Стань «меломаном „За рулем“ вместе с JVC KENWOOD!

В преддверии Дня защитника Отечества издательство «За рулем» и компания JVC KENWOOD рады сообщить о проведении фотоконкурса «Меломаны „За рулем“. Все, что требуется для участия в нем, — прислать изображение с примером доработки аудиосистемы автомобиля „под себя“. Конкурсантов, чьи работы наберут наибольшее количество голосов, ждут ценные подарки от Kenwood!

y_17715de7

К участию в фотоконкурсе «Меломаны „За рулем“ (подробнее с Правилами участия и условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке), который продлится до 7 марта, приглашаются все желающие. Присылайте ваши работы на адрес konkurs@zr.ru и после премодерации они пополнят наш фотоальбом на странице Конкурса. Расскажите в коротком комментарии к присланному фото о своей „поделке“ — так она получит еще больше голосов!

Победителей, которым достанутся последние новинки автоэлектроники от Kenwood, будет сразу двенадцать! Как это возможно? Очень просто: после завершения голосования мы определим работы, получившие наибольшее количество голосов. Конкурсанты, чьи фото окажутся с лучшими двумя результатами, получат в качестве приза мультимедиасистему Kenwood DDX3015R. Следующие четыре работы займут вторую строчку нашего пьедестала почета — приславшим их конкурсантам достанется CD/USB-ресивер Kenwood KDC-461U. Наконец, на третье место попадут еще шесть работ — их авторы будут удостоены цифровых медиаресиверов Kenwood KMM-121Y.

Призы победителям фотоконкурса «Меломаны „За рулем“

1-е место Kenwood DDX3015R 15_DDX3015_TopMenu_L 6.2" широкий сенсорный WVGA экран

Задний порт USB для устройства хранения или iPod/iPhone связи

AV-in / AV-out / вход для камеры заднего обзора

3 выхода предусилителя, 4,0 Вт

Выбор 21 языка текста меню

5-полосный графический эквалайзер

Управление звуковыми настройками при помощи System E и System Q-EX

Технология Drive EQ Подробнее… 2-е место Kenwood KDC-461U 14_KDC-461U_L ЖК-дисплей (13+8 символов) с изменяемой подсветкой

Воспроизведение форматов MP3/WMA/AAC/WAV

Фронтальный и тыловой USB-разъемы

Официальная поддержка и управление iPod/iPhone

Переключение между дополнительными устройствами: до 5 дисков

3 линеных выхода (2,5 V)

Технология Sound reconstruction

Технология Drive EQ

Отображение тегов на русском и английском языках Подробнее… 3-е место Kenwood KMM-121Y 15_KMM-121Y_L Укороченный корпус

Дисплей двухстрочный, 13+8 символов

Изменяемый цвет подсветки кнопок и дисплея

Разъемы USB и AUX на передней панели

Полная поддержка ОС Android (АОА-Open Accessory support)

Переключение между дополнительными устройствами: до 5 дисков

Проигрывание файлов MP3/WMA/WAV/FLAC

2 выхода предусилителя, 2,5 Вт

DRIVE EQ: автоподстройка EQ в зависимости от громкости

Английский / русский (меню & тэги) Подробнее…

Если вы настоящий меломан, спешите творить!

О партнере конкурса

Корпорация JVC KENWOOD — один из лидирующих мировых производителей аудио- и видеопродукции, со штаб-квартирой в Иокогаме, Япония. Компания была создана в результате слияния JVC и Kenwood Corporation в октябре 2008 года.

Бренд Kenwood

Бренд Kenwood, появившийся в Японии в 1946 году, с самого начала занял одно их лидирующих мест на мировом рынке аудио- и коммуникационного оборудования благодаря своим инновационным технологиям, стильному дизайну продукции и продуманному маркетингу. Везде, где есть потребность в качественной и надежной AV-аппаратуре с безупречным стилем дизайна, можно увидеть изделия с фирменным логотипом Kenwood.