Тест-драйв Ford EcoSport: минимизация потерь (ВИДЕО)
Большинство компаний на рынке России имеют в своем модельном ряду компактные или субкомпактные кроссоверы. Ford же до последнего оставлял эту нишу без внимания. Но вот настало время потесниться таким бестселлерам, как Renault Duster и Opel Mokka. С конвейера в Набережных Челнах начали сходить российские Ford EcoSport. Давайте знакомиться.
Фото: «За рулем»
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