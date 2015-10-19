Дизель и экология: кто кого?

«Дизель не экономит: он дает взаймы!» Это выражение не новое… И кем бы ни был спровоцирован недавний дизельный скандал, выдвинутые обвинения — не надуманные, а реальные. Но вот можно ли их вообще устранить? И какие еще «нехорошести» везет с собой дизель?

Дизель имеет огромное количество сторонников. Даже Михаил Сергеевич Горбачев, будучи у власти, велел как-то развивать именно этот сектор экономики. Мол, дизель — это очевидная выгода.

DieselFuture1 В «кружках» — доли дизелей и бензиновых моторов. Рядом с кружками — продажи дизельных авто за 2014 год в миллионах штук.

На диаграмме отображены доли дизелей и бензиновых моторов в разных странах.

Слово «экология» тогда всерьез не воспринималось. Но именно эта дама сегодня дала пощечину «Фольксвагену», который первым попал под раздачу. Да такую, что консалтинговое бюро Roland Berger, решившее спрогнозировать последствия дизельного скандала, пришло к довольно печальным выводам.

Если коротко, то суть следующая:

Далеко не все «попавшие на карандаш» машины удастся привести в чувство перепрошивкой «мозгов». Миллионы (!) автомобилей потребуют серьезнейших доработок и, как следствие, огромных финансовых вливаний. К примеру, последние сведения по отзывам Volkswagen говорят, что может набраться до 3,4 млн авто, требующих переделок железа! Не слабо, прямо скажем… Вследствие п.1 любой новый дизель очень сильно подорожает у нас на глазах. Если, конечно, не пойти прежним путем, оставив болтовню про всякие Евро-10 исключительно для тестовых программ и специально подстроенных покатушек. Иными словами, не начать снова врать.

Volkswagen Passat/Passat Variant BlueTDI/TDI-Motor (105 kW / 143 PS)

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Так и хочется сказать: а может быть, ну его подальше, этот дизель? Но и это невозможно, поскольку только он позволяет достичь установленного снижения выбросов СО 2 . Дама по имени Экология хихикает…

Далее следует простой вывод. Если дизель незаменим, а дешевым он стать не может даже теоретически, то его судьба — исключительно дорогие автомобили, где стоимость мотора не так заметна в общей цене и где снижение выброса СО 2 (а оно измеряется в абсолютных г/км!) наиболее существенно. А вот всем бюджетным машинкам — большой привет. Задирать на них цену, понятное дело, глупо, а вранье про дизель и экологию мы уже проходили… Или про него скоро забудут?

Совершенно очевидно, что дизельные проблемы по части экологии возникли не сегодня. Наш главный технарь Геннадий Емелькин объяснял всем непосвященным, что дизель по выхлопу далеко не ангел:

«Особенно опасны окислы азота и сажевые частицы — последние через легкие без особых проблем проникают в кровь. Ведь не просто так в выхлопной системе дизельного двигателя прописался сажевый фильтр! Все бы ничего, но в процессе работы он, естественно, заполняется сажей. Больше всего ее скапливается в городском режиме на малой нагрузке, а особенно — в пробках. На загородных трассах да при больших нагрузках сажа выжигается, попутно задействуется режим регенерации сажевого фильтра (увеличивается подача топлива, которое догорает не в цилиндре, а в фильтре, повышая его температуру и выжигая сажу). Но режим регенерации включается только на установившихся трассовых режимах движения: за этим следит блок управления. В городской толчее он, естественно, не включится. После определенного числа неудачных попыток задействовать регенерацию и при накоплении определенного количества сажи блок управления переведет систему управления двигателем в аварийный режим. (Кстати, засорение фильтра блок управления определяет по сигналу датчика противодавления, установленного в выхлопной трубе.) Как результат — снижение мощности, ухудшение приемистости, провалы.... А до кучи загорается лампа неисправности с изображением трубы. Клиент спешит на сервис. Там проводят принудительную регенерацию, подключив к разъему авто диагностический прибор. На каких-то машинах регенерацию можно проводить на месте, а на каких-то необходимо двигаться. А как проводить очистку фильтра в городском режиме, когда невозможно выполнить условия теста? Можно, конечно, его заменить, но цена слишком высока: 60–100 тыс. руб. в зависимости от марки авто. Но ведь дизель покупают, чтобы экономить, а не тратить! Не для того выбирали дизель, чтобы еще попадать на какие-то дорогие запчасти... Приходится выкручиваться. Известны случаи, когда фильтры промывали в мыльном растворе, но глобально это, конечно же, не выход. Через какое-то время к проблеме опять приходится возвращаться. И очень часто владелец принимает решение — правильно! — избавиться раз и навсегда от фильтра. Попутно корректируется программа управления двигателем. И наконец, финал: вместо обещанных Евро-5 — Евро-10 получаем грязный выхлоп. По неофициальным данным, на дизельных авто в возрасте 4–5 лет сажевого фильтра нет в 60–70% случаев».

DieselFuture2 Выбросы СО2 разными классами авто в г/км. В кружках над столбиками показано, на сколько процентов дизели снижают выбросы. А внизу — доля продаж дизельных авто по классам для всего ЕС.

Выбросы СО2 разными классами авто в г/км. Над столбиками указано, на сколько процентов дизели снижают выбросы. А внизу — доля продаж дизельных авто по классам для всего ЕС.

Так похоронят дизель или нет? Думается, что нет. Хотя при липовой экологии и невнятной экономии — кто знает... Вот, к примеру, из свежих новостей: французы решили повысить с будущего года акцизы на дизтопливо и понизить на бензин, чтобы сделать дизельные авто менее привлекательными! Недаром парижская мэрия еще в прошлом году грозилась через несколько лет запретить всем дизелям въезд в центр города! И это при том, что у французов доля дизелей в продажах 64% против 48% у тех же немцев…

DieselFuture3 Прогноз по годам: доли продаж дизельных авто по классам. Указано «Подобные такой-то модели», чтобы было понятнее, о каких авто речь.

Прогноз по годам: доли продаж дизельных авто по классам. Указано «Подобные такой-то модели», чтобы было понятнее, о каких авто речь.

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Что касается еще одной неприятности (пусть она и носит чисто российский характер), то это — приключения с топливом. Точнее, с зимним ДТ, которое мы неоднократно испытывали. Напоминаю: простейшее испытание — купить дизтопливо на разных АЗС и поставить в морозильник. Так вот, всякий раз часть свежеприобретенных жидкостей, коим по паспорту положено быть сугубо зимними, уже через 3–4 часа превращались в эдакую густую сметану. Какие уж там помутнения, текучести и прокачиваемости, когда мерную тару легко можно переворачивать вверх ногами — не прольется... И как после увиденного пересаживаться на дизель?

А итоги такие. Постоянное снижение требований по выбросам окислов азота привело к тому, что на каком-то этапе бензиновые с этим справились, а дизели потребовали слишком больших затрат (не получается малой кровью), и тогда пошли на ухищрения. Теперь, если вести себя честно, эти требования не могут быть выполнены при приемлемой цене мотора. Вот, собственно, и все. Нужны ли нам все эти Евро-10 — вопрос другой.

Дизель не экономит: он дает взаймы… Неужели скептики правы?