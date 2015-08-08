Дискобой № 13: на Land Rover Discovery по Тыве (ВИДЕО)

Проект «Открывая Россию», задуманный компанией Land Rover, начисто лишен предрассудков. Иначе чем объяснить тот факт, что автоэкспедиция по Республике Тыва стала тринадцатой по счету? От начала пустыни Гоби через пески близ озера Торе-Холь, через хребет Танну-Ола с финишем в Хакасии отправились семь новых вседорожников Land Rover Discovery.

Land Rover Discovery
Land Rover Discovery

Land Rover > Discovery

Большинство читателей, глядя на эти фотографии, скажут, что и под Москвой можно найти такой внедорожный трэш — закачаешься! Но это были не просто полноприводные покатушки, а удивительное знакомство со своей страной на серийных машинах Land Rover Discovery. Зубастые шины и шноркель не в счет.

00 Lend-Rover_zr 07_15

00 Lend-Rover_zr 07_15

Что я знаю о Тыве? Например, то, что по занимаемой площади эта республика равна двум Чехиям или одной Греции с небольшим довеском. Или что она вошла в состав СССР лишь в 1944 году. А еще это родина нынешнего министра обороны.

И конечно, тот классический набор, который подходит многим сибирским регионам страны: шаманы, Енисей, таймень, горы, медведи, староверы. И почти полное отсутствие дорог к местным красотам. А они там такие, что фотокамера начинает захлебываться от запечатленного. Правда, к себе эта красота близко не подпускает — требует, чтобы путешественник поклонился местной природе-матушке в пояс, порвав в клочья пару-тройку недешевых 19‑дюймовых грязевых шин. А где еще придется корчевать защитой картера валуны не забавы ради, а потому, что по-другому не проехать? И, стесав с камней десяток слоев, дойти до отметки 1206 года, когда Чингисхан объединил все монгольские племена, включая и тувинцев, в одну империю. Копать здесь археологам — не перекопать.



В этих краях из автомобилей уважают «уазики» и разномастных полноприводных «японцев». Продукция марки Land Rover на этом фоне явно из другой галактики. Когда наша колонна появилась у небольшой турбазы, спустившись с горного перевала, откуда только пешком или на лошади, местные очень удивились, увидев грязно-серые машины с зеленым овалом на носу.

Спасибо системе Terrain Response — главному проводнику по тайге. Она умело корректирует характер трехлитрового турбодизеля и шасси, подстраивая их для езды по любому покрытию, которое даже и дорогой-то не всегда назовешь. Как сказал бы один революционер, который отбывал в начале прошлого века ссылку в соседнем Красноярском крае, — архиполезная вещь! Редкий вседорожник ценою от 3 081 000 рублей может без подготовки нырять в воду на глубину до 700 мм. Хотя я дорого дал бы, чтобы посмотреть на того, кто способен кровные три миллиона рублей топить в горной речке вдалеке от фирменной программы помощи на дороге. Зато теперь знаю: и едет, и плывет Discovery без всяких скидок на высшее автомобильное сословие.

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02Классический пейзаж Тывы: чабан на лошадке местной породы. Вдалеке озеро Торе-Холь, а пески на том берегу — начало знаменитой пустыни Гоби. Вечером того же дня на телефон прилетела СМС: Welcome to Mongolia.
Классический пейзаж Тывы: чабан на лошадке местной породы. Вдалеке озеро Торе-Холь, а пески на том берегу — начало знаменитой пустыни Гоби. Вечером того же дня на телефон прилетела СМС: Welcome to Mongolia.
Классический пейзаж Тывы: чабан на лошадке местной породы. Вдалеке озеро Торе-Холь, а пески на том берегу — начало знаменитой пустыни Гоби. Вечером того же дня на телефон прилетела СМС: Welcome to Mongolia.

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DSC_6951 Land Rover Discovery: к поморам на промысел

Знаменитый ралли-рейд «Кэмел-Трофи» не закончился, он будто по воле местного шамана поменял место и время. Неизменным осталось одно — участие во всем этом лютом внедорожном безумии красавца Disco. Лично мне он напомнил самый желанный телевизор начала девяностых — Sony Trinitron. Такой же сдержанный дизайн, благородный серо-стальной окрас. Центральный экран навигационной панели тоже показывает много интересного — от рабочих режимов восьмиступенчатого автомата до глубины преодолеваемого брода.

Не спешите говорить, что эти телепередачи в глухой тувинской тайге нужны, как объявления о скидках на сгущенку местным медведям.

А как же проходить между соснами, ориентируясь на показания боковых камер? А сдавать назад без помощи напарника так, чтобы не сорвать бампер? А волшебная система Terrain Response, благодаря которой машина удерживалась на таких крутых каменисто-травяных склонах, что еще чуток — и мы съедем вниз, как на лыжах...

Эмоции через край — у меня скачет пульс и давление под 130, а у него расход топлива 54 литра на сотню. Молодец, Disco. Зверская проходимость без всякой специальной подготовки. Если бы не присутствовал лично, не поверил бы, что на это способен нынешний Land Rover.

Одна беда — топливо. «Британцу» нужна хорошая солярка, которая в живой природе не встречается. После каждого боевого этапа мы заправлялись из цистерны, которая пришла в Тыву из Москвы. Впрочем, проблемы с добротным топливом наверняка временные.

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А как с надежностью? У одной машины произошел сбой управления коробкой передач. Возможно, экипаж не жалел машину, а может быть, это просто глюк. Ведь все остальные прошли маршрут без нареканий — даже тот, который чуть не утонул в безымянной горной речке, хлебнув воды по самое не хочу.

Мне кажется, Discovery тоже c радостью забрался на перевал, втянув с разбойничьим присвистом аромат ярко-оранжевых цветов, которые здесь называют жаркáми, и спугнув зазевавшегося бурундука. А повязать на самой высокой точке перевала цветную ленту, не столько в угоду местному божеству, а скорее на память, — это я сделал за нас двоих. И совершенно точно, что мы оба пожалели, что это четырехдневное знакомство с Тывой закончилось как-то слишком быстро.

Думаю, что, расставаясь, мы и мыслили одинаково: я никогда не накоплю на новый Disсo, он навсегда из-за своей цены останется заложником городского асфальта. А настоящую среду обитания этой машины можно познать либо в таких путешествиях, либо по телевизору. На канале, который по иронии судьбы называется так же, как и эта модель марки Land Rover.

Фотогалерея

Дискобой № 13: на Land Rover Discovery по Тыве (ВИДЕО)
Дискобой № 13: на Land Rover Discovery по Тыве (ВИДЕО)
Фото: Эксперт
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Отзывы о Land Rover Discovery (4)

Land Rover 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Это все тот же ЛендРовер!!!

Недостатки:

Их нет кроме цены.

Комментарий:

Всем дорого времени, съездил в Крым, приключений машинка не создала, поломок нет, масло уровень, усталости водителя нет, еще раз убедился в прекрасном. Дискавери приятная машинка. Писарям, любителям шкод, рено, форд с низким брюхом у которых слюни на дороге текут при виде диско , хочу пожелать та...

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