Тест-драйв Ford EcoSport: минимизация потерь (ВИДЕО)

Большинство компаний на рынке России имеют в своем модельном ряду компактные или субкомпактные кроссоверы. Ford же до последнего оставлял эту нишу без внимания. Но вот настало время потесниться таким бестселлерам, как Renault Duster и Opel Mokka. С конвейера в Набережных Челнах начали сходить российские Ford EcoSport. Давайте знакомиться.

Ford Ecosport
Ford Ecosport

Ford > Ecosport

Фото: «За рулем»
Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Ford Ecosport (1)

Ford 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Он должен был повторить успех Fusion, маленький снаружи, вместительный внутри, простой и надежный.

Недостатки:

Он не смог повторить успех Fusion, хоть он современнее, но хуже продуман, проигрывает по всем параметрам

Комментарий:

Первый Fusion проехал 140 за пять лет без проблем (только ТО) в т.ч. по Европе. Автобаны Германии, серпантины Австрии, Черногории, Италии, фьорды Норвегии. Второй купили в 2011 одной из последних партий. Опять почти 140 пробежал без проблем, только ТО и  ступичные подшипники (гробят отечественные...

Написать отзыв

Читать комментарии (17)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые