Suzuki Jimny: магистр Йода

Когда я в очередной раз сел за руль Suzuki Jimny, поймал себя на мысли, что он мне напомнил наставника джедаев из фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны».

Suzuki Jimny Suzuki Jimny JLX mode3 — 1 009 000 руб.

Suzuki Jimny JLX mode3 — 1 009 000 руб.

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Что бы там ни говорили, но Suzuki Jimny (JB32) — автомобиль замечательный: он сходит с конвейера с 1998 года и по сегодняшний день. За это время много воды утекло, Jimny многократно модернизировали, но «святое» — изначально «взрослую» внедорожную конст­рукцию — не тронули.

У этого «малыша» до сих пор рама, мосты на продольных рычагах, подключемый «передок» и двукратная понижающая передача. Чем не «уазик» в миниатюре? Только есть выбор между «механикой» и «автоматом».

Самый заметный рестайлинг был проведен в 2013 году, когда изменились передний бампер, решетка радиатора, на капоте появился агрессивный воздухозаборник, а мотору добавили аж 3 л.с. Впрочем, на этом не закончилось: уже через год сделали новый щиток приборов и чуть-чуть изменили форму баранки.

Скорее всего обновлять JB32 больше не будут: в Женеве показали прототип Jimny нового поколения.