Обновленный Mitsubishi Outlander: что изменилось?

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Мы аккуратно скатываем с эвакуатора на асфальт Дмитровского автополигона совсем новый Outlander. Точнее — обновленный. Тот самый, что с «икс-реевским» лицом. Он накрыт чехлом и оклеен камуфляжными стикерами, поскольку до мировой премьеры, которая пройдет на автосалоне в Нью-Йорке, его не должен видеть никто. Кроме нас.
О своих впечатлениях я расскажу в майском выпуске журнала «За рулем» — уже после того, как закончится автосалон. А пока я снимаю с машины чехол и камфуляж.
Дорестайлинговый Mitsubishi Outlander тоже с нами. Оба автомобиля — в максимальной комплектации Ultimate. Что в посвежевшем Аутлендере принципиально нового? Передние фары топовой версии Ultimate обзавелись ходовыми LED-огнями. Задние фонари (тоже светодиодные) перетекли на дверь багажника. И наверняка вы уже заметили новые молдинги на дверях, благодаря которым обновленный Mitsubishi Outlander кажется выше.Боковые стекла в обновленном Mitsubishi Outlander на 0,4 мм толще — 3,5 мм против прежних 3,1 мм. И это лишь один из 27 шагов, предпринятых японцами для радикального улучшения шумоизоляции и снижения вибраций. Изменена конструкция дверных уплотнителей, увеличены количество и толщина изоляционных матов… Ощутима ли разница в акустическом комфорте по сравнению со старой машиной? Сошла ли на нет досаждавшая прежде вибронагруженность? И что дала обновленная прошивка вариатора Jatco восьмого поколения? Обо всем этом я подробно расскажу в майском выпуске журнала «За рулем», который появится в продаже через полторы недели. А заодно поведаю, зачем конструкторы ввели дополнительные силовые элементы кузова, зачем усилили передний подрамник, внедрили динамические демпферы в подвеске и перенастроили электроусилитель руля. А Максим Кадаков, который успел пообщаться с шеф-дизайнером Mitsubishi Цунехиро Кунимото, обещал изложить точку зрения японцев на обвинение в плагиате, которые звучат из Тольятти. До встречи! PS: И следите за нашими публикациями — съемочная группа «За рулем.РФ» уже готовит к выкладке на сайт первый видеотест обновленного «Аутлендера».
Прыгаю за руль — и, чуть присидевшись, замечаю, что многие неудачные решения ушли в прошлое. К примеру, копеечная обшивка потолка, приказала долго жить: новый материал не в пример качественнее, к тому же в потолке появился удобный очечник.
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