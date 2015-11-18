Тест видеорегистратора Kenwood KCA-DR300: первый пошел

Один известный агрегатор онлайн-магазинов подсказал мне, что на данный момент на российском рынке видеорегистраторов обращается более 1600 моделей. Это много! А тут еще марка Kenwood решила выпустить свое первое детище в этом сегменте автомобильной электроники. Ну как свое — в сотрудничестве с лидером рынка, компанией Mio Technology. В итоге получился Kenwood KCA-DR300 — соглядатай на дороге со встроенным GPS. Смотрим, что за зверь.

15_KCA-DR300_image копия

Непростые времена, чтобы вы знали, нынче не только у автокомпаний, но и у производителей видеорегистраторов. Если в прошлом году в нашей стране было продано аж 1 350 000 единиц таких гаджетов, то в этом, по прогнозам самих участников рынка, они смогут реализовать не более 900 тысяч. И немудрено, устанавливать-то их попросту не на что. Как бы там ни было, даже в такие деньки находятся смельчаки, готовые рискнуть. Видим, говорят, на этом рынке перспективы.

Внешний вид/комплектация/качество сборки

Тем, кто знаком с продукцией Mio, уловить сходство первого в истории Kenwood видеорегистратора KCA-DR300 с ней будет проще пареной репы. Немного поковырявшись в текущей линейке тайваньцев, наткнулся на модель MiVue 536, которая весьма схожа по техническим параметрам и внешнему виду с нашим подопечным. Перед нами компактное и легкое (всего 95 г) устройство, покрытое пластиком, напоминающим софт-тач (из рук не выскользнет), которое довольно надежно фиксируется на единственном имеющемся в комплекте кронштейне-присоске. Нужно просто надеть его на салазки — такое мы видели у Mio, правда, здесь реализация несколько упрощена. Надевается видеорегистратор — во всяком случае на первых порах — с ощутимым усилием, что и позволяет ему удерживаться на кронштейне. (Давно хочу понять, насколько такое решение долговечно, поэтому если кто-то в комментариях поделится своим опытом использования Mio с креплением по методу насадки в течение, скажем, года, буду признателен.)

KCA-DR300_artwork_swivel копия При помощи шарикового коленца можно отрегулировать угол съемки. Правда, в машинах с более вертикальной посадкой стекол могут быть проблемы — устройство отказывается доворачиваться вверх, уперевшись в ограничитель.

При помощи шарикового коленца можно отрегулировать угол съемки. Правда, в машинах с более вертикальной посадкой стекол могут быть проблемы — устройство отказывается доворачиваться вверх, упершись в ограничитель.

Запитывается Kenwood KCA-DR300 стандартно для такого рода устройств длинным кабелем со штекером mini-USB через разъем с правого торца. Картинка при этом выводится на 2,4-дюймовый дисплей, под которым расположены четыре функциональных клавиши. Визуально выглядят неплохо, однако при работе с ними ощущается заметный люфт. Других нареканий по качеству сборки нет — все на должном уровне.

Особенности устройства

Kenwood KCA-DR300, как и донорский Mio, оснащен встроенным GPS-приемником. Но вот незадача: если «тайванец» помимо прочего может предупреждать владельца о радарах, то «японец» таких навыков лишен. Не исключено, что функция эта появится в одной из ближайших прошивок. Помимо GPS в KCA-DR300 встроен G-сенсор. Он не только сделал возможной защиту данных при столкновении, но и работает как соглядатай при наезде на ваше авто во время стоянки — устройство может «проснуться» на пять минут для записи в режиме «Парковка». Я, правда, так и не разобрался, что произойдет, если наездов будет два и более. Аналогично и с камерой — привиделось ей движение в кадре, считайте, что оно будет зафиксировано (нужно лишь активировать соответствующий пункт в меню).

IMG_3132

И еще. Если понадобится осуществить запись с рук, сняв устройство, то у вас в арсенале 20 минут (проверено!) за счет встроенного аккумулятора. Кстати, в последнее время производители видеорегистраторов повадились выпускать гаджеты с поддержкой двух карт памяти — для перезаписи в случае необходимости отдать улики инспектору ГИБДД на месте. У Kenwood такой возможности нет.

В видеорегистраторе Kenwood KCA-DR300 поддерживается лишь одна карточка памяти объемом до 32 Гб. Немало. Но и тут без нюансов не обошлось. Дело в том, что использовать весь этот объем для съемки обычного, ездового видео вам не удастся. В аппарате зашита необходимость распределить изначально форматированием память для записи фото, видео во время парковки, обычного видео и защищенных файлов. Как итог, на 32-гигабайтной карте для съемки роликов в движении у вас останется максимум 13 Гб. Кроме того, если под файлы с записями в режиме парковки вы места не распределили, то активировать этот тип съемки попросту не удастся — устройство будет жаловаться на недостаток памяти.

Качество съемки

В Kenwood KCA-DR300 отсутствует ИК-подсветка для ночной съемки и поддержка WDR (широкий динамический диапазон), поэтому, используя лишь имеющийся искусственно преобразуемый цветовой диапазон (HDR), легко могут засветиться номера впереди идущего авто, если на них попал интенсивный световой пучок (см. видео ночной съемки). Тем не менее разобрать происходящее можно, да и днем картинка особых нареканий не вызывает.

Для просмотра видео на компьютере кенвудовцы предлагают программу Kenwood Drive-View Player. В ней вы можете изучить получившиеся ролики, ускорения и торможения с векторами, сделать стоп-кадры и расшарить контент по желанию в Youtube и Facebook. Впрочем, точную копию интерфейса Drive-View Player мы видели в MiVue Manager. Также видео можно просмотреть и на самом устройстве, правда, без зума, так что номера впереди идущего авто будет не разобрать.