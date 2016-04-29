Видеообзор Brilliance H530: Европа, берегись!

На недавнем Московском автосалоне китайская марка Brilliance представила свою вторую модель для России — седан H530. По своей колесной базе новичок, предлагающийся по очень привлекательной цене, конкурирует с представителями гольф-класса, а вот по габаритной длине — с машинами рангом повыше. Разбираемся в тонкостях компоновки по-китайски. Об этом наш очередной видеообзор.

Фото: «За рулем»
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