Дискобой № 13: на Land Rover Discovery по Тыве (ВИДЕО)

В этих краях из автомобилей уважают «уазики»
и разномастных полноприводных «японцев». Продукция марки Land Rover на этом фоне явно из другой галактики. Когда наша колонна появилась у небольшой турбазы, спустившись с горного перевала, откуда только пешком или на лошади, местные очень удивились, увидев грязно-серые машины с зеленым овалом на носу.
Спасибо системе Terrain Response
— главному проводнику по тайге. Она умело корректирует характер трехлитрового турбодизеля и шасси, подстраивая их для езды по любому покрытию, которое даже и дорогой-то не всегда назовешь. Как сказал бы один революционер, который отбывал в начале прошлого века ссылку в соседнем Красноярском крае, — архиполезная вещь! Редкий вседорожник ценою от 3 081 000 рублей может без подготовки нырять в воду на глубину до 700 мм. Хотя я дорого дал бы, чтобы посмотреть на того, кто способен кровные три миллиона рублей топить в горной речке вдалеке от фирменной программы помощи на дороге. Зато теперь знаю: и едет, и плывет Discovery без всяких скидок на высшее автомобильное сословие.
02Классический пейзаж Тывы: чабан на лошадке местной породы. Вдалеке озеро Торе-Холь, а пески на том берегу — начало знаменитой пустыни Гоби. Вечером того же дня на телефон прилетела СМС: Welcome to Mongolia.
Классический пейзаж Тывы: чабан на лошадке местной породы. Вдалеке озеро Торе-Холь, а пески на том берегу — начало знаменитой пустыни Гоби. Вечером того же дня на телефон прилетела СМС: Welcome to Mongolia.
Классический пейзаж Тывы: чабан на лошадке местной породы. Вдалеке озеро Торе-Холь, а пески на том берегу — начало знаменитой пустыни Гоби. Вечером того же дня на телефон прилетела СМС: Welcome to Mongolia.
Материалы по теме
Знаменитый ралли-рейд «Кэмел-Трофи»
не закончился, он будто по воле местного шамана поменял место и время. Неизменным осталось одно — участие во всем этом лютом внедорожном безумии красавца Disco. Лично мне он напомнил самый желанный телевизор начала девяностых — Sony Trinitron. Такой же сдержанный дизайн, благородный серо-стальной окрас. Центральный экран навигационной панели тоже показывает много интересного — от рабочих режимов восьмиступенчатого автомата до глубины преодолеваемого брода.
Не спешите говорить, что эти телепередачи в глухой тувинской тайге нужны, как объявления о скидках на сгущенку местным медведям.
А как же проходить между соснами, ориентируясь на показания боковых камер? А сдавать назад без помощи напарника так, чтобы не сорвать бампер? А волшебная система Terrain Response, благодаря которой машина удерживалась на таких крутых каменисто-травяных склонах, что еще чуток — и мы съедем вниз, как на лыжах...
Эмоции через край — у меня скачет пульс и давление под 130, а у него расход топлива 54 литра на сотню. Молодец, Disco
. Зверская проходимость без всякой специальной подготовки. Если бы не присутствовал лично, не поверил бы, что на это способен нынешний Land Rover.
Одна беда — топливо. «Британцу» нужна хорошая солярка, которая в живой природе не встречается. После каждого боевого этапа мы заправлялись из цистерны, которая пришла в Тыву из Москвы. Впрочем, проблемы с добротным топливом наверняка временные.
04
А как с надежностью? У одной машины произошел сбой управления коробкой передач. Возможно, экипаж не жалел машину, а может быть, это просто глюк. Ведь все остальные прошли маршрут без нареканий — даже тот, который чуть не утонул в безымянной горной речке, хлебнув воды по самое не хочу.
Мне кажется, Discovery тоже c радостью забрался на перевал, втянув с разбойничьим присвистом аромат ярко-оранжевых цветов, которые здесь называют жаркáми, и спугнув зазевавшегося бурундука. А повязать на самой высокой точке перевала цветную ленту, не столько в угоду местному божеству, а скорее на память, — это я сделал за нас двоих. И совершенно точно, что мы оба пожалели, что это четырехдневное знакомство с Тывой закончилось как-то слишком быстро.
Думаю, что, расставаясь, мы и мыслили одинаково: я никогда не накоплю на новый Disсo
, он навсегда из-за своей цены останется заложником городского асфальта. А настоящую среду обитания этой машины можно познать либо в таких путешествиях, либо по телевизору. На канале, который по иронии судьбы называется так же, как и эта модель марки Land Rover.
Фотогалерея
Читать комментарии (6)