Обновленный УАЗ-390945 Фермер: вечно молодой

В начале нынешнего года бескапотное семейство ульяновских грузовиков, разменявшее седьмой десяток, вновь модернизировали. Очаровываемся ретро за рулем обновленного «головастика».

УАЗ-390945 Фермер

Мы привыкли, что УАЗ Патриот регулярно улучшают: совершенствуют техническую начинку, подтягивают дизайн. Все эти новшества на слуху и на виду. А вокруг ульяновских «старичков»-бескапотников (больше 60 лет на рынке!) информационный фон не такой плотный. Многие и не в курсе, что эти машины за последние годы тоже серьезно изменились: обрели гидроусилитель руля, дисковые передние тормоза, пятиступенчатую механическую коробку. Пассажирские «буханки» в обязательном порядке оснащают АБС.

А в начале нынешнего года бескапотное семейство вновь модернизировали. Чтобы оценить обновленный УАЗ‑390945, я отправился в Ульяновск.

Эволюция классика

Пока летел в самолете, изучал внесенные изменения. Список, прямо скажем, невелик.

— Это действительно не кардинальная модернизация, — предвосхитил мой вопрос главный инженер УАЗа Евгений Галкин. — Наши бескапотники — самые доступные полноприводные коммерческие автомобили на рынке, и за это их ценят. Вот данные о продажах в прошлом году: просели все, кроме нас! Если модель коренным образом обновить, цена существенно возрастет — и мы потеряем главное конкурентное преимущество. Поэтому решили улучшать машину точечно. Основное нарекание покупателей вызывала слабая рама: трещины в ней были нередки, особенно в местах крепления гидроусилителя руля и опор кузова. Мы внедрили в эти зоны дополнительный усилитель, увеличили толщину поперечины, и рекламации должны сойти на нет. Кроме того, раму и кузов теперь разделяет не эфемерная прокладка, а мягкая подушка, эффективно поглощающая вибрации, — по ней проще всего опознать «головастика» 2016 года.

УАЗ-390945 Фермер Салон дорестайлинговой «буханки» отличался предельным аскетизмом.

Материалы по теме Иноcтранки подождут: почему ГАЗели и «буханки» остаются вне конкуренции

Визуально отличить машину помогут измененные передние бамперы с гибкими пластиковыми элементами на краях. Вряд ли это решение одобрят в сельской местности. «Требования безопасности», — разводит руками Галкин.

Сходящие с конвейера машины по-прежнему не радуют равномерными зазорами. Впрочем, постоянные покупатели всегда закрывали на это глаза. А вот на слабую коррозийную стойкость жаловались исправно. Теперь проблема должна уйти: с прошлого года кузова бескапотников грунтуют катафорезным способом и окрашивают современными эмалями на линии Eisenmann.

В салоне провели перепланировку и установили новые сиденья. Передние — отделанные добротной тканью, с доведенной до ума набивкой и интегрированными подголовниками. И наконец-то появилась продольная регулировка — сколько поколений водителей о ней мечтало! Диапазон перемещения сиденья — 150 мм. Доплатив 5000 рублей, полýчите электрообогрев. Не удивлюсь, если через год-другой и вентиляцию внедрят. Шучу, шучу. В моем листе ожиданий на верхних строчках — декоративные кожухи на многочисленных рычагах трансмиссии, а также избавление от торчащего вертикально из пола рычага ручного тормоза. Внедрят ли когда-нибудь эти простые усовершенствования — не знаю.

УАЗ-390945 Фермер Обновленный салон: пластиковый руль с пухлым ободом, иная приборка, 12‑вольтовая розетка и ворсовый чехол на кожухе мотора. Бескапотный «уазик» обрел слот под аудиосистему. Самое время, благо в салоне стало тише.

Канула в Лету примитивная комбинация приборов. Теперь по центру передней панели (она по-прежнему олдскульная, металлическая) располагается спидометр, в который вписан жидкокристаллический дисплей — на него выводятся второстепенные данные. По краям от спидометра — 12‑вольтовая розетка и слот под однодиновую аудиосистему. Внизу — кнопочный блок управления освещением, пришедший на смену допотопному выдвижному переключателю.

Ульяновцы решили на этом не останавливаться и — гулять так гулять! — отказались от древней «костяной» баранки в пользу более удобной в хвате пластиковой. А под ней установили пару современных подрулевых переключателей. Прежде был один, тракторного вида; чтобы его перещелкнуть, требовалось неимоверное усилие. Реле и предохранители больше не играют в прятки — их скомпоновали в едином блоке. Пустяки? Неприхотливый клиент будет рад и этим мелочам, делающим автомобиль удобнее.

Как и прежде, посередине кабины возвышается глыба моторного отсека. Но если раньше ее прикрывал тоненький слой кожзама, то теперь поверхность зачехлили ковролином, который куда лучше изолирует от шумов. Ради тишины в салоне потолок обтянули иглопробивным материалом: звук проходит в дырки да там и растворяется. Но это в теории — а на деле? Сейчас проверю, благо в моем распоряжении Фермер с двухрядной кабиной.

Забуксуй, если сможешь

УАЗ-390945 Фермер Из стрелочных приборов остался только спидометр. Остальную информацию надлежит считывать с электронного дисплея.

По привычке ткнул ключом в переднюю панель и едва ее не поцарапал: замка зажигания на старом месте не оказалось — переехал на рулевую колонку. Секунда, и мотор оживает, наполняя салон легким бархатистым гулом. И вправду стало тише!

— По нашим замерам, уровень внутреннего шума понизился на 5–10 децибел, в зависимости от режима движения. К 2016 году мы адаптировали мотор под эконормы Евро‑5. В ходе подготовки к новым стандартам пришлось переписать программу управления двигателем, после чего он стал работать более сбалансированно, а главное — сократился расход топлива. Экономится примерно полтора литра бензина на каждой сотне километров. Неплохо, правда?

Неплохо, товарищ главный инженер, неплохо.

УАЗ-390945 Фермер Раму усилили в местах крепления гидроусилителя и вокруг опор кузова — эти зоны выделены цветом.

По сравнению с прежним Фермером новый стартует спокойно, без конвульсий и содроганий — весело набирает ход. Сцепление, правда, схватывает в самом верху. Но ничего, приноровился. Привык и к размашистым переключениям пятиступенчатой механики.

Плавность хода и энергоемкость подвески впечатляют. Даже чудовищного вида ямы Фермер минует с едва заметными покачиваниями. Вот почему в регионах с убитыми дорогами так ценят ульяновские машины! Любят УАЗы и за отменную проходимость. Я мотался как заведенный по закоулкам заводской территории с целью засадить автомобиль. Тщетно. Все предложенные препятствия он преодолевал на одном только заднем приводе. Лишь пару раз пришлось подключать передний мост, а до понижающей передачи дело и вовсе не дошло.

Тем, кому вездеходных качеств УАЗа недостаточно (находятся и такие), с июля предложат версию с блокировкой заднего межколесного дифференциала. Мечта джипера! Планку проходимости она, видимо, поднимет на очень высокий уровень. Надеюсь, летом, когда машина с блокировкой попадет в наши руки, мы найдем для нее достойное препятствие.