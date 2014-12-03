Тест нового Nissan Pathfinder: выйти за рамки

— Тест-драйв «Ниссана»? В Казахстане?

Инспектор Жол полициясы, то бишь казахский дэпээсник, вскинул в удивлении брови:

— У нас тут «тойоты» популярны, только их и покупают.

Окинув взглядом новенький «Пасфайндер», он отпустил меня с миром и просьбой не хулиганить.

Я и не хулиганил. Даже наоборот: ездил преимущественно спокойно, размеренно — как и предлагает это делать новый «Пасфайндер». Впрочем, обо всем по порядку.

Герой моего рассказа, чье имя переводится как «следопыт», на протяжении всей жизни выслеживал своего покупателя. Последний оказался непостоянен и регулярно петлял, меняя предпочтения. Рама, полный привод с демультипликатором, жесткий задний мост, блокируемый дифференциал — все это у «Пасфайндера» было. Но сначала появилась независимая задняя подвеска, теперь и рама приказала долго жить — а вместе с ней и демультипликатор. По мнению создателей новой машины, нынче в таком серьезном внедорожном арсенале надобности нет. Дескать, семейному мужчине средних лет с неплохим достатком ни к чему адреналиновые приключения и ночевки у костра. В приоритете — престиж и городской комфорт.

Сейчас «Пасфайндер» не терпит внедорожной суеты: легким движением руки рамный вседорожник превратился в элегантный кроссовер с несущим кузовом и электромагнитной муфтой в приводе задних колес. Да-да, основными ведущими являются передние колеса, а задние подключаются автоматически по мере надобности или принудительно, когда водитель блокирует муфту. У полноприводной трансмиссии All Mode 4×4i есть и сугубо переднеприводный режим…

«Пасфайндер» делит платформу FF-L с паркетниками «Мурано» и «Инфинити-QX60». На ней же построены и некоторые легковые «ниссаны». А в фирменной табели о рангах «Пасфайндер» занимает место между «Мурано» и «Патрулем».

«Пасфайндер» стал крупнее. Колесная база прибавила 47 мм, машина стала на 195 мм длиннее, на 112 мм шире и на 79 мм ниже — силуэт теперь более гражданский, дорожный.

На дизелях поставили крест, зато появился гибрид. Для американцев это вполне естественный процесс — а для нас? Порадуемся хотя бы тому, что это первая гибридная машина, которую собирают в России (ЗР, 2014, № 10)!

За рулем гибридного «Пасфайндера-HEV» я и выплываю из Алматы.

02 Гибрид Nissan Pathfinder легко отличить по светодиодам в фонарях. Хром, по словам представителей компании, облезать в нашем климате не будет.





ДВОЙНЯШКИ? БЛИЗНЕЦЫ!

В городе гибрид, работающий по параллельной схеме, мне понравился, хотя помощь от электромотора невелика: его мощность всего-то 15 кВт. Да и батареи энергоемкостью 0,63 кВт·ч хватает разве только сдвинуть «Пасфайндер» с места — затем сразу же пускается четырехцилиндровый 2,5‑литровый бензиновый мотор с механическим нагнетателем. Тем не менее суммарной мощности (234 + 20 л.с.) хватает на резвый разгон — тем более что электромотор выдает максимум крутящего момента с нуля оборотов.

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Разгон уверенный, но плавный, без дерготни — спасибо вариатору XTronic. И мотора практически не слышно. Если не давишь педаль в пол, возникает ощущение, что машина стоит на месте, а окружающий пейзаж медленно сдвигается назад. А если все же наступить? Вариатор моментально подбрасывает обороты двигателя до максимально эффективных, и сюрреалистическая картинка превращается в обыденность — громко и неэкономично!

Бензиновый мотор V6 3.5 — единственная альтернатива гибриду . При сопоставимой мощности (249 л.с.) и динамике бензиновый «Пасфайндер» в аналогичной комплектации «Хай» (High) дешевле на 87 000 рублей. Хм, если динамические возможности близки, то к чему эти гибридно-электрические сложности? Я объясняю это тем, что гибридный «Пасфайндер» на голову выше по акустическому комфорту. Ведь V‑образная «шестерка» выдает пиковый крутящий момент на оборотах, близких к максимальным, — и поэтому обычный «Пасфайндер» шумнее гибридного при динамичном разгоне.

Если верить техническим данным, гибрид на 20% экономичнее. Отбить разницу в цене по сравнению с бензиновой машиной удастся, но не скоро. Так что гибрид — вещь чисто имиджевая. Если бы еще батарея была помощнее да подзаряжалась бы от сети… И это будет! Но плагин-гибрид пока еще в разработке, так что вернемся в день сегодняшний.

03 У руля Nissan Pathfinder широкий диапазон регулировки по высоте и вылету. Это позволяет удобно устроиться водителю любой комплекции. Рядом с селектором вариатора — шайбы трехуровневого обогрева и вентиляции сидений.





ОДА КОМФОРТУ

Дороги Казахстана под стать нашим: асфальтовые волны, выщерблены, стыки. Но на разрешенных 90 км/ч этой разрухи я практически не замечаю. Во‑первых, потому что подвеска уверенно все проглатывает. Во‑вторых, хороши сиденья — и не только тем, что обшиты светлой кожей отличной выделки. Мягкие кресла без ярко выраженной боковой поддержки оказались очень комфортными: они идеально подходят большой машине, на которой негоже закладывать скоростные виражи.

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С рулевым управлением та же история. Четкий «ноль»? Спортивная острота? Это не о «Пасфайндере». Но управлять им комфортно, и даже небольшая пустая зона в околонулевом положении баранки практически незаметна при обычном темпе езды.

А пассажирам «Пасфайндер» понравится и вовсе без всяких оговорок. Во втором ряду просторно, сиденье двигается вперед-назад, а спинка регулируется по углу наклона.

Есть и третий ряд. Пересаживаюсь туда и… Да тут еще вольготнее в ногах! Явная заявка на лидерство в классе по этому показателю. Правда, над головой места в обрез, и я со своим ростом (190 см) вынужден сидеть пригнувшись. А еще сзади укачивает, особенно когда асфальт сменяется грунтовкой. Не лучшее место для перевозки детей.

На степной дороге «Пасфайндер» тоже не пасует. По укатанному грунту уверенно идет на скорости под 100 км/ч, но перед грейдером и промоинами я все же сбрасываю скорость, осторожничаю. С этими грубыми препятствиями, которых «Пасфайндер» прежнего поколения и не заметил бы, новая ходовая не справляется. Пара крепких ударов — и я сбрасываюсь до 30–40 км/ч, иначе верну хозяевам хлам вместо машины.

Да, короткоходная подвеска настроена под асфальт, потому нынешнего «следопыта» по ямам лучше лишний раз не гонять. Как не стоит злоупотреблять и ездой по сильно пересеченной местности. Клиренс — всего 181 мм. С заблокированной муфтой «Пасфайндер» спокойно едет по рыхлому песку и с небольшими пробуксовками взбирается на крутые подъемы. Видимо, и на заснеженных трассах будет держаться молодцом. Но это максимум, на что он способен.

11 В третьем ряду Nissan Pathfinder просторнее, чем было в прежней машине. Но рослым людям придется пригнуть голову.





СДВИНУТЬ ГОРЫ

Помните помянутую в начале «Тойоту»? Основной конкурент «Пасфайндера» — «Хайлендер» . По силам ли новому «Ниссану» подобраться к оппоненту?

Давайте прикинем. «Пасфайндер» предлагают в четырех комплектациях. В базовой, за 1 930 000 рублей, есть премиальная аудиосистема «Боуз», система бесключевого доступа, кожаный салон, электропривод двери багажника. Такой «Пасфайндер» на 22 000 рублей дешевле «Хайлендера» со схожим двигателем (3,5 л, 249 л.с.).

ГОДЫ ЭВОЛЮЦИИ

06 Nissan Pathfinder

Гибрид дороже базовой версии на 187 000 рублей. Разница приличная, и можно с уверенностью сказать, что простой «Пасфайндер» обставит по объемам продаж гибридную версию — и, быть может, приблизится к «горцу» по этому показателю. А если не получится… Может, снова вернуться к раме и взрослому полному приводу?

«Следопыт» первого поколения (1) появился в 1986 году. На американском рынке автомобиль назывался «Пасфайндер», но в ряде других стран его знали как «Террано» (заводской индекс WD21). «Штатовца» отличала более мягкая подвеска и богатое оснащение.

Рамный автомобиль, в основе которого лежал пикап «Ниссан-Хардбоди» (Nissan Hardbody), выпускали в трехдверном варианте, а с 1989 года и в пятидверном. Его оснащали двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала, что придавало «Пасфайндеру» статус настоящего вседорожника.

В 1990 году после рестайлинга оставили только пятидверный кузов. В 1996 году в США и Японии показали второе поколение (индекс R50) (2), адаптированное под меняющиеся требования клиентов. Машину увеличили в размерах, облагородили ее внешний облик, повысили уровень комфорта (появились климат-контроль, аудиосистема «Боуз»). Раму заменили несущим кузовом, а новая трансмиссия обеспечила легкость управления и снизила уровень шума.

Летом 2003 года во Франкфурте представили концепт-кар «Дьюнхок» (Dunehawk) (3) — предтечу третьего поколения (индекс R51). С этого момента название «Пасфайндер» решили продвигать на всех рынках. Премьеру вседорожника отпраздновали весной 2005 года на мотор-шоу в Детройте. В этом же году автомобиль появился и на российском рынке.

ТЕСТ НА ФАНТАЗИЮ

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Новый «Пасфайндер» построили на платформе «F‑Альфа» (F‑Alfa). На ней же базируются пикап «Наварра» и полноразмерный SUV «Армада». Раму интегрировали в кузов. Увеличенные размеры позволили установить третий ряд сидений. В 2008 и 2010 годах «Пасфайндер» пережил рестайлинг.

Мы заочно сравнили официальные параметры геометрической проходимости «Пасфайндера» с замерами конкурентов, которые провели в тесте семиместных кроссоверов (ЗР, 2013, № 12). Как видим, старожилы не только способны удержать свои позиции, но и в силах навязать новичку серьезную борьбу. Впрочем, все цифры требуют проверки «в поле», и мы обязательно ее устроим.

ПЛЮС Внешне большой и солидный, а внутри комфортный и просторный — у нас о таких машинах мечтают

МИНУС Расход топлива даже у гибридной версии немалый; пассажиров третьего ряда укачивает; навигационная графика далека от совершенства