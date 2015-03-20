Круглый стол ЗР: дорогие реформы ОСАГО (ВИДЕО)

В начале марта Банк России объявил о возможном повышении тарифов ОСАГО. Об увеличении стоимости полиса нам должны сообщить уже со дня на день. Ожидается, что тарифы вырастут более чем на 30%. Точную цифру сейчас никто не назовет. Сергей Смирнов пригласил в журнал «За рулем» экспертов в области страхования и расчета тарифов, чтобы выяснить, есть ли необходимость в дополнительном повышении тарифа на ОСАГО.

Необходимость повышения стоимости обязательного страхования для автовладельцев связывают с поправками, которые изменили порядок расчета стоимости восстановительного ремонта поврежденных транспортных средств. В октябре был увеличен лимит выплат по «железу» до 400 тыс. руб. С декабря прошлого года страховщики производят выплаты по единой методике, что увеличило размер выплат пострадавшим. С 1 апреля текущего года меняются правила компенсаций по повреждениям жизни и здоровью. Для пострадавших максимальная выплата вырастет до 500 тыс. руб. вместо прежних 160 тысяч. Это, безусловно, повысит нагрузку на страховые компании.

В круглом столе, организованном в редакции журнала «За рулем», приняли участие управляющий партнер Akteon Asset Management Андрей Кинякин, заместитель директора Независимого актуарного информационно-аналитического центра Евгений Яненко и начальник управления методологии Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов.

Сергей Смирнов: Мы провели опрос среди наших читателей. Большинство согласно с повышением тарифа, но при этом автовладельцы хотят улучшения качества обслуживания и получения компенсации ущерба в полном объеме. Понятно, что увеличение размера выплат повлечет за собой и повышенную финансовую нагрузку на страховые компании. Насколько оправданна необходимость очередного повышения стоимости полиса ОСАГО?

YAKU1158 Начальник управления методологии Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов

Начальник управления методологии Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов

Михаил Порватов: С 1 апреля действительно увеличится размер выплат пострадавшим. Компенсации будут начислять и выплачивать по специальным таблицам, при этом потерпевшим не нужно собирать большое количество необходимых документов. Размер самих выплат увеличится в разы. Все это требует изменения тарифа. Опрос читателей показывает, что страхователи готовы к повышению стоимости полиса. Дело в том, что тарифная политика в ОСАГО не менялась на протяжении 12 лет. Проблемы же в этом сегменте страхования связаны, прежде всего, с недооценкой тарифов. Поэтому если тариф будет повышен адекватно сложившейся убыточности, то это решит очень многие проблемы, которые на сегодняшний день не решены.

Сергей Смирнов: А насколько существующий тариф актуален? Ведь стоимость полиса в октябре прошлого года уже увеличилась на 30%?

Андрей Кинякин: Для начала хочу уточнить, что с 1 апреля лимит выплаты в 500 тыс. руб. — это для каждого потерпевшего. Если сейчас средняя выплата по вреду здоровью составляет 25–30 тысяч, то по новым правилам эта сумма будет намного больше. Что касается актуальности сегодняшнего тарифа, то здесь нужно отметить следующее: ситуация на рынке ОСАГО действительно критическая. В 2014 году примерно в 30% регионов этот вид страхования был убыточным.

Управляющий партнер Akteon Asset Management Андрей Кинякин Управляющий партнер Akteon Asset Management Андрей Кинякин

Управляющий партнер Akteon Asset Management Андрей Кинякин

Сергей Смирнов: Наш журнал провел рейд, который показал, что в регионах невозможно купить полис ОСАГО без дополнительных услуг и очередей. Это связано с тем, что страховым компаниям просто невыгодно заниматься ОСАГО из-за низких тарифов?

Андрей Кинякин: Да, убыточность ОСАГО заставляет многие компании сворачивать свою деятельность. При этом есть другая опасность, когда регионы покидают крупные страховщики. Им на смену приходят ненадежные компании, что в дальнейшем также несет негативные последствия для страхователей. А если говорить о необходимости повышения тарифа, то предыдущее увеличение стоимости полиса на 23–30% носило скорее компромиссное решение. И на сегодняшний день предыдущее повышение себя исчерпало. Причиной тому и увеличение стоимости запчастей и нормочасов, инфляция и увеличение размера выплат.

Сергей Смирнов: По статистике за 2014 год страховщики собрали 150,9 млрд руб., а выплатили лишь 90,3 миллиарда. Не обманывают ли нас страховые компании, говоря об убыточности?

Евгений Яненко: Такой подход неверен. Дело в том, что сравнивать количество собранных страховых премий и произведенных выплат некорректно. Часть договоров за 2014 год были заключены по одним правилам, часть — по другим, уже с увеличенным лимитом. При этом пострадавшие могут за выплатами обратиться в страховые компании и в 2015 году, и в 2016-м. Страховые компании для этого формируют резервные фонды. При формировании тарифов мы должны ориентироваться не на текущие показатели выплат, а на грядущие.

YAKU1156 Заместитель директора Независимого актуарного информационно-аналитического центра Евгений Яненко

Заместитель директора Независимого актуарного информационно-аналитического центра Евгений Яненко

Михаил Порватов: Такой показатель, как «собрали-выплатили», не отражает реальное состояние страховых компаний. Это скорее показатель объема рынка. Премия по договору ОСАГО начисляется в 2014 году, а убыток может наступить и в 2015-м. Поэтому сравнивать премии и выплаты лишь по одному году абсолютно неправильно. Страховщики, чтобы осуществлять выплаты в будущем, формируют резервы, которые не могут считаться прибылью. Это мировая практика.

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Андрей Кинякин: Помимо резервирования необходимо учитывать и необходимость для страховщиков делать отчисления в фонд РСА, из которого производятся выплаты тем же страхователям. По статистике средний показатель выплат у страховых компаний из первой «двадцатки» составляет 66%.

Сергей Смирнов: Уменьшилось ли количество споров по суммам выплат?

Михаил Порватов: Пока статистики нет, так как единая методика работает с декабря прошлого года. Тем не менее есть все предпосылки, позволяющие сделать вывод о сокращении количества подобных споров.

Сергей Смирнов: В преддверии октябрьского повышения многие страховщики перестали продавать полисы ОСАГО. Ожидалось, что после повышения проблема исчезнет. Но и сейчас купить полис сложно. Если Центральный банк повысит тариф, к примеру, на 30%, про проблемы с покупкой полиса можно будет забыть?

Михаил Порватов: На мой взгляд, такое повышение ситуацию не изменит. Дело в том, что первое повышение стоимости полиса было связано с увеличением лимита выплат по имуществу. Но уже к тому времени тариф был существенно недооценен. За десять лет, пока не менялся тариф, в разы выросла стоимость бензина, скажем, услуг ЖКХ, стоимости запчастей. Тариф ОСАГО попросту устарел. Нынешний тариф не учитывает инфляцию за последние десять-двенадцать лет. Плюс резкое падение курса рубля, что также отразилось на стоимости запчастей и нормачасов. Доля импортных запчастей, необходимых для ремонта, составляет около 60%.

Сергей Смирнов: А если вдруг запчасти будут стоить в два раза дешевле?

Михаил Порватов: У нас тариф устанавливается Центральным банком. Во всем мире тарифы свободные. Мы, наверное, пока к этому не готовы. Я уверен, что к этому нужно идти.

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Евгений Яненко: Переходить к свободным тарифам нужно постепенно. Есть опасения, что если сразу перейти к свободным тарифам, на рынке могут появиться недобросовестные страховщики, задачей которых будет сбор страховой премии, а не работа на рынке в перспективе. Я за то, чтобы была установлена нижняя граница тарифа.

Андрей Кинякин: Я за свободные тарифы. Полагаю, что именно в этом направлении и должно работать профессиональное страховое сообщество. В регионах введение свободного тарифа позволит улучшить ситуацию, в том числе и с покупкой полисов ОСАГО.

Сергей Смирнов: Мы, в свою очередь, проведем еще один опрос среди читателей и узнаем, как они относятся к свободному тарифу по ОСАГО. Подводя итог нашей беседы, хотелось бы узнать, на сколько, по-вашему, будет увеличен тариф?

Михаил Порватов: Я не знаю. На сегодняшний день самая большая проблема — покупка полиса ОСАГО в регионах. Задача Центрального банка принять такое решение, чтобы подобных проблем не было.

Андрей Кинякин: Затрудняюсь сказать, какое решение примет Центральный банк. Но если объективно, тариф должен быть повышен на 50–70%.

Евгений Яненко: По нашим расчетам, повышать тариф необходимо минимум на 56%. Какое решение примет регулятор, сказать сложно.

Сергей Смирнов: Спасибо большое за участие в беседе, и надеюсь, что, какое бы в итоге ни было принято решение, оно будет взвешенным и направлено в интересах автомобилистов.

От редакции: приглашаем наших читателей принять участие в опросе «Как Вы относитесь к тому, чтобы тарифы на ОСАГО регулировались не государством, а рынком?», который проводится на главной странице сайта.