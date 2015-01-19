Большой тест хэтчбеков гольф-класса: слет лауреатов. Часть 2

В сравнительном тесте сталкиваем друг с другом пятидверные хэтчбеки гольф-класса. Среди соперников - Renault Megane, Kia сee’d, Mazda3, Peugeot 308 и Volkswagen Golf. Публикуем завершающую часть большого теста (начало доступно по ссылке).

САМЫЙ МОДНЫЙ

На мотор-шоу в Женеве весной 2014 года Peugeot 308 официально назвали европейским автомобилем года. Красив, чертяка! А несколько месяцев спустя – уже на Парижском автосалоне – он получил приз за лучший интерьер, который французы называют i‑Cockpit.

«Ай-Кокпит» – это минимум кнопок: почти весь функционал возложен на сенсорный дисплей в центре передней панели. Неплохо, но над графикой нужно было работать тщательнее.

Маленький пухлый руль – катализатор дискуссий. На приборы приходится смотреть не сквозь, а поверх него. Некоторым экспертам так и не удалось найти оптимальную посадку – при хвате «без десяти два» руль неизменно перекрывал низ спидометра и тахометра. Остальные остались в восторге от «кокпита» – в том числе благодаря неплохо спрофилированному сиденью с уверенной боковой поддержкой.

Обкатанные на предыдущем «триста восьмом» 150‑сильный мотор и шестиступенчатый автомат Aisin хорошо понимают друг друга при более-менее спокойной езде, но, подобно многим адаптивным аналогам, не сразу приспосабливаются к изменению манеры вождения. Скажем, если после размеренной езды начинаешь активнее «притапливать» со светофоров, передачи вдруг переключаются нелогично, с дерготней.

Я простил автомобилю эту «адаптивную» строптивость, поскольку главное в нем – всеядная подвеска, которая отлично глотает мелкие неровности. Новичок пасует лишь на грейдере: пробоев нет, но машину одолевает тремор. Вибрация кузова быстро утомляет и заставляет сбросить темп. А сбрасывать не хочется! Ибо рулится «лев» почти как гоночный карт! В поворотах стабильно стоит на дуге и не пугает кренами – они минимальны.

В общем, многогранный автомобиль, интересный, со своим характером и – я в этом уверен – с неплохими рыночными перспективами.

САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ

Вы сможете с ходу отличить Golf седьмого поколения от предшественника?

То-то. В консерватизме, в том числе стилистическом, его слабость и сила одновременно. Однажды задав стандарты класса, он не может позволить себе смелых дизайнерских экспериментов, но обязан поднимать техническую планку всё выше. И у него это получается.

Достаточно оказаться в скромном на вид водительском кресле, чтобы тут же понять – оно лучшее. Здесь нет такой развитой боковой поддержки, как в Мазде, но в первом же повороте ловишь себя на мысли, что именно так должно держать тебя в своих объятиях сиденье! Диапазон его регулировок огромный, и коллеги разных «перцентилей» хором вторят мне.

Единственное, что достойно критики, – сенсорный экран, который помимо прочего позволяет менять настройки рулевого управления и силового агрегата на свой вкус, выбирая из четырех режимов («обычный», «эко», «спорт», «индивидуальный»). Каждый раз нужно отвлекаться от дороги, а потому удобный джойстик или шайба (вроде маздовской) Гольфу не помешали бы.

Тандем 140‑сильного турбомотора и робота DSG с двумя сцеплениями – удачный союз: и топливо экономит, и передачи перебирает незаметно. Но если поддать жару, коробка периодически дергается при переключениях. А еще машина чуть откатывается назад при старте в гору, что тоже не секрет. Можно задействовать систему автоматического удержания, но тогда Golf прыгает вперед, резко разжимая колодки; на парковке под уклоном да в стесненных условиях это напрягает.

Но это мелочи, придирки. Надо же хоть к чему-то придраться! В остальном все заточено практически идеально. Ходовая отлично приспособлена под нашу действительность и великолепно работает на любых покрытиях. Не трясет, не укачивает, да и на гребенке Volkswagen ведет себя без лишней нервозности. Лишь в «спорте» руль показался чрезмерно резким, а в режиме «эко» реакции на газ откровенно вялые – но ведь для того эти режимы и предусмотрены!

В салоне тихо. Всегда. Посторонним звукам словно барьер поставили. Даже при динамичном разгоне Golf – самый тихий, при том что оказался одним из самых бодрых. В спурте до сотни он проиграл Peugeot всего одну десятую секунды, что зафиксировали лишь приборы, а испытателям Golf показался и самым быстрым, и самым плавным при интенсивных ускорениях. Это ли не лучшая оценка?

ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ

Из нашей пятерки каждый выберет машину по вкусу. Хозяйственные обратят внимание на Megane. Выбор поклонников активной езды очевиден – Mazda3. Щедро упакованный Kia – для желающих получить за свои деньги «много автомобиля», а Peugeot оценят стиляги. И лишь один автомобиль вобрал в себя все перечисленные качества в нужном объеме – это Golf. А потому на сегодняшнем слете именитых призеров заслуженная победа достается ему.

ПЯТОЕ КОЛЕСО

А как насчет удобства монтажа запаски?

Renault Megane (6) разделил нас на два лагеря: идею разместить запаску (205/65R15) под днищем одни приняли на ура, а другие отвергли. Из-за непродуманной конструкции баллонного ключа (отсутствует вторая головка) неудобно крутить болт механизма крепления запаски, да и вынуть ее не испачкавшись крайне трудно. В общем, самое «грязное» решение. А влезет ли под брюхо колесо размера 205/60R16 – как на нашем Мегане? Да! Правда, чтобы впихнуть его туда, потребовались время, сноровка, а затем и порошок для стирки одежды. После долгих споров оценку решили не снижать: все-таки полноразмерная запаска, к тому же после замены не нужно класть грязное колесо в чистый багажник. Kia (7) и Mazda (8) оснащены докатками, которые хранятся в подполье багажника. Домкраты удобные, но усилие на ручке маздовского меньше, а потому работать им легче. В Peugeot (9) не понравились острые края ручки домкрата. Под полом багажника, опять же, докатка. Volkswagen (10) порадовал полноразмерным запасным колесом, удобным домкратом с малым усилием – и понравился нам больше других.

К БОЮ ГОТОВЫ?

СКАЗ ПРО УПРАВЛЯЕМОСТЬ

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