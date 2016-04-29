Тест-драйв самого компактного Jeep (ВИДЕО)
Мы отправились в солнечную Италию, чтобы на ее дорогах и за их пределами провести тест самого компактного Jeep — Renegade. Скептики могут быть спокойны: у американцев получился самый что ни на есть заправский «проходимец». Особенно в полноприводной версии TrailHawk повышенной проходимости. Предлагаем вам ознакомиться с отчетным видео с прошедшего тест-драйва.
Фото: «За рулем»
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