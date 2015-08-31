Чужих детей не бывает!

Управление ГИБДД по г. Москве организовало праздник для детей «Азбука безопасности дорожного движения».

дети7_новый размер

В Парке культуры и отдыха им. М. Горького детишек ждали сотрудники столичного полицейского управления. С добрыми намерениями, конечно. Стражам правопорядка помогал детский театр «Снюсь и компания: Азбука Безопасности» («Снюсь-Шоу»). Юные актеры искренне и весело приветствовали официальных лиц, среди которых помимо руководства столичного Управления ГИБДД были представители общественной организации «Офицеры России», московского объединения мотоциклистов «МотоМосква».

С трибуны прозвучали стандартные политические лозунги, на которые дети не обратили никакого внимания.

дети_Начальник УГИБДД Москвы Коваленко Виктор Васильевич_новый размер

Начальник Московской ГИБДД полковник полиции Виктор Васильевич Коваленко

Материалы по теме ПДД и дети: разговор с дорогой

Выступление сотрудников столичной ГИБДД было адресовано, скорее, родителям маленьких участников дорожного движения. Начальник Московской ГИБДД полковник полиции Виктор Васильевич Коваленко рассказал, что только за семь месяцев этого года в ДТП побывало 12 полноценных классов: 300 детей пострадали и были доставлены в больницы, 10 детей погибли! Взрослые тут же стали серьезными. И есть отчего. Ведь это мы подаем пример нашим детям, это мы в ответе за поведение и здоровье маленьких человечков.

Основной причиной детского травматизма в ДТП является перевозка детей без кресел и ремней безопасности. То есть родители сами калечат своих детей! Ну разве можно дать этому объяснение? Или как оценить тех родителей, которые, попавшись однажды на нарушении правил перевозки детей, повторяют это вновь? Судите сами: только за полгода столичная ГИБДД повторно привлекла к административной ответственности за перевозку детей без кресел и с непристегнутыми ремнями 700 водителей! Что с такими прикажете делать? В Госавтоинспекции собираются подобную информацию передавать уполномоченному по правам ребенка и в соответствующие социальные службы. Действительно, может, хоть так удастся образумить невменяемых родителей?

На этом официальная часть — она же основная для родителей — была закончена. Кто-то задумался, а кто-то тут же забыл.

дети5_новый размер

Детей же ждала культурная программа. Инспекторы ДПС на мотоциклах выполняли немыслимые трюки, чем вызвали восторг у мальчишек и девчонок. Кинологи выступали со своими питомцами. Еще можно было посмотреть на автомобили ГИБДД разных лет. И не только посмотреть, но и покататься на них. А закончилось представление театрализованным шоу, где детям в доступной форме рассказали про основные правила дорожного движения. В завершение была проведена викторина на знание ПДД с интересными призами и подарками.

Надеюсь, что дети, присутствовавшие на празднике, могут смело приступать к изучению остальных предметов по дорожной безопасности, ведь азбука — это только начало.