо водителя должны были находиться три пассажира — он подобрал специально самых худосочных спутников. Расчет был на то, чтобы уехать как можно дальше и за счет этого компенсировать «недовес». Ведь разница в весе 500-го и того же Escalade велика. Еще один немаловажный факт: Вадим знает трассу лучше других участников, и это тоже должно было сыграть ему на руку.

На литре автомобиль легко завелся и выехал на трассу. Тактика езды схожа. Все сводится к тому, чтобы как можно реже нажимать на газ, проходить повороты не касаясь педали тормоза, а для этого оптимально использовать всю ширину трассы. Вот где пригодилось знание трека! Думаете Fiat победил? Нет! Но он занял достойное место. Какое? Прочтете в свежем номере.

Приезжал на «Смоленское кольцо» и единственный в тесте гибрид — Toyota Prius, за рулем которого сидел Владимир Соловьев. Эта машина была, по мнению многих, первым претендентом на победу. Но… По правилам перед стартом у автомобиля должен быть пуст не только топливный бак, но и разряжена тяговая батарея. Естественно, наша техническая бригада разрядила у «Приуса» и ее. Со слов механиков, они просто включили кондиционер, который со временем «высосал» весь заряд.

На следующий день, в момент старта, «японец» просто не издал и звука. Лампочки на приборной панели горят, на мониторе высвечивается информация, что батарея разряжена… и все. Как оживляли машину, история отдельная. Но, забегая вперед, скажу, что все закончилось хэппи-эндом, и Prius отправился обратно в Москву своим ходом.

Если не ездой, то как?

Вообще, хотите сэкономить топливо, регулярно проверяйте давление в шинах. Легче всего выставить то, которое рекомендует производитель. Слишком низкое давление увеличивает сопротивление качению, а это приводит к росту расхода топлива. При этом не нужно ставить слишком широкие летние шины: большие «катки» также отрицательно сказываются на сопротивлении качению, что увеличивает расход. И конечно же, не стоит ездить летом на зимней резине. Состав резиновой смеси для зимних шин не рассчитан на эксплуатацию в теплое время года. Он более мягкий, отчего зимние покрышки имеют изначально более высокое сопротивление качению, чем летние.

Рейлинги, дополнительный багажник, крепления для велосипедов увеличивают аэродинамическое сопротивление автомобиля, потому все это нужно использовать лишь при необходимости. Открытые окна и люк в крыше также негативно влияют на аэродинамику машины. Причем чем скорость выше, тем более выражен этот эффект. Потому их лучше закрыть.

Как-то на глаза мне попался буклет компании Opel, в котором были советы по экономичной езде. Там было написано, что при скорости 30 км/ч открытые окна почти не влияют на расход топлива, но при 50 км/ч эффект уже заметен. Насколько вырастет расход, сказать не берусь, однако не доверять немцам оснований не вижу.

Едем дальше — бортовые потребители энергии. Один из самых мощных среди них — компрессор кондиционера. Его отключение зачастую приводит к значительной экономии топлива. Потому большинство из нас ехало по трассе лишь с работающим на малой или средней ступени вентилятором.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и общий вес автомобиля. Ведь чем машина тяжелее, тем больше она «ест». Когда в очередной раз схватитесь за голову на АЗС, просто вспомните об этом.
Как обеспечить наиболее эффективную езду
Как обеспечить наиболее эффективную езду
Фото: За рулем
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