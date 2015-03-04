Land Rover Discovery Sport: против ветра

Куда идет Land Rover с новым семиместным кроссовером Discovery Sport? Найти ответ на этот вопрос мы попытались на горных склонах Исландии при скорости ветра 216 км/ч.

Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport

Land Rover > Discovery Sport

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Скорость ветра достигала 216 км/ч! Обмороженные Discovery — словно вывернутые из фьордов валуны

Land Rover Discovery Sport. Производство: Великобритания. В России с февраля 2015 года. От 2 360 000 рублей

Вам не нравится погода? Подождите немного, и она станет еще хуже. Старинную исландскую поговорку я усвоил еще с прошлого визита на остров. А теперь установил личный рекорд скорости — 216 км/ч. Это скорость ветра, при которой пришлось тестировать Land Rover Discovery Sport на горных склонах Исландии.

О ЛИЧНОМ

Кто в «За рулем» лучше всех знаком с компактными «Ленд Роверами»? Без ложной скромности скажу: это я. 

Четыре года отъездил на «Фрилендере» первого поколения. Это ведро с болтами. Постоянно что-то глючило по мелочам, зудело и стрекотало. А по запаху тосола я мог определить завод, на котором он был изготовлен, поскольку постоянно доливал охлаждайку: течь где-то между головкой и блоком устранить малой кровью не удалось, а «половинить» 2,5‑литровую «шестерку» я не решался.

На втором «Фрилендере» за семь лет намотал 200 тысяч километров. В этом ничто не зудело, ибо он предпочитал ломаться по-крупному. Замена коробки-автомата, замена заднего редуктора, ремонт межосевой муфты, закисающие намертво колодки стояночного тормоза, бесконечная проблема с пуском дизеля на морозе… Каждый визит на сервис сродни ходьбе по минному полю: никогда не знаешь, какой в итоге тебе выкатят счет — на двадцать тысяч или на пятьдесят.

— Братцы, что ж так дорого?

— Скажи спасибо, что у тебя не Range Rover!

Конечно, за последние годы многое исправлено. Британцы подтянули качество комплектующих, ужесточили сборочный контроль — и я не слышал, чтобы хоть на одной тестовой машине в Исландии заглючила электроника или отказала механика. А ведь начинка во многом схожа.

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Group07_Russia_035Это здесь, на асфальтовой тверди большой Discovery 4 так грозен. А в глубоких заносах одно спасение — Defender на «бигфутах».
Это здесь, на асфальтовой тверди большой Discovery 4 так грозен. А в глубоких заносах одно спасение — Defender на «бигфутах».

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Discovery Sport создан на модернизированной платформе сородича Range Rover Evoque, который, в свою очередь, был сделан на шасси «Фрилендера». До средней стойки кузова это практически Evoque, а затем идут другие панели пола (колесная база увеличена на 81 мм) и задняя многорычажка взамен прежних стоек McPherson: более компактная подвеска и растянутый на 91 мм кузов позволили сделать по-настоящему просторным задний диван и кое-как втиснуть третий ряд сидений, на котором рекомендуется перевозить подростков (посадочная формула 5 + 2).

Но двигатели те же. И если бензиновый 240‑сильный мотор в сочетании с 9-ступенчатым «автоматом» ZF оставил вполне приятное впечатление, то о 190‑сильном турбодизеле этого сказать не могу. Нет-нет, он усердно тянет машину во всех режимах и даже слегка игрив на средних оборотах, но возраст не скроешь — первая версия этого мотора 2.2 DW12 (совместное детище концернов Ford и PSA) появилась в 2000 году! На моем «Фрилендере» он работает так, словно клапаны в своих конвульсиях достают до капота. Теперь другие настройки, основательная шумоизоляция — но все равно жестко и звонко, особенно когда заводишь дизель после ночной стоянки.

На все это «надет» совершенно новый кузов. Как денди лондонский. Смахну скупую слезу. На весь необъятный рынок компактных кроссоверов было лишь два автомобиля с безоговорочно мужским имиджем — Freelander и X‑Trail. Угловатые, без неуместных заискиваний. Помашите им ручкой, век прямых линий прошел.

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У ПРИРОДЫ ВСЯКАЯ ПОГОДА

Сердце чуяло беду. Сворачивать со столбовой дороги шириной в полтора автомобиля на горную тропу в надежде перехитрить атмосферный фронт? Но англичан не переубедить.

Проехали мы километра два. Ну, как проехали? Проползли. И встали. Наглухо. Ибо продвинутый Terrain Response, шипованные шины и худо-бедно опытный водитель — ничто против метровых переметов при видимости три-четыре метра.

Вросший в снежный склон потухшего вулкана дизельный Discovery Sport выглядит картинно. Но что-то мешает мне наслаждаться этой суровой северной красотой. Осознание, что тест-драйв на этом закончен?

Хорошо еще, что на бензиновом Disco я успел прохватить до наступления апокалипсиса. По мерзлому асфальту и укатанной снежной трассе прет как танк. Ощущение, что едешь на более крупном автомобиле, нежели Evoque. Обманывает не только дизайн, но и реакции машины — размашистые, плавные. Если отключить систему стабилизации, а я ездил именно так, в каждом быстром повороте Disco сначала соскальзывает передком наружу, а затем довольно активно проваливается в занос. Это фамильное — еще первый Freelander ехал так. Жаль, что полностью слиться с машиной не позволяет легкая ненатуральность в отношениях, которую привносит электроусилитель руля.

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IMG_6912В ураган обогрев зеркал уже не справляется со своей задачей.
В ураган обогрев зеркал уже не справляется со своей задачей.

САГА О ДВЕРНОЙ РУЧКЕ

Бытие определяет сознание. Когда светит солнце, а засохшие былинки в поле не шелохнутся (говорят, в зимней Исландии бывает и такая погода), в голову лезут дурные мысли о реактивном усилии на руле, быстродействии автоматической коробки и, прости господи, о калибровке амортизаторов. Наносное все это — неизбежная производная от хороших дорог, доступного топлива и давящей близости цивилизации, когда, даже оставаясь один на один с автомобилем, ты привязан к миру дорожными знаками, навигационной системой и сотовой связью.

А сидя в заметенной снегом машине, я думаю лишь о двух вещах — чтобы в баке не кончилась солярка и, пардон, о туалете. Соляра пока есть, а до ближайшего ватерклозета километров пятьдесят по снежной целине. За три часа мы проехали метров триста…

Была не была! Сначала нужно открыть дверь — так, чтобы ветром ее не вывернуло с мясом. Несколько мгновений уходит на осознание того, что идея «сходить до урагана» была не самой удачной. Я лучше потерплю. Теперь дверь нужно закрыть — упираясь ногами во что придется и со всей силой притягивая дверь к себе, преодолевая отчаянное сопротивление ветра. Вы не отрывали дверные ручки? У меня случалось.

Хлобысь! Теперь нужно перевести дыхание, выгрести сугроб из большого дверного кармана и протереть рукавом заметенную панель приборов. Браво, Land Rover! Салон Discovery не только приятен глазу, но и не боится крепкой мужской руки. Сделано на совесть.

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IMG_6919Удобной площадки под левую ногу, увы, нет. Обивка — ворсовая.
Удобной площадки под левую ногу, увы, нет. Обивка — ворсовая.

Но он боится суровой мужской ноги. Семь лет я мучился на Фрилендере с ворсовой обивкой пола и площадки для отдыха левой ноги: вода и грязь с обуви быстро впитываются в обивку, а затем засыхают толстой коркой, отнюдь не украшающей интерьер. Evoque болен тем же. А на Disco еще хуже: тут и площадка как таковая отсутствует — левую ступню толком пристроить некуда.

Ну как так? К чему заумная трансмиссия и масса внедорожной электроники, если даже после безобидной поездки за грибами нужно отдавать машину в химчистку?

К счастью, это едва ли не единственная претензия. В остальном — полный ажур. Нужно лишь периодически нажимать кнопку обогрева заднего стекла и наружных зеркал: автоматика отключает его быстрее, чем успевает растопиться лед. Я был уверен, что сгорят либо предохранители, либо нити накала. Не сгорели.

ГОРЯЧИЕ ПАРНИ

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YAKU0178-HDR Land Rover Discovery Sport на нашем бездорожье: антигламур

Исландец может решить любую проблему не более чем за 20 минут — нужно лишь дать ему веревку и молоток. Откопать практически голыми руками лаз под передним бампером, нырнуть в эту нору, где-то там нащупать буксировочную проушину и зацепить трос? Раз плюнуть!

Когда видишь красное обветренное лицо, украшенное сосульками на бровях, усах и бороде, становится не по себе. Рядом с такими людьми сам себе кажешься более мужественным, готовым к борьбе со стихией, хотя пальцы рук ничего не чувствуют от пронзающего насквозь ветра.

Дальше мы волокли свои Discovery словно баржи по снежному океану специально подготовленными «Дефендерами», которые пробились к нам на помощь. А потом еще несколько часов почти наощупь в кромешной тьме выбирались на более-менее нормальные дороги. В общем, полноценной езды не получилось. Но тест удался!

А по возвращении домой выяснилось, что у дилеров появился первый живой Discovery Sport. Берем! А заодно прихватим Range Rover Evoque — в качестве точки отсчета. Тему продолжит Максим Гомянин.

Купил бы я Discovery Sport?

Прижимая к сердцу карту ледников Исландии, скажу: не знаю! Достойный автомобиль, но BMW X3 наверняка задвинет его по «драйверству». А мой Freelander ничуть не хуже на пересеченной местности: проигрывая в быстродействии межосевой муфты, он возьмет свое более короткой базой.

Если и покупать, то пятиместный вариант, ибо я не представляю, как можно использовать багажные места: для этого нужно иметь или детей-космонавтов, которые стоически переносят болтанку, или дороги как в Германии.

В 2007 году неплохо упакованный Freelander стоил миллион триста, а теперь начальный Discovery Sport оценен в 2 млн 360 тысяч рублей. Почти вдвое! Ну да, рубль теперь не тот, но прежде между «Фрилендером» и «Эвоком» был заметный ценовой зазор, а сейчас его нет: Discovery Sport продается за те же деньги, что Range Rover Evoque, и даже чуть дороже. Disco Sport призван бороться с немецким премиумом. В прайс-листах дилеров есть машины по 3,5 миллиона!

Конечно, бесконечное сравнение с «Фрилендером» не совсем уместно — хотя бы потому, что он снят с производства. Англичане намекают, что на его место рано или поздно придет машина попроще, чем Discovery Sport. Спасибо за подсказку: подожду-ка я новый Freelander! Ну или как его там теперь назовут.

Land Rover Discovery Sport: против ветра

Land Rover Discovery Sport: против ветра
Фото: Максим Кадаков, Land Rover
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