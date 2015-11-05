Skoda Yeti: ох уж йети шкоды!

Кроссовер Skoda Yeti стал одним из участников нашего большого теста паркетников наряду с Ford EcoSport и Suzuki Vitara. Чем Йети способен порадовать своего владельца?

Полный отчет об испытаниях трех субкомпактных кроссоверов опубликован в свежем выпуске журнала «За рулем» (статья в № 11 за 2015 год называется «Заложники эпохи»). Видеообзор, подготовленный в ходе теста, который проходил на Дмитровском автополигоне, появится у нас на сайте в ближайшее время.

Skoda Yeti42 Skoda Yeti, 1,8 л, бензин, 152 л.с., 6-ступенчатый робот, спецверсия Adventure с опциями, 1 346 600 руб.

Skoda Yeti, 1,8 л, бензин, 152 л.с., 6-ступенчатый робот, спецверсия Adventure с опциями, 1 346 600 руб.

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Yeti представлен в России уже больше пяти лет, но до сих пор выглядит пришельцем: его имя многим кажется несерьезным, а внешность — спорной. Это не могло не оказать отрицательного влияния на покупательский спрос. Йети расходится вдвое хуже, чем соплатформенный Volkswagen Tiguan, — продажи «чеха» в среднем не превышают 400–500 автомобилей в месяц.

Однако маркетологам Шкоды надо отдать должное — стараются. Ведь Yeti не из тех автомобилей, что сами себя продают. Зато он может «подсадить на себя» после первых же километров за рулем. И потому очень важно, что кроссовер предлагают в широком выборе модификаций, с оснащением и ценами на разный вкус и карман. Среди этого разнообразия найдется машина и для юной модницы, и для убеленного сединами автомобилиста.

Да и про обилие версий для тест-драйвов тоже не забывают. Продавцы, к слову, не перестают удивляться тому, что за рулем этого кроссовера взрослые, бывает, радуются как дети.

После обновления в 2013 году машина «заострилась», похорошела. Интерьер остался практически прежним, но в изменениях и смысла не было: сдержанный стиль долго не устаревает.

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Благородство салона подкрепляется качеством материалов. Отлично спрофилированное кресло не утомляет в дальней дороге. Обод руля с приливами в местах хвата обшит приятной кожей. Все кнопки, клавиши и рычажки находятся там, где того и ждешь. Лишь диапазон регулировки руля по вылету хотелось бы чуть увеличить.

Сажусь на задний диван «сам за собой»: места для коленей предостаточно! Коллега ростом 194 см на нехватку пространства тоже не жаловался. Над головой воздуха хватает. Позволяет Yeti и менять наклон спинки заднего дивана. Мало того, сиденье можно сдвигать в продольном направлении, регулируя объем багажника. Кстати, багажник не рекордный: по нашим замерам, чуть больше 300 литров «под шторкой». Если мало, ставьте на крышу бокс: Yeti из тех автомобилей, кому он идет.

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Активного же водителя Yeti радует — бодрым шасси!

Настройка электроусилителя великолепна: руль наливается усилием пропорционально росту скорости, даря стопроцентное чувство автомобиля. В предельных поворотах почти нет сноса передней оси, а задок плавно проваливается в занос под сброс газа. Класс! Система стабилизации полностью не отключается, но идти в легком скольжении позволяет.

Вторит настройке шасси и связка мотора и коробки. У «турбочетверки» CDA напористый характер и широкая полка крутящего момента. А преселективное чутье робота DSG позволяет мгновенно отстреливать передачи. Главный минус мотора — паспортная мощность: 152 «лошадки» переводят его в более высокую налоговую категорию.

Задние колеса подключаются муфтой Haldex пятого поколения при малейшей пробуксовке передних, поэтому на скользких дорогах чувствуешь себя уверенно. Да и на бездорожье Yeti не сказать чтобы совсем беспомощный: плоское днище и достаточный клиренс позволяют не пасовать перед трудностями. Однако полной уверенности не чувствуешь из-за слишком короткоходной подвески. Не лучшей стороной оборачивается и жесткость подвески: на больших колдобинах кажется, что держишь удар вместе с машиной — настолько подробно передается профиль дороги. Но пробоев нет, и это главное.

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ПЛЮСЫ: великолепно настроенное шасси; отличное сочетание двигателя и трансмиссии; продуманная эргономика рабочего места МИНУСЫ: жестковатая на мелких неровностях подвеска, небольшие ходы подвески

Итог

Skoda Yeti — пример того, что грамотно спроектированный автомобиль, даже будучи в возрасте, способен привлечь покупателя.