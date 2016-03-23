Необычные способы борьбы с лихачами: коровы-радары и девушки в красном

Превышение скорости — одна из самых очевидных причин ДТП. Традиционные способы борьбы с этой бедой в нашей стране пока не особо действенны. А тем временем в ряде стран то и дело изобретают все более оригинальные способы укрощения лихачей.

Знаете ли вы, что первый в мире штраф за превышение скорости — 1 шиллинг — был выписан в Англии 28 января 1896 года Уолтеру Арнольду? Он промчал по городу с возмутительными… 13 км/ч вместо положенных 3,2 км/ч. Но то дела давно минувших дней. Сейчас и скорости выше, и власти на местах куда изобретательнее в вопросах противодействия нарушениям. Представляем семь оригинальных способов поставить зарвавшихся лихачей на место. Поехали!

Способ первый: лотерея скорости

camera Фото: gizmodo.com

Американец Кевин Ричардсон, разработчик компьютерных игр из Сан-Франциско, предложил создать «Лотерею скорости» (Speed Camera Lottery). По его задумке, дорожная фотокамера должна фиксировать все без исключения проезжающие мимо автомобили. На превышающие скорость транспортные средства она, как обычно, выписывает штрафы, часть которых, постепенно накапливаясь, превращается в призовой лотерейный фонд. А по истечении определенного промежутка времени компьютер методом случайного отбора определяет одного победителя среди водителей, ни разу не нарушивших правила за указанный срок.

Оригинальная идея Ричардсона, заставляющая снижать скорость не из страха схлопотать штраф, а из желания сорвать куш, завоевала премию «Забавная теория» (The Fun Theory), учрежденную компанией Volkswagen. Она так вдохновила жюри, что легко обошла 698 других претендентов на эту «веселую» награду.

Шведы тем временем испытали идею автора на деле. В 2010 году лотерею провели на одной из улиц Стокгольма вблизи школы. За время тестирования средняя скорость движения по данному проблемному участку дороги снизилась на 22%! Судя по проведенным опросам, водителям очень понравилось соблюдать скоростной режим в надежде на весомое денежное поощрение — законопослушный счастливчик получил выигрыш 20 тыс. шведских крон (3 тыс. долл.).

Способ второй: говорящие дорожные знаки

Власти маленьких городков пытаются защитить своих жителей методом иносказания. За собственный счет они устанавливают вдоль дорог неофициальные знаки с надписями, мягко намекающими водителям на необходимость сбросить скорость, чтобы не навредить никому — и себе в том числе. Содержание таких говорящих знаков зависит только от фантазии их создателей. Вот пара примеров такого коллективного творчества.

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«Поедешь медленно — рассмотришь нашу деревню. Поедешь быстро — встретишься с нашим судьей. Ограничения скорости строго соблюдаются». Согласитесь, что даже если местный судья приятный во всех отношениях человек, все равно знакомиться с ним по доброй воле вряд ли кто-то захочет. Уж лучше двигаться не нарушая правил. Во-первых, все целее будут. А во-вторых, местные достопримечательности и вправду могут оказаться жутко интересными.

Без имени-2 Фото: eleconomista.es

А вот еще одна берущая за душу надпись: «У нас нет ни одного лишнего жителя. Управляйте автомобилем осторожно». Прочитав такое, водители не смогут не отметить оригинальность призыва, пронизанного горькой иронией, и наверняка многие из них снизят скорость до положенных значений в знак уважения к местным обитателям, которые так ценят друг друга.