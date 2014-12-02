Тест новой Skoda Fabia: смартфономания

Skoda Fabia третьей генерации. Производство: Млада-Болеслав (Чехия). В России с февраля 2015 года

Если бы машины умели говорить, в кулуарах Парижского автосалона можно было бы услышать такой диалог четырехколесных завистниц «Шкоды»:

— Вы слышали новость? Малышка Фабия сошлась с китайцем.

— Не с китайцем — с тайваньцем!

— Ах, с тайваньцем? Да не всё ли равно?..

Но автомобили немы, и мне придется самому рассказывать о новой «Фабии» , поездить на которой довелось в Португалии. В этой стране, подарившей миру множество географических открытий, особенно легко говорить о чем-то новом и неизведанном. Может, именно поэтому тайны чешской новинки решили раскрыть на западном краю Европы, у мыса Рока? Безусловно, сенсационной оказалась пробудившаяся взаимная страсть «Шкоды» и HTC — тайваньского производителя электроники. За этим скрывается не просто техническое сотрудничество двух компаний, а новое направление развития автомобиля, которое может стать революционным.

03 Версии Skoda Fabia с наддувными бензиновыми моторами демонстрируют неплохую динамику, но мне больше понравилось, как машина держит дорогу.

Версии с наддувными бензиновыми моторами демонстрируют неплохую динамику, но мне больше понравилось, как машина держит дорогу.

НАЧАЛО РОМАНА

Помните, как в свое время спорили о том, кто победит — мобильные телефоны, экраны которых увеличивались в размерах и которые обзаводились новыми функциями, или компьютеры, чьи размеры уменьшались до карманных? Как известно, вчистую выиграл смартфон, и теперь уже немногие знают, какими были такие наладонные КПК (карманные персональные компьютеры).

Нет, я вовсе не хочу сказать, что электронное взаимопроникновение смартфона и автомобиля приведет к тому, что мы станем ездить на модных гаджетах, а машины останутся в музеях. Но автомобиль постепенно перестает быть просто средством передвижения — даже такой небольшой и сравнительно доступный, как «Фабия». Смотрите, что она предлагает уже сейчас.

Функция MirrorLink позволяет с автомобильного экрана управлять приложениями, установленными на совместимых смартфонах (пока это HTC и платформа Android, но к весне будущего года обещают версию для устройств с iOS). И — опа! — появляется возможность пользоваться мобильным Интернетом со всеми вытекающими . Экран бортовой системы отобразит приложения смартфона, необходимые для прослушивания музыки, пользования навигационной системой, просмотра списка контактов и так далее. Из соображений безопасности некоторые функции, например видеопросмотр, доступны, только когда автомобиль неподвижен. Функции поиска контактов и прослушивания музыки можно использовать в движении. Так с помощью системы MirrorLink автомобиль задействует возможности смартфона.

05 Интерьер Skoda Fabia строг, но его можно оживить яркой отделкой.

Интерьер строг, но его можно оживить яркой отделкой.

А функция SmartGate позволяет передавать некоторые данные об автомобиле на смартфон через Wi-Fi. Например, специальное приложение Skoda Drive App сообщает, насколько эффективным был стиль вождения в каждой поездке, а также информирует о расходе топлива, средней скорости и о многом другом. Пользователи могут просмотреть свои маршруты на карте и разместить их в соцсетях. С помощью приложений удастся узнать: ускорение, скорость, интенсивность замедления, давление на педаль тормоза или акселератора, продолжительность торможения и т. п.

БАРИАТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Как я понимаю, это только начало романа между автомобилем и многофункциональным мобильником. Захватывает!Это еще две важные характеристики новой «Фабии». Использование более легких, но прочных сталей в кузове, облегченные двигатели (например, новые трехцилиндровые дизели объемом 1,4 л на 28 кг легче прежних, 1,6-литровых), новые компактные коробки передач, требующие меньшего объема трансмиссионного масла, и прочие ухищрения позволили машине похудеть: базовая «Фабия» с трехцилиндровым бензиновым мотором весит всего 980 кг.

08 Большая панорамная крыша Skoda Fabia — конечно же, опция.

Большая панорамная крыша — конечно же, опция.

Вместе с тем «похудание» нисколько не сказалось на пассивной безопасности, а по части активной безопасности «Фабия» вышла на новый качественный уровень в классе компактных городских автомобилей. Наиболее интересна система контроля дистанции до движущейся впереди машины с функцией экстренного торможения в городе — Front Assistant. По мере сокращения дистанции система задействует один из четырех уровней предупреждения столкновения. На первом — вспыхивает предупреждение на приборной панели. На втором — добавляется зуммер, а на третьем система инициирует краткие тормозные импульсы. Если водитель не реагирует на угрозу, срабатывает экстренное торможение — это четвертый уровень. Полная остановка возможна лишь на городских скоростях — от 5 до 30 км/ч.

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Система аварийного торможения (как часть системы стабилизации ESC) входит в базовое оснащение. Идея заключается в том, чтобы предотвратить возможные после аварии множественные столкновения, «нажав» на тормоз, если этого не сделал водитель.

Электроника новой «Фабии» уже готова оценить степень усталости водителя на скорости свыше 65 км/ч. Пока ее вмешательство ограничивается подачей звуковых и световых сигналов.

Уменьшение веса при увеличении жесткости кузова, снижение центра тяжести плюс новое шасси не могли не сказаться на ходовых качествах автомобиля. Новая «Фабия» необычайно послушна: беспрекословно следует за движениями руля и мгновенно реагирует на педаль — впору говорить не о послушности, а о покорности. Электромеханический усилитель руля работает отменно. И в салоне тишь да благодать.

Я оглянулся посмотреть

Во время теста дождь лил не переставая. Возможно, именно поэтому приятный глазу, с удобными сиденьями и продуманный до мелочей салон «Фабии» казался еще уютнее. И мне не хотелось выходить из машины: привязанный к центральному дисплею тайваньский смартфон хорошей погоды не обещал.

IMG_5315_новый размер Не сразу разберешь, где здесь «Октавия». Новая «Фабия» (она справа) возмужала, заточила кузовные грани и, без сомнения, стала гармоничнее. Это в полной мере касается и будущего универсала.

Не сразу разберешь, где здесь «Октавия». Новая «Фабия» (она справа) возмужала, заточила кузовные грани и, без сомнения, стала гармоничнее. Это в полной мере касается и будущего универсала.

И я подключил свой HTC к «Фабии». Но ведь не это главное. Шасси, железо — вот что интересует прежде всего!

Едет «Фабия» породисто, по-немецки — и оттого слегка скучновато. Нет в ней той живости и безудержной жажды пожирания виражей, коими вдохновляют водителя «Фиеста» и новая «Корса». Но и упрекнуть особо не в чем. На автобанах уверенно держит прямую, а на португальских серпантинах бодро подрабатывает задними колесами, помогая точнее прописывать дуги.

Даже литрового 75-сильного моторчика о трех цилиндрах вполне хватает, чтобы «греть» более мощные машины. И расход божеский.

Блеск? Смотря с чем сравнивать. Всю предыдущую неделю я ездил по Москве на 105-сильном «Рапиде», потому поверьте на слово: неискушенный водитель существенной разницы в поведении «Рапида» и «Фабии» не заметит. Люди с тонким слухом, конечно, уловят, что «Фабия» чуть тише (хотя здесь многое зависит в том числе от шин). Но сзади теснее, багажник крохотный…

Что-что? «Рапид» не нравится жестким пластиком салона? Так ведь и в «Фабии» он тоже жесткий — везде! Выглядит чуть приличнее и декора побольше — вот и создается ощущение, прости господи, «лакшери». Коробки в «Рапиде» не самые лучшие? Так и «Фабия» удивила: на четырехцилиндровой версии 1.2 TSI (110 л.с.) пятиступенчатая «механика» перещелкивается как по нотам, а на «литровой» машине — уже не так четко.

Но в целом шасси новой «Фабии» явно «главнее» тех моторов, которые сейчас для нее предлагаются. Эх, сюда бы…

— Нет, версии RS не будет.

Инженеры дали понять, что все силы брошены на «Октавию RS» , а «Фабия» останется сугубо гражданским автомобилем. В нашем случае — скорее для гражданок. Нельзя будет заказать и подвеску для плохих дорог: чехи обещают лишь стальную защиту картера, и то в качестве опции.

В общем, нежная машинка. И потому лично для меня «Фабия» — это «она». Светлая, настроенческая, свежая. Такая без прикрас на людях не покажется. Потому ей и панорамную крышу, и фотографию любимого на переднюю панель, и стильные тени головной оптики, и джинсовую ткань на сиденья. Мимо не пройдешь! Так и хочется ее… ммм… пригласить на ночное рандеву.

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А «Рапид» — это «он». Мужик. Не от сохи, но крепкий хозяйственник. И семью на свои плечи поднимет, и весь домашний скарб утащит, причем одним махом — мужественно превозмогая боль в ногах от наших кривых дорог. И копеечку из семьи не потянет.

Модница подороже обойдется. Высокая мода — это почти всегда импорт. В случае с новой «Фабией» — стопроцентный импорт, поскольку в Калуге ее собирать не будут.

И все же молодцы чехи, что нашли возможность вывести «Фабию» на наш рынок. «Поло Седан» поставил крест на пятидверной версии из Европы. «Солярис» опустил шлагбаум перед такими интересными машинами, как i10 и i20. Нам сделали ручкой «Фиеста» и «Клио»… Местное производство на поток убивает свободу творчества — мы это еще с социалистических времен помним.

Поэтому «фабий» будет меньше, чем прежде, — и уже по этой причине внимание красотке гарантировано. Я так точно первое время буду всякий раз оглядываться.

10 Шесть подушек безопасности: пассажиры новой «Фабии» хорошо защищены.

Шесть подушек безопасности: пассажиры новой «Фабии» хорошо защищены.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Руководитель подразделения интерактивной электроники «Шкоды» Мартин Рихтер считает, что для современных автомобилей, и в особенности для компактных, наиболее перспективно сопряжение с современными мобильными устройствами. Это позволяет снизить цену автомобиля и сделать его электронную начинку обновляемой по мере совершенствования программ смартфонов. Очевидным плюсом является возможность задействовать мобильные сети для получения данных онлайновых сервисов (в частности, навигационных) без установки на машину датчиков GPS.

ПЛЮС Приятный внешний вид, современная электронная начинка, хорошая управляемость

МИНУС Отсутствие дизельных версий для российского рынка