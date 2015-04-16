Обновленный Mitsubishi Outlander: что изменилось?

С обновленным Mitsubishi Outlander журналисты «За рулем» познакомились первыми в мире! Пока готовится видеосюжет о «новобранце», перечислим основные изменения, которым подвергли кроссовер.

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Мы аккуратно скатываем с эвакуатора на асфальт Дмитровского автополигона совсем новый Outlander. Точнее — обновленный. Тот самый, что с «икс-реевским» лицом. Он накрыт чехлом и оклеен камуфляжными стикерами, поскольку до мировой премьеры, которая пройдет на автосалоне в Нью-Йорке, его не должен видеть никто. Кроме нас.

О своих впечатлениях я расскажу в майском выпуске журнала «За рулем» — уже после того, как закончится автосалон. А пока я снимаю с машины чехол и камфуляж.