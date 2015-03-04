Land Rover Discovery Sport: против ветра

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Land Rover Discovery Sport. Производство: Великобритания. В России с февраля 2015 года. От 2 360 000 рублей
Вам не нравится погода? Подождите немного, и она станет еще хуже. Старинную исландскую поговорку я усвоил еще с прошлого визита на остров. А теперь установил личный рекорд скорости — 216 км/ч. Это скорость ветра, при которой пришлось тестировать Land Rover Discovery Sport на горных склонах Исландии.
О ЛИЧНОМ
Кто в «За рулем» лучше всех знаком с компактными «Ленд Роверами»? Без ложной скромности скажу: это я.
Четыре года отъездил на «Фрилендере» первого поколения. Это ведро с болтами. Постоянно что-то глючило по мелочам, зудело и стрекотало. А по запаху тосола я мог определить завод, на котором он был изготовлен, поскольку постоянно доливал охлаждайку: течь где-то между головкой и блоком устранить малой кровью не удалось, а «половинить» 2,5‑литровую «шестерку» я не решался.
На втором «Фрилендере» за семь лет намотал 200 тысяч километров. В этом ничто не зудело, ибо он предпочитал ломаться по-крупному. Замена коробки-автомата, замена заднего редуктора, ремонт межосевой муфты, закисающие намертво колодки стояночного тормоза, бесконечная проблема с пуском дизеля на морозе… Каждый визит на сервис сродни ходьбе по минному полю: никогда не знаешь, какой в итоге тебе выкатят счет — на двадцать тысяч или на пятьдесят.
— Братцы, что ж так дорого?
— Скажи спасибо, что у тебя не Range Rover!
Конечно, за последние годы многое исправлено. Британцы подтянули качество комплектующих, ужесточили сборочный контроль — и я не слышал, чтобы хоть на одной тестовой машине в Исландии заглючила электроника или отказала механика. А ведь начинка во многом схожа.
Group07_Russia_035Это здесь, на асфальтовой тверди большой Discovery 4 так грозен. А в глубоких заносах одно спасение — Defender на «бигфутах».
Discovery Sport создан на модернизированной платформе сородича Range Rover Evoque, который, в свою очередь, был сделан на шасси «Фрилендера». До средней стойки кузова это практически Evoque, а затем идут другие панели пола (колесная база увеличена на 81 мм) и задняя многорычажка взамен прежних стоек McPherson: более компактная подвеска и растянутый на 91 мм кузов позволили сделать по-настоящему просторным задний диван и кое-как втиснуть третий ряд сидений, на котором рекомендуется перевозить подростков (посадочная формула 5 + 2).
Но двигатели те же. И если бензиновый 240‑сильный мотор в сочетании с 9-ступенчатым «автоматом» ZF оставил вполне приятное впечатление, то о 190‑сильном турбодизеле этого сказать не могу. Нет-нет, он усердно тянет машину во всех режимах и даже слегка игрив на средних оборотах, но возраст не скроешь — первая версия этого мотора 2.2 DW12 (совместное детище концернов Ford и PSA) появилась в 2000 году! На моем «Фрилендере» он работает так, словно клапаны в своих конвульсиях достают до капота. Теперь другие настройки, основательная шумоизоляция — но все равно жестко и звонко, особенно когда заводишь дизель после ночной стоянки.
На все это «надет» совершенно новый кузов. Как денди лондонский. Смахну скупую слезу. На весь необъятный рынок компактных кроссоверов было лишь два автомобиля с безоговорочно мужским имиджем — Freelander и X‑Trail. Угловатые, без неуместных заискиваний. Помашите им ручкой, век прямых линий прошел.
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У ПРИРОДЫ ВСЯКАЯ ПОГОДА
Сердце чуяло беду. Сворачивать со столбовой дороги шириной в полтора автомобиля на горную тропу в надежде перехитрить атмосферный фронт? Но англичан не переубедить.
Проехали мы километра два. Ну, как проехали? Проползли. И встали. Наглухо. Ибо продвинутый Terrain Response, шипованные шины и худо-бедно опытный водитель — ничто против метровых переметов при видимости три-четыре метра.
Вросший в снежный склон потухшего вулкана дизельный Discovery Sport выглядит картинно. Но что-то мешает мне наслаждаться этой суровой северной красотой. Осознание, что тест-драйв на этом закончен?
IMG_6912В ураган обогрев зеркал уже не справляется со своей задачей.
САГА О ДВЕРНОЙ РУЧКЕБытие определяет сознание. Когда светит солнце, а засохшие былинки в поле не шелохнутся (говорят, в зимней Исландии бывает и такая погода), в голову лезут дурные мысли о реактивном усилии на руле, быстродействии автоматической коробки и, прости господи, о калибровке амортизаторов. Наносное все это — неизбежная производная от хороших дорог, доступного топлива и давящей близости цивилизации, когда, даже оставаясь один на один с автомобилем, ты привязан к миру дорожными знаками, навигационной системой и сотовой связью. А сидя в заметенной снегом машине, я думаю лишь о двух вещах — чтобы в баке не кончилась солярка и, пардон, о туалете. Соляра пока есть, а до ближайшего ватерклозета километров пятьдесят по снежной целине. За три часа мы проехали метров триста… Была не была! Сначала нужно открыть дверь — так, чтобы ветром ее не вывернуло с мясом. Несколько мгновений уходит на осознание того, что идея «сходить до урагана» была не самой удачной. Я лучше потерплю. Теперь дверь нужно закрыть — упираясь ногами во что придется и со всей силой притягивая дверь к себе, преодолевая отчаянное сопротивление ветра. Вы не отрывали дверные ручки? У меня случалось. Хлобысь! Теперь нужно перевести дыхание, выгрести сугроб из большого дверного кармана и протереть рукавом заметенную панель приборов. Браво, Land Rover! Салон Discovery не только приятен глазу, но и не боится крепкой мужской руки. Сделано на совесть.
IMG_6919Удобной площадки под левую ногу, увы, нет. Обивка — ворсовая.
ГОРЯЧИЕ ПАРНИ
Купил бы я Discovery Sport?
Прижимая к сердцу карту ледников Исландии, скажу: не знаю! Достойный автомобиль, но BMW X3 наверняка задвинет его по «драйверству». А мой Freelander ничуть не хуже на пересеченной местности: проигрывая в быстродействии межосевой муфты, он возьмет свое более короткой базой.
Если и покупать, то пятиместный вариант, ибо я не представляю, как можно использовать багажные места: для этого нужно иметь или детей-космонавтов, которые стоически переносят болтанку, или дороги как в Германии.
В 2007 году неплохо упакованный Freelander стоил миллион триста, а теперь начальный Discovery Sport оценен в 2 млн 360 тысяч рублей. Почти вдвое! Ну да, рубль теперь не тот, но прежде между «Фрилендером» и «Эвоком» был заметный ценовой зазор, а сейчас его нет: Discovery Sport продается за те же деньги, что Range Rover Evoque, и даже чуть дороже. Disco Sport призван бороться с немецким премиумом. В прайс-листах дилеров есть машины по 3,5 миллиона!
Конечно, бесконечное сравнение с «Фрилендером» не совсем уместно — хотя бы потому, что он снят с производства. Англичане намекают, что на его место рано или поздно придет машина попроще, чем Discovery Sport. Спасибо за подсказку: подожду-ка я новый Freelander! Ну или как его там теперь назовут.
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