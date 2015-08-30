Citroen DS: из Парижа с любовью

Легендарный Citroen DS отметил 60-летний юбилей. День рождения народного любимца во Франции отпраздновали с большим размахом.

00 DS zr08–15_новый размер

То ли Citroen DS по-прежнему воспринимают как символ технологических достижений страны, то ли сказалась любовь французов к генералу де Голлю, который симпатизировал этой машине, — так или иначе, ее юбилей во Франции отмечали как национальный праздник. Сотни DS, выставленных на площади Согласия в Париже, привлекали не меньше внимания, чем 60 лет назад, когда они только начали появляться на дорогах.

Материалы по теме Citroen DS 23: параллельный мир

История модели не проста. Проект зародился в 1938 году и развивался стараниями главы Ситроена Пьера-Жюля Буланже, инженеров Андре Лефевра и Поля Маже и дизайнера Фламинио Бертони. Разработка автомобиля растянулась на 17 лет: сказались и оккупация Франции во время Второй мировой, и перфекционизм создателей, желавших оказаться впереди мирового автопрома и постоянно вносивших коррективы в облик и конструкцию. Старания оказались не напрасны: когда серийный Citroen DS наконец увидел свет на Парижском автосалоне 1955 года, он произвел фурор. Авангардный дизайн сразил французов, и в день премьеры компания собрала 12 тысяч заказов на DS!

Модель была необычной не только внешне — уникальны многие технические особенности. Гидропневматическая подвеска позволяла регулировать дорожный просвет и обеспечивала отменный компромисс между комфортом и управляемостью. Гидравлика вдобавок управляла тормозами, усилителем рулевого управления, а также автоматическим сцеплением, что на тот момент было оригинальным решением.

А вот запланированный шестицилиндровый оппозитник не смогли довести до ума, и место под капотом занял модернизированный довоенный четырехцилиндровый 75‑сильный двигатель объемом 1,9 литра. Позже появились новые силовые агрегаты — объемом 2,1 и 2,3 литра, система впрыска, поворачивающиеся вслед за рулем фары. До 1975 года выпустили множество версий DS — от упрощенного ID 19 до дорогих Prestige и Pallas (Паллá — так по-французски звучит имя греческой богини Паллады).

01 DS zr08–15_новый размер Трасса Linas-Montlhery тоже родом из прошлого: скоростной овал построили под Парижем в 1924 году, а связанную с ним дорожную секцию — годом позже.

Трасса Linas-Montlhery тоже родом из прошлого: скоростной овал построили под Парижем в 1924 году, а связанную с ним дорожную секцию — годом позже.

В честь 60‑летия модели французы объявили Неделю DS: в парижском парке Тюильри открылась выставка, посвященная судьбе модели от начала разработки до современности, состоялась встреча владельцев на автодроме «Линá-Монлери» (Linas-Montlhery) и прошел парад по центру Парижа. Среди частных Ситроенов оказалось много редких и необычных — оригинальные автомобили полиции и скорой помощи, самодельные пикапы и родстеры на базе DS, гоночные машины, участвовавшие в легендарных ралли, и их современные реплики. Разве что Фантомас не прилетел.

Поскольку за 20 лет с конвейера сошло почти полтора миллиона «богинь» (DS созвучно с фр. déesse — богиня), их нынешняя стоимость по меркам столь культовой модели не так уж и велика — от 60 тысяч до 70 тысяч евро за хорошо сохранившийся экземпляр. Для коллекционеров есть и эксклюзив — оригинальные кабриолеты, изготовленные известным кузовным ателье Анри Шапрона в количестве примерно 1300 штук; каждый из них теперь стоит сотни тысяч евро. Покупают! Эти вложения оправданны, поскольку и через следующие 60 лет Citroen DS едва ли утратит звание самого знаменитого французского автомобиля.

Боги современности

06 DS zr08–15_новый размер

В XXI веке идейными последователями автомобиля-легенды стали машины премиальной линейки DS. Ее современная история отсчитывается с 2009 года, когда запустили производство компактного хэтчбека Citroen DS3. Нынешние «дээсы» создаются на серийных платформах концерна PSA и не столь революционны, как их прародитель. В 2014 году модели DS выделили в отдельный бренд. При следующем обновлении они расстанутся с двойным шевроном, что уже произошло с DS5. Со временем для продажи и обслуживания DS создадут собственную дилерскую сеть.

Основным рынком сбыта станет Китай, где автомобили DS продаются очень успешно. Никого не удивляет, что первый выставочный зал DS World открылся в Шанхае, а парижский оказался лишь вторым.

07 DS zr08–15_новый размер

О будущем DS можно судить по концепткару Divine (Дивин; фр. divine — божественная), который показали на Парижском автосалоне 2014 года. На праздновании юбилея его прокатили по улицам города. Характерный граненый облик чем-то роднит Divine с истребителем Stealth. Интерьер подразумевает несколько вариантов «дресс-кода», которые можно менять благодаря съемным панелям. Предлагается, например, дизайн «Роковой панк» — с отделкой черной кожей и стразами Сваровски.