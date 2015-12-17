Подъемник Т328 на шасси КАМАЗ-43114-30: на метане

AGP_1600
Полноприводные грузовики с односкатной ошиновкой приобретают, в основном, силовые структуры и специализированные компании для создания на их базе спецавтомобилей. Благодаря вездеходным качествам шасси оборудование, установленное на раме машины, будет гарантированно доставлено к месту проведения работ по дорогам любого качества, в том числе по полному бездорожью. Автогидроподъемник 2784GH АГП Т328, смонтированный на полноприводном шасси КАМАЗ-43114-30, был заказан фирме «Чайка-Сервис» одним из подразделений компании «Газпром». Неудивительно, что в качестве топлива грузовик потребляет сжатый природный газ. Именно под метан рассчитан мотор КАМАЗ-820.60-260 (Евро-4), оснащенный системой питания с распределенным впрыском и системой с искровым зажиганием. Метан является единственным видом топлива, на котором может работать двигатель. Это обстоятельство «привязывает» технику к стационарным или мобильным пунктам газонаполнительных станций.
podemnik_t328_na_shassi_kamaz4311430Максимальный горизонтальный вылет стрелы составляет 19,7 метра
Максимальный горизонтальный вылет стрелы составляет 19,7 метра
Компоновка спецавтомобиля велась инженерами «Чайки-Сервис» совместно со специалистами КАМАЗа и установщиками газобаллонного оборудования компанией «РариТЭК». Это важный момент, так как необходимо было не только соблюсти правильную развесовку по осям, но и обеспечить выполнение всех требований безопасности, которые предъявляет газобаллонное оборудование. Чтобы смонтировать на раму грузовика специальную установку, потребовалось сконструировать и изготовить надрамник, который является фундаментом надстройки гидроподъемника. Изготовленная из швеллеров конструкция оснащена четырьмя гидравлическими опорами — аутригерами. Несмотря на то, что надрамник был специально адаптирован под шасси КАМАЗ-43114, он может быть с небольшими доработками установлен и на шасси автомобилей КАМАЗ-43501, КАМАЗ-4308, ГАЗ-3309, ГАЗ-33081. При этом конструктивно надрамники для указанных выше грузовиков будут различаться незначительно.
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