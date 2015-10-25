Предвестие: как «Ладу Весту» встретила Европа

Как серийная «Лада Веста» оказалась на дорогах Италии, почему тест-драйв автомобиля не получилось провести без вертолета и как реагировали на российскую новинку европейцы. Все это выяснил корреспондент «За рулем», отправившись на испытания серийного автомобиля в солнечную Тоскану. Сюда же после встречи с президентом Владимиром Путиным прибыл и сам глава АВТОВАЗа Бу Андерссон, чтобы рассказать, на какой версии будет ездить он сам, в какие страны компания планирует наладить экспорт и как восприняла новинку российская элита.

На автобусе без «Весты»

IMG_6491 В этом автобусе пришлось провести половину всего путешествия

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— Все в автобус!

С этой фразы начался тест-драйв седана Lada Vesta в Италии. Путь из аэропорта имени Леонардо да Винчи в Риме до тосканских долин, где проходил тест-драйв, занял более трех часов. Но тогда никто, включая самих организаторов мероприятия, не предполагал, что путешествий на автобусе будет куда больше запланированного. Неладное журналисты почувствовали уже утром, когда время презентации передвинулось на несколько часов вперед, а шампанское появилось на столах сразу после завтрака. Оказалось, что все пять автовозов с новенькими «Вестами», которые шли из России, задержаны на итальянской границе, и шансов их увидеть становится все меньше. Машины застряли примерно в паре часов езды до места проведения тест-драйва.

В стане журналистов стали тут же перешептываться, что российское предприятие стало жертвой европейских санкций. Хотя все документы на временный ввоз были оформлены надлежащим образом, таможне это показалось неубедительным. Слишком крупная партия — более 20 машин. А это значит, велик риск их незаконной реализации в Европе. Тем более и название российского автогиганта для итальянских таможенников совсем не такое говорящее само за себя, как в нашей стране. Итог — несколько лишних суток на границе и высокий шанс войти в историю автокомпанией, которая умудрилась провести свой первый столь важный тест-драйв за последние десятилетия без физического присутствия новинки.

Для простого обывателя это событие, конечно, прошло бы незаметно. Журналистам раздали бы машины уже в их городах, и каждый из них проделал бы честно свою работу. Но головы в структуре АВТОВАЗа полетели бы точно. Чтобы вызволить тестовые «Весты», компании пришлось пойти на неординарные действия: оставить гигантский залог в подтверждение того, что в назначенный срок автомобили покинут пределы Европы. А чтобы подтверждающие документы из Рима оперативно переправить на границу, был заказан вертолет.

IMG_9161 Главный дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин принял участие в тест-драйве и рассказал, что впервые смог полноценно испытать автомобиль

Клиника на европейцах

В итоге на второй день журналисты, наконец-то, смогли получить заветные ключи и отправиться в путешествие по дорогам пока еще теплой и солнечной Италии. «За рулем» уже рассказывал про «Весту» во всех подробностях, поэтому на сей раз поведем речь о том, как седан смотрелся в Европе и как его восприняли европейцы.

Мы решили провести собственную «клинику» — проверку продукта на потребителях. Поскольку далеко не все итальянцы могут говорить на английском, многие ограничивались экспрессивным возгласом «Bella!», но несколько мнений нам все-таки удалось собрать. Оказалось, что автомобиль действительно привлекает к себе всеобщее внимание. Конечно, сначала благодаря российским номерам. Вот прямо при выезде из гостиницы нашему экипажу приветливо машет аккуратный немец средних лет, приехавший сюда на отдых.

IMG_7382 «Веста» цвета «лайм» особенно бросалась в глаза иностранцам

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— Вы сами сюда доехали из России?! — удивляется он.

— Нет, на автовозах. Как вам автомобиль?

— Мне нравится, очень европейский, вместительный! Сколько он будет стоить? Наверное, около 15 тысяч евро?

— Пока не знаем, но может быть даже около десяти тысяч.

— Вот это да! Это очень-очень хорошая цена, у нас в Германии автомобиль за такие деньги не купишь, вам повезло!

Еще один немец в возрасте, который фотографировал свою обворожительную спутницу на фоне тосканских долин, на мой вопрос об автомобиле только усмехнулся, а на «Весту» взглянул снисходительно: «Я предпочитаю исключительно „Мерседесы“. И, собственно, на одном из них и укатил.

Против такого аргумента выступать трудно, и мы тоже выдвинулись в путь, заодно оценивая не только «Весту», но и роскошные пейзажи. На загородной дороге к нам сзади сразу же пристроился древний Citroen с дамой за рулем, которая сначала усиленно пыталась нас обогнать и внимательно изучала, на чем же таком мы едем. А мы устремились в сторону города, постоянно ловя на себе заинтересованные взгляды. Дорога позволяла как следует разогнаться, но вот опять ограничение 50 км/ч, и мы заехали передохнуть на заправку.

IMG_9241 Итальянец Фредерико с видом знатока изучает «Весту»

Здесь нас встретил улыбчивый заправщик Фредерико, который ничуть не расстроился, что вместо работы его попросили оценить новый российский автомобиль. С трудом подбирая английские слова, он восторженно жестикулирует и внимательно рассматривает автомобиль сначала снаружи, а потом и внутри.

— Мне нравится эта машина, она и не для молодых, и не для старых. Для семей с детьми подойдет отлично. Сам я, конечно, вожу кроссовер, вон он стоит. Но такой автомобиль подойдет для поездок на каждый день.

Итальянец проводит рукой по приборной панели и по икс-декору на аудиосистеме.

— Материалы хорошие и дизайн отличный. Bellissimo, si! Я помню, что раньше АВТОВАЗ работал с Fiat, но лучше знаю ваши вcедорожные автомобили. А каков расход у этой машины?

IMG_9249 Собаки для поиска трюфелей позируют на фоне «Весты»

— Мы едем на «механике», получается около 10–11 л.

— Ого! Вот это многовато, конечно, но что делать.

На заправку подъезжает еще один автомобиль, из которого выходит, как оказалось, приятель нашего нового знакомого по имени Анджело и с авторитетным видом заявляет, что знает, откуда этот шильдик с изображением ладьи.

— Это Lada! Прекрасные были автомобили, особенно полноприводные, а еще они были похожи на Fiat! Дизайн хороший, но видно, что машина недорогая. Сколько лошадиных сил? 106? Ну, нормально!

Поняв, что беседа может затянуться, мы махнули по пустым дорогам прочь от камер в сторону полей, где вовсю идет сбор урожая. Притормозив из любопытства, сразу попали в поле зрения водителя огромного трактора Lamborghini. Он решил, что мы заинтересовались его урожаем, но, услышав нашу историю, подобрел.

IMG_9228 Lamborghini и Lada Vesta

— Сейчас мы собираем с полей табак, потом из него будут делать сигареты.

Тракторист старательно использует свой небольшой запас английских слов. На «Весту», которая теряется на фоне его тяжелой техники, смотрит безразлично.

— Нет, этого производителя я не знаю. Как вы говорите? АВТОВАЗ? Нет, не слышал. Машина обычная, но если бы стоила недорого, я бы, конечно, себе купил, почему бы и нет?

Пофилософствовав, тракторист запрыгнул в свой Lamborghini и отправился работать дальше.

Последними, с кем нам удалось поговорить в этот насыщенный день, оказалась итальянская семья, которая припарковалась на стареньком Citroen Xsara у придорожного магазина на трассе. Пытаясь собрать разбежавшихся по парковке троих детей, молодая итальянка с улыбкой спросила, почему наш автомобиль называется Vespa.

KNZ_0178 «Веста» очень заинтересовала итальянцев

— Нет-нет, это ваши мопеды называются Vespa. А это Vesta! Это Lada, из России.

— А, точно! Ну, мы бы в нее точно влезли всей семьей. Что с багажником? Ого, тоже все в порядке! Ну все, надо брать, а то наш Citroen уже начал разваливаться, хотя он нам очень подходит, никакие дети ему не страшны, даже если что-то испачкают, уже не жалко!

Вести от Путина

Примечательно, что именно в этот день, когда журналисты получили-таки машину, в Сочи на «Весте» прокатился и Владимир Путин, что стало отличной рекламой для автомобиля. «Весту» ему презентовал лично глава АВТОВАЗа Бу Андерссон. В этот же вечер он прилетел к нам в Италию, чтобы рассказать, как все прошло и что же сказал ему президент России.

1445527908_tass_12950094 Владимир Путин прокатился на седане Lada Vesta

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— Путину понравилась управляемость. Мы взбирались на горы в Сочи, он оценил мотор, пространство и то, что 70% деталей производится в России. Для поездки Путин выбрал роботизированную коробку AMT. Я работаю в России уже семь лет, и сейчас у меня была возможность поговорить на немецком языке с Путиным. И я задал ему вопрос: это недостаток или преимущество, что АВТОВАЗом управляет иностранец? И он сказал, что самое главное, чтобы я продолжал делать то, что делаю. Он сказал, что самое важное для «Лады» — вернуться на улицы Москвы и Санкт-Петербурга. Что касается нашего имиджа, то долгое время он был на низком уровне, однако теперь на форуме «Валдай» российская элита была удивлена новым имиджем российского автомобиля.

На вопрос о возможном экспорте «Весты» Андерссон ответил довольно прямо, дав понять, что такую задачу ему поставил президент России.

— У нас был партнер Nissan в Сирии, и однажды ситуация там наладится. Мы выбрали лучшего импортера в Ливане — рынок там также восстановится. Мы выбрали дилера в Венгрии. Четыре месяца назад я был в Египте. Сейчас идет исследование рынка по возможным импортерам в Тунисе и Марокко.

Под конец Андерссон рассказал, что план на отдых у него только один — запуск кроссовера XRAY. Кстати, несколько дней назад президенту АВТОВАЗа исполнилось шестьдесят. Как рассказали автовазовцы, круглую дату он не отмечал. Однако, как признался сам Андерссон, в этот день его ждал сюрприз от рабочих — особая «Веста»-VIP, которая длиннее обычной на 25 см.

Цены на седан Lada Vesta объявят в ночь с 24 на 25 ноября. В этот вечер все дилеры, удостоенные возможности первыми начать продажи «Весты», будут обязаны провести праздничные мероприятия для своих клиентов.