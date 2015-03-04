Land Rover Discovery Sport: против ветра

Куда идет Land Rover с новым семиместным кроссовером Discovery Sport? Найти ответ на этот вопрос мы попытались на горных склонах Исландии при скорости ветра 216 км/ч.

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Скорость ветра достигала 216 км/ч! Обмороженные Discovery — словно вывернутые из фьордов валуны

Land Rover Discovery Sport. Производство: Великобритания. В России с февраля 2015 года. От 2 360 000 рублей

Вам не нравится погода? Подождите немного, и она станет еще хуже. Старинную исландскую поговорку я усвоил еще с прошлого визита на остров. А теперь установил личный рекорд скорости — 216 км/ч. Это скорость ветра, при которой пришлось тестировать Land Rover Discovery Sport на горных склонах Исландии.

О ЛИЧНОМ

Кто в «За рулем» лучше всех знаком с компактными «Ленд Роверами»? Без ложной скромности скажу: это я.

Четыре года отъездил на «Фрилендере» первого поколения. Это ведро с болтами. Постоянно что-то глючило по мелочам, зудело и стрекотало. А по запаху тосола я мог определить завод, на котором он был изготовлен, поскольку постоянно доливал охлаждайку: течь где-то между головкой и блоком устранить малой кровью не удалось, а «половинить» 2,5‑литровую «шестерку» я не решался.

На втором «Фрилендере» за семь лет намотал 200 тысяч километров. В этом ничто не зудело, ибо он предпочитал ломаться по-крупному. Замена коробки-автомата, замена заднего редуктора, ремонт межосевой муфты, закисающие намертво колодки стояночного тормоза, бесконечная проблема с пуском дизеля на морозе… Каждый визит на сервис сродни ходьбе по минному полю: никогда не знаешь, какой в итоге тебе выкатят счет — на двадцать тысяч или на пятьдесят.

— Братцы, что ж так дорого?

— Скажи спасибо, что у тебя не Range Rover!

Конечно, за последние годы многое исправлено. Британцы подтянули качество комплектующих, ужесточили сборочный контроль — и я не слышал, чтобы хоть на одной тестовой машине в Исландии заглючила электроника или отказала механика. А ведь начинка во многом схожа.

Group07_Russia_035 Это здесь, на асфальтовой тверди большой Discovery 4 так грозен. А в глубоких заносах одно спасение — Defender на «бигфутах».

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Discovery Sport создан на модернизированной платформе сородича Range Rover Evoque, который, в свою очередь, был сделан на шасси «Фрилендера». До средней стойки кузова это практически Evoque, а затем идут другие панели пола (колесная база увеличена на 81 мм) и задняя многорычажка взамен прежних стоек McPherson: более компактная подвеска и растянутый на 91 мм кузов позволили сделать по-настоящему просторным задний диван и кое-как втиснуть третий ряд сидений, на котором рекомендуется перевозить подростков (посадочная формула 5 + 2).

Но двигатели те же. И если бензиновый 240‑сильный мотор в сочетании с 9-ступенчатым «автоматом» ZF оставил вполне приятное впечатление, то о 190‑сильном турбодизеле этого сказать не могу. Нет-нет, он усердно тянет машину во всех режимах и даже слегка игрив на средних оборотах, но возраст не скроешь — первая версия этого мотора 2.2 DW12 (совместное детище концернов Ford и PSA) появилась в 2000 году! На моем «Фрилендере» он работает так, словно клапаны в своих конвульсиях достают до капота. Теперь другие настройки, основательная шумоизоляция — но все равно жестко и звонко, особенно когда заводишь дизель после ночной стоянки.

На все это «надет» совершенно новый кузов. Как денди лондонский. Смахну скупую слезу. На весь необъятный рынок компактных кроссоверов было лишь два автомобиля с безоговорочно мужским имиджем — Freelander и X‑Trail. Угловатые, без неуместных заискиваний. Помашите им ручкой, век прямых линий прошел.

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У ПРИРОДЫ ВСЯКАЯ ПОГОДА

Сердце чуяло беду. Сворачивать со столбовой дороги шириной в полтора автомобиля на горную тропу в надежде перехитрить атмосферный фронт? Но англичан не переубедить.

Проехали мы километра два. Ну, как проехали? Проползли. И встали. Наглухо. Ибо продвинутый Terrain Response, шипованные шины и худо-бедно опытный водитель — ничто против метровых переметов при видимости три-четыре метра.

Вросший в снежный склон потухшего вулкана дизельный Discovery Sport выглядит картинно. Но что-то мешает мне наслаждаться этой суровой северной красотой. Осознание, что тест-драйв на этом закончен?