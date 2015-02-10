Стань «меломаном „За рулем“ вместе с JVC KENWOOD!

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К участию в фотоконкурсе «Меломаны „За рулем“ (подробнее с Правилами участия и условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке), который продлится до 7 марта, приглашаются все желающие. Присылайте ваши работы на адрес konkurs@zr.ru и после премодерации они пополнят наш фотоальбом на странице Конкурса. Расскажите в коротком комментарии к присланному фото о своей „поделке“ — так она получит еще больше голосов!
Победителей, которым достанутся последние новинки автоэлектроники от Kenwood, будет сразу двенадцать! Как это возможно? Очень просто: после завершения голосования мы определим работы, получившие наибольшее количество голосов. Конкурсанты, чьи фото окажутся с лучшими двумя результатами, получат в качестве приза мультимедиасистему Kenwood DDX3015R. Следующие четыре работы займут вторую строчку нашего пьедестала почета — приславшим их конкурсантам достанется CD/USB-ресивер Kenwood KDC-461U. Наконец, на третье место попадут еще шесть работ — их авторы будут удостоены цифровых медиаресиверов Kenwood KMM-121Y.
Призы победителям фотоконкурса «Меломаны „За рулем“
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1-е место
Kenwood DDX3015R
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15_DDX3015_TopMenu_L
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|2-е местоKenwood KDC-461U
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14_KDC-461U_L
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|3-е местоKenwood KMM-121Y
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15_KMM-121Y_L
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О партнере конкурса
Корпорация JVC KENWOOD — один из лидирующих мировых производителей аудио- и видеопродукции, со штаб-квартирой в Иокогаме, Япония. Компания была создана в результате слияния JVC и Kenwood Corporation в октябре 2008 года.
Бренд Kenwood
Бренд Kenwood, появившийся в Японии в 1946 году, с самого начала занял одно их лидирующих мест на мировом рынке аудио- и коммуникационного оборудования благодаря своим инновационным технологиям, стильному дизайну продукции и продуманному маркетингу. Везде, где есть потребность в качественной и надежной AV-аппаратуре с безупречным стилем дизайна, можно увидеть изделия с фирменным логотипом Kenwood.
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