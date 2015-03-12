Suzuki Jimny: магистр Йода

Покупка автомобиля с пробегом сродни лотерее. И от выбора «кота в мешке» не застрахован никто. Однако есть признаки, при которых от понравившегося экземпляра стоит отказаться сразу. И не тратить время и деньги на дальнейшую диагностику.
В дни чемпионата мира по футболу у болельщика есть два постоянных вопроса. Первый — кто и когда сегодня играет? Второй — как вчера сыграли? У «За рулем» есть все ответы — с нашим расписанием вы не пропустите ни один матч.
Помню в постперестроечные времена, когда в правительстве еще поговаривали о том, как пересадить начальников на Волги, мой сосед — чиновник, мечтал о Камри. В его правоте убеждают 15 лет успешных продаж этого седана в России и очередная смена поколений.
Что бы там ни говорили, но Suzuki Jimny (JB32) — автомобиль замечательный: он сходит с конвейера с 1998 года и по сегодняшний день. За это время много воды утекло, Jimny многократно модернизировали, но «святое» — изначально «взрослую» внедорожную конструкцию — не тронули.
У этого «малыша» до сих пор рама, мосты на продольных рычагах, подключемый «передок» и двукратная понижающая передача. Чем не «уазик» в миниатюре? Только есть выбор между «механикой» и «автоматом».
Самый заметный рестайлинг был проведен в 2013 году, когда изменились передний бампер, решетка радиатора, на капоте появился агрессивный воздухозаборник, а мотору добавили аж 3 л.с. Впрочем, на этом не закончилось: уже через год сделали новый щиток приборов и чуть-чуть изменили форму баранки.
Скорее всего обновлять JB32 больше не будут: в Женеве показали прототип Jimny нового поколения.
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny. Интерьер почти раритетный, пластики жесткие, но баранка новая
Suzuki Jimny. Интерьер почти раритетный, пластики жесткие, но баранка новая
Интерьер почти раритетный, пластики жесткие, но баранка новая
Итог
Андрей Кочетов__
Андрей Кочетов, руководитель тест-группы: − К этому автомобилю я отношусь с огромным уважением. Ведь за рулем Jimny успех преодоления бездорожья зависит не от решения бездушной электроники, а от умения водителя. А сколько эмоций в городе! «Карманный» маневренный тихоход превращает езду в игру в догонялки. И бордюр ему — не препятствие. Пусть не рулится и не едет, зато выглядит прикольно. Жаль, что стоит безумно дорого.
Зверская проходимость, компактный, прочная классическая конструкция с двумя жесткими мостами. Можно сказать, маленький уазик.
Недостатки:
Тесноват, маленький багажник, неустойчив к опрокидыванию.
Комментарий:
В Москве рабочие разлили бочку масляной краски на повороте, машинку занесло (на скорости около 40 км/ч!) и слегка ударившись колесом о бордюр она тут же легла набок... С обычной легковушкой в данной ситуации этого бы не случилось. Кстати, отсудить убытки (около 300 000 р) со строителей не удалос...
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