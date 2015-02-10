Стань «меломаном „За рулем“ вместе с JVC KENWOOD!

В преддверии Дня защитника Отечества издательство «За рулем» и компания JVC KENWOOD рады сообщить о проведении фотоконкурса «Меломаны „За рулем“. Все, что требуется для участия в нем, — прислать изображение с примером доработки аудиосистемы автомобиля „под себя“. Конкурсантов, чьи работы наберут наибольшее количество голосов, ждут ценные подарки от Kenwood!

y_17715de7

y_17715de7

К участию в фотоконкурсе «Меломаны „За рулем“ (подробнее с Правилами участия и условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке), который продлится до 7 марта, приглашаются все желающие. Присылайте ваши работы на адрес konkurs@zr.ru и после премодерации они пополнят наш фотоальбом на странице Конкурса. Расскажите в коротком комментарии к присланному фото о своей „поделке“ — так она получит еще больше голосов!

Победителей, которым достанутся последние новинки автоэлектроники от Kenwood, будет сразу двенадцать! Как это возможно? Очень просто: после завершения голосования мы определим работы, получившие наибольшее количество голосов. Конкурсанты, чьи фото окажутся с лучшими двумя результатами, получат в качестве приза мультимедиасистему Kenwood DDX3015R. Следующие четыре работы займут вторую строчку нашего пьедестала почета — приславшим их конкурсантам достанется CD/USB-ресивер Kenwood KDC-461U. Наконец, на третье место попадут еще шесть работ — их авторы будут удостоены цифровых медиаресиверов Kenwood KMM-121Y.

Призы победителям фотоконкурса «Меломаны „За рулем“

1-е место

Kenwood DDX3015R

15_DDX3015_TopMenu_L

15_DDX3015_TopMenu_L
  • 6.2" широкий сенсорный WVGA экран
  • Задний порт USB для устройства хранения или iPod/iPhone связи
  • AV-in / AV-out / вход для камеры заднего обзора
  • 3 выхода предусилителя, 4,0 Вт
  • Выбор 21 языка текста меню
  • 5-полосный графический эквалайзер
  • Управление звуковыми настройками при помощи System E и System Q-EX
  • Технология Drive EQ

Подробнее…
2-е место

Kenwood KDC-461U

14_KDC-461U_L

14_KDC-461U_L
  • ЖК-дисплей (13+8 символов) с изменяемой подсветкой
  • Воспроизведение форматов MP3/WMA/AAC/WAV
  • Фронтальный и тыловой USB-разъемы
  • Официальная поддержка и управление iPod/iPhone
  • Переключение между дополнительными устройствами: до 5 дисков
  • 3 линеных выхода (2,5 V)
  • Технология Sound reconstruction
  • Технология Drive EQ
  • Отображение тегов на русском и английском языках

Подробнее…
3-е место

Kenwood KMM-121Y

15_KMM-121Y_L

15_KMM-121Y_L
  • Укороченный корпус
  • Дисплей двухстрочный, 13+8 символов
  • Изменяемый цвет подсветки кнопок и дисплея
  • Разъемы USB и AUX на передней панели
  • Полная поддержка ОС Android (АОА-Open Accessory support)
  • Переключение между дополнительными устройствами: до 5 дисков
  • Проигрывание файлов MP3/WMA/WAV/FLAC
  • 2 выхода предусилителя, 2,5 Вт
  • DRIVE EQ: автоподстройка EQ в зависимости от громкости
  • Английский / русский (меню & тэги)

Подробнее…
Если вы настоящий меломан, спешите творить!

О партнере конкурса

logo-kenwood

logo-kenwood

Корпорация JVC KENWOOD — один из лидирующих мировых производителей аудио- и видеопродукции, со штаб-квартирой в Иокогаме, Япония. Компания была создана в результате слияния JVC и Kenwood Corporation в октябре 2008 года.

Бренд Kenwood

Бренд Kenwood, появившийся в Японии в 1946 году, с самого начала занял одно их лидирующих мест на мировом рынке аудио- и коммуникационного оборудования благодаря своим инновационным технологиям, стильному дизайну продукции и продуманному маркетингу. Везде, где есть потребность в качественной и надежной AV-аппаратуре с безупречным стилем дизайна, можно увидеть изделия с фирменным логотипом Kenwood.

Стань «меломаном „За рулем“ вместе с JVC KENWOOD!
Стань «меломаном „За рулем“ вместе с JVC KENWOOD!
Фото: JVC KENWOOD
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

В избранное
Оцените материал
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (7)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые