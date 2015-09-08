Вслед за седаном и универсалом восьмое поколение Volkswagen Passat предстало и во вседорожной версии Alltrack. Спешу поделиться первыми впечатлениями о поездке на новичке.

Повод: ездовая презентация нового Volkswagen Passat Alltrack.

Место действия: Мюнхен.

Впечатления: появление нового поколения вседорожного универсала Alltrack было вопросом времени. От обычной версии автомобиль отличается увеличенным на 27 мм клиренсом, б ольшим размером колес и, конечно же, внедорожным обвесом. Повышение клиренса и как следствие центра тяжести на управляемости не сказались. Этот Passat уверенно стоит на дуге, вселяя опасное чувство вседозволенности.

Для нашей страны будет доступен лишь один вариант — с 2,0-литровым турбомотором в 220 л.с. С таким вооружением немаленький универсал мгновенно ускоряется. Жаль, полный привод опробовать не удалось. Весь заезд проходил исключительно по асфальту — ни льда, ни даже гравия. Будем ждать автомобиль в России. Зато в полной мере удалось оценить шумоизоляцию. Даже когда стрелка спидометра переваливала за 160 км/ч, в салоне совсем не пришлось повышать голос.

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Перспективы: в отличие от прошлого поколения, нынешний Alltrack станет заменой обычному универсалу. Учитывая ценники на седаны, 220-сильный полноприводный универсал может попасть в один ряд с Volvo XC70 и Subaru Outback. В такой компании ему будет нелегко.

Понравилось: Passat Alltrack вполне подходит на роль автомобиля на все случаи жизни. Жаль, что дизеля у нас не будет.

Подробности: ЗР, 2015, № 11.