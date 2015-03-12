Suzuki Jimny: магистр Йода

Когда я в очередной раз сел за руль Suzuki Jimny, поймал себя на мысли, что он мне напомнил наставника джедаев из фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны».

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

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Suzuki Jimny

Suzuki JimnySuzuki Jimny JLX mode3 — 1 009 000 руб.
Suzuki Jimny JLX mode3 — 1 009 000 руб.
Suzuki Jimny JLX mode3 — 1 009 000 руб.

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756881940868125204 Suzuki порадовала компактными кроссовером и хэтчбеком

Что бы там ни говорили, но Suzuki Jimny (JB32) — автомобиль замечательный: он сходит с конвейера с 1998 года и по сегодняшний день. За это время много воды утекло, Jimny многократно модернизировали, но «святое» — изначально «взрослую» внедорожную конст­рукцию — не тронули.

У этого «малыша» до сих пор рама, мосты на продольных рычагах, подключемый «передок» и двукратная понижающая передача. Чем не «уазик» в миниатюре? Только есть выбор между «механикой» и «автоматом».

Самый заметный рестайлинг был проведен в 2013 году, когда изменились передний бампер, решетка радиатора, на капоте появился агрессивный воздухозаборник, а мотору добавили аж 3 л.с. Впрочем, на этом не закончилось: уже через год сделали новый щиток приборов и чуть-чуть изменили форму баранки.

Скорее всего обновлять JB32 больше не будут: в Женеве показали прототип Jimny нового поколения.


Suzuki Jimny

Suzuki JimnySuzuki Jimny. Интерьер почти раритетный, пластики жесткие, но баранка новая
Suzuki Jimny. Интерьер почти раритетный, пластики жесткие, но баранка новая
Интерьер почти раритетный, пластики жесткие, но баранка новая

Итог

Андрей Кочетов__

Андрей Кочетов__
Андрей Кочетов, руководитель тест-группы:

− К этому автомобилю я отношусь с огромным уважением. Ведь за рулем Jimny успех преодоления бездорожья зависит не от решения бездушной электроники, а от умения водителя. А сколько эмоций в городе! «Карманный» маневренный тихоход превращает езду в игру в догонялки. И бордюр ему — не препятствие. Пусть не рулится и не едет, зато выглядит прикольно. Жаль, что стоит безумно дорого.

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny: магистр Йода
Suzuki Jimny: магистр Йода
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Отзывы о Suzuki Jimny (1)

Suzuki 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Зверская проходимость, компактный, прочная классическая конструкция с двумя жесткими мостами. Можно сказать, маленький уазик.

Недостатки:

Тесноват, маленький багажник, неустойчив к опрокидыванию.

Комментарий:

В Москве рабочие разлили бочку масляной краски на повороте, машинку занесло (на скорости около 40 км/ч!) и слегка ударившись колесом о бордюр она тут же легла набок... С обычной легковушкой в данной ситуации этого бы не случилось. Кстати, отсудить убытки (около 300 000 р) со строителей не удалос...

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