Land Rover Discovery Sport: теперь мы семья

Именитый «Ленд-Ровер» переходит на три полновесных семейства. Представляем первенца отдельной линейки «Дискавери» — Land Rover Discovery Sport.

00 Land Rover Discovery Sport . Производство Хэйлвуд (Великобритания). В продаже с начала 2015 года. От 1 950 000 рублей

Land Rover Discovery Sport. Производство Хэйлвуд (Великобритания). В продаже с начала 2015 года. От 1 950 000 рублей

Именитый «Ленд-Ровер» переходит на три полновесных семейства. В люксовом сегменте, как и прежде, выступают «рейндж-роверы», коих накопилось уже пять моделей. Класс трудяг отдадут на откуп «Дефендеру», но пока о его перспективах известно немногое. Ясно лишь, что наследственное имя ему сохранят. «Дискавери» станет промежуточным вариантом, идеально подходящим для активного отдыха. Моделей тут пока запланировано две.

Первый намек на облик будущего семейства англичане сделали еще весной, показав в Нью-Йорке «Дискавери Вижн» (ЗР, 2014, № 6). Но тот был чистой воды концептом, прототипом полноразмерного «Диско». Его более компактный собрат с приставкой «Спорт» сразу представлен в серийном варианте и готов выйти на поле на замену «Фрилендеру».

Внешне машина удалась. В ней однозначно узнается британская марка. И заявленные внедорожные способности не должны разочаровать тех, кто покупает «Ленд-Ровер» не только для езды по асфальту. По первым впечатлениям, сожалеть остается только об утраченной брутальности облика. Но тут ничего не поделать: такая нынче мода.

03 Как и старший «Рейндж-Ровер Спорт», новичок оснащен тремя рядами сидений. Маркетологи уверены: это востребованная конфигурация — даже несмотря на то, что производитель честно указывает посадочную формулу 5 + 2, то есть галерка предназначена исключительно для детей. Взглянув на нее собственными глазами, уточняю: для провинившихся детей. Компоновщики уравняли обе версии по объему багажника — видимо, чтобы те, кто все-таки доплатит за семиместный салон, не завидовали сэкономившим. Секрет прост: в зависимости от наличия третьего ряда сидений, запасное колесо живет под фальшполом грузового отсека или подвешено снаружи, за бампером. Объем отсека для поклажи при пятиместной компоновке благодаря сдвигаемому дивану изменяется от 829 до 981 л.

Как и старший «Рейндж-Ровер Спорт», новичок оснащен тремя рядами сидений. Маркетологи уверены: это востребованная конфигурация — даже несмотря на то, что производитель честно указывает посадочную формулу 5 + 2, то есть галерка предназначена исключительно для детей. Взглянув на нее собственными глазами, уточняю: для провинившихся детей. Компоновщики уравняли обе версии по объему багажника — видимо, чтобы те, кто все-таки доплатит за семиместный салон, не завидовали сэкономившим. Секрет прост: в зависимости от наличия третьего ряда сидений, запасное колесо живет под фальшполом грузового отсека или подвешено снаружи, за бампером. Объем отсека для поклажи при пятиместной компоновке благодаря сдвигаемому дивану изменяется от 829 до 981 л.

Длина «Ленд-Ровера Дискавери Спорт» 4590 мм. Это на 239 мм меньше, чем у полноразмерного «Диско», на 90 мм больше, чем у «Фрилендера», и на 225 — чем у пятидверного «Эвока». Колесная база 2741 мм

Модель построена на основательно модернизированной платформе «Фрилендера» (и производного от него «Эвока»). Если говорить упрощенно, то до средних стоек силовая структура кузова не изменилась, а вот задняя его часть полностью новая. Стальная структура сочетается с алюминиевыми навесными деталями (передние крылья, крыша, капот и створка багажника). Самый примечательный элемент — многорычажная задняя подвеска, компактная и легкая. Она опирается на стальной подрамник, а ее нижние рычаги и опоры ступиц сделаны из алюминия.

01 Никогда еще относительно доступный представитель именитой марки не предоставлял таких возможностей для создания индивидуального облика: дюжина цветов для кузова, включая броский оранжевый, два — отдельно для крыши и передних стоек, семь типов колесных дисков диаметром до 20 дюймов и три возможных оттенка их окраски. А еще четыре комплектации, несколько сортов кожи и шесть цветовых решений для интерьера. Никогда еще относительно доступный представитель именитой марки не предоставлял таких возможностей для создания индивидуального облика: дюжина цветов для кузова, включая броский оранжевый, два — отдельно для крыши и передних стоек, семь типов колесных дисков диаметром до 20 дюймов и три возможных оттенка их окраски. А еще четыре комплектации, несколько сортов кожи и шесть цветовых решений для интерьера.

До России доберутся только полноприводные «дискавери спорт», хотя в Старом Свете будут модификации и с передними ведущими. Трансмиссий 4×4 две. Та, что попроще, использует муфту «Халдекс» пятого поколения. Более продвинутая система полного привода — «Эктив Драйвлайн» не только повышает проходимость, но и экономит топливо: на скорости выше 35 км/ч привод на заднюю ось полностью отключается, что снижает потери на трение. При необходимости электроника подключает вторую ось за 0,35 с. Фирменная система «террейн риспонс» лишена режима «авто», применяемого на «рейнджах». Зато на вседорожниках (назвать «Дискавери Спорт» кроссовером у меня, извините, язык не поворачивается) с опционными амортизаторами с регулируемой жесткостью есть новое положение «динамик». Несмотря на то что этот вариант включен в комплекс «террейн риспонс», он не имеет никакого отношения к бездорожью. Его задача — сделать машину максимально отзывчивой и чувствительной на скоростной трассе и в виражах.

Дорожный просвет в 212 мм — еще один аргумент в пользу звания вседорожника, а не кроссовера. Углы въезда и съезда равны 25º и 21º соответственно. Нижняя «губа» переднего бампера легко снимается, что добавит уверенности на особо сложных участках. Преодолеваемый брод — до 600 мм, причем о его глубине водителю расскажет отдельная система.

Двигатели на первых порах будут старые, знакомые по «Эвоку». Это 2‑литровый бензиновый турбомотор мощностью 240 л.с. и пара дизелей объемом 2,2 л, выдающих 150 или 190 «лошадей», в зависимости от исполнения. Позднее «Ленд-Ровер» предложит новый экономичный агрегат на тяжелом топливе с индексом ED4: мощность около 150 сил, уровень выбросов CO2 — 119 г/км. По всей вероятности, речь идет о 2‑литровом двигателе семейства «Инджиниум». Базовой коробкой передач для дизельных версий станет шестиступенчатая механика. На наш рынок ее не повезут — только девятискоростной автомат ZF

04

Интерьер «Дискавери Спорт» создавали по современным стандартам, но до сурового минимализма иных одноклассников британцы пока, к счастью, не докатились.

Уровень оснащения новичка предшественнику и не снился: проекционный дисплей, автопарковщик, аудиокомплекс «Меридиан» с 17 динамиками, системы автоматического управления дальним светом, помощи при движении с прицепом, распознавания дорожных знаков, предупреждения о выезде с полосы и экстренного торможения. Последняя предотвращает столкновения на скорости до 50 км/ч и минимизирует тяжесть последствий на скорости до 80 км/ч.

В наличии и фирменный штрих всех нынешних «ягуаров» и «ленд-роверов» — выдвижная шайба выбора режимов коробки передач. Комбинация приборов позаимствована у «Эвока». К ее информативности претензий нет, но игриво‑гламурные «хрустальные» риски на приборах лучше бы убрать. Для удобства обитателей салона есть четыре розетки и шесть USB-разъемов — для всех трех рядов сидений. Зачем столько? А вдруг у кого гаджет разрядится! По нынешним временам это страшнее, чем уехать в аэропорт, забыв дома паспорт.

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