Как обеспечить наиболее эффективную езду

Мы уже анонсировали октябрьский, тысячный номер журнала «За рулем», в котором будут опубликованы результаты нашего супертеста на эффективность. Напомним, на «Смоленском кольце» 17 автомобилей мерились, кто продемонстрирует лучший показатель тонно-километров с литром топлива на борту. В чем же залог успеха?

Не буду загружать цифрами и нудными рассуждениями. Приведу лишь факты, основанные на собственном опыте и опыте коллег. Многие из тех, кто был в ходе теста на высоте, использовали нижеописанное при прохождении трассы.

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В супертесте на эффективность приняло участие 17 автомобилей

«Прокладка между рулем…»

Водителей в шутку нередко называют прокладкой между рулем и сиденьем. Экономичная езда — самый верный момент, чтобы о ней вспомнить. Я приехал на трассу за рулем рестайлингового Chery Tiggo FL. Представителя китайского автопрома выбрал по трем причинам. Думал, что машин с полным приводом (а мы, напомню, состязались в четырех группах) будет немного, потому шансы на успех выше. У кроссовера бензиновый мотор, и он должен заводиться легче, чем дизель, особенно если в баке всего литр топлива. И наконец, здесь механическая коробка передач, что тоже позволит чуть сэкономить.

За день до теста выехал на трассу. Трогаюсь, не касаясь педали газа, лишь отпустив сцепление, еду так, чтобы, как только стрелка тахометра подберется к 2000 об/мин, переключиться на повышенную передачу. Ориентируюсь по данным мгновенного расхода топлива борткомпьютера. На затяжных спусках он выдает 3,5 л на сотню, на подъемах — 10–11 л. Так становится примерно понятно, в какой момент перед подъемом нажимать газ, чтобы не сжечь лишнего, и когда снять ногу с педали. Думал, что на следующий день все получится и я окажусь в тройке лучших.

DSC_1450 На трассу Chery Tiggo FL так и не выехал...

На трассу Chery Tiggo FL так и не выехал...

Как бы не так! Перед стартом пришла беда, которой не ждал от бензиновой машины. Словом, на трассу я так и не выехал. О причинах читайте уже на следующей неделе в нашем журнале. А пока вот что рассказал Денис Панов, приехавший на автодром на самом большом автомобиле в тесте — Cadillac Escalade.

«Сначала хотел взять Skoda Octavia, но, посмотрев на все автомобили-участники, понял, что среди них не было ни одного большого полноприводного вседорожника с бензиновым двигателем. А мне всегда было интересно посмотреть на большой „кэдди“. Его и выбрал. То, что под капотом „американца“ мощная V-образная „восьмерка“, не смутило. Ведь при неспешной езде электроника отключает четыре цилиндра! Когда добирался до „Смоленского кольца“, специально ехал не спеша, смотрел, как ведет себя автомобиль. Мне он очень понравился. Да и расход топлива для такой машины оказался, в целом, приемлемым».

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Cadillac Escalade стал самым крупным среди участников заездов

В день заездов Escalade не подвел — с литром топлива в баке завелся без проблем. А дальше Денис просто аккуратно ехал по трассе, нажимая на газ только перед подъемами. Тормозил тоже редко, ведь каждое нажатие на тормоз — это потеря.

Но в заездах на экономичность участвовали не только полноприводники. Скажем, Вадим Крючков, который регулярно проводит здесь тесты спортивных машин, выбрал «малыша» Fiat 500. В экипаж — а по регламенту в салоне помимо водителя должны были находиться три пассажира — он подобрал специально самых худосочных спутников. Расчет был на то, чтобы уехать как можно дальше и за счет этого компенсировать «недовес». Ведь разница в весе 500-го и того же Escalade велика. Еще один немаловажный факт: Вадим знает трассу лучше других участников, и это тоже должно было сыграть ему на руку.