Дискобой № 13: на Land Rover Discovery по Тыве (ВИДЕО)

Проект «Открывая Россию», задуманный компанией Land Rover, начисто лишен предрассудков. Иначе чем объяснить тот факт, что автоэкспедиция по Республике Тыва стала тринадцатой по счету? От начала пустыни Гоби через пески близ озера Торе-Холь, через хребет Танну-Ола с финишем в Хакасии отправились семь новых вседорожников Land Rover Discovery.

Большинство читателей, глядя на эти фотографии, скажут, что и под Москвой можно найти такой внедорожный трэш — закачаешься! Но это были не просто полноприводные покатушки, а удивительное знакомство со своей страной на серийных машинах Land Rover Discovery. Зубастые шины и шноркель не в счет.

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Что я знаю о Тыве? Например, то, что по занимаемой площади эта республика равна двум Чехиям или одной Греции с небольшим довеском. Или что она вошла в состав СССР лишь в 1944 году. А еще это родина нынешнего министра обороны.

И конечно, тот классический набор, который подходит многим сибирским регионам страны: шаманы, Енисей, таймень, горы, медведи, староверы. И почти полное отсутствие дорог к местным красотам. А они там такие, что фотокамера начинает захлебываться от запечатленного. Правда, к себе эта красота близко не подпускает — требует, чтобы путешественник поклонился местной природе-матушке в пояс, порвав в клочья пару-тройку недешевых 19‑дюймовых грязевых шин. А где еще придется корчевать защитой картера валуны не забавы ради, а потому, что по-другому не проехать? И, стесав с камней десяток слоев, дойти до отметки 1206 года, когда Чингисхан объединил все монгольские племена, включая и тувинцев, в одну империю. Копать здесь археологам — не перекопать.