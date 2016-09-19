Все шины и диски в «Колеса Даром»

Первые холода, первый снег, первый лед... Такая картина до боли знакома каждому автовладельцу. Впереди срочные и кропотливые поиски нужной резины, затем нескончаемые очереди в шиномонтажные мастерские и немалые расходы средств и времени. Из года в год ситуация не меняется, и каждый из нас — начинающих и опытных автолюбителей — думая в первую очередь об экономии, задается логичным вопросом: «Как всего этого избежать?»

Известный в России интернет-магазин www.kolesa-darom.ru с уверенностью заявляет — выход есть! И, кстати, приводит достаточно веские аргументы в пользу своего заявления, кардинально меняя при этом представление о процессе выбора и приобретения шин и дисков. Заказы и покупки на данном сайте действительно делать гораздо удобнее, быстрее и выгоднее, чем на рынках или разбросанных по всему городу магазинах. Тем более что экономия получается достаточно приличной!

Итак, обо всем по порядку.

«ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ» — потрясающая акция, которая действует в сети «Колеса Даром» уже второй год. Она действительно гарантирует клиенту минимальную цену на ту или иную модель шин или дисков. Суть ее проста: если покупатель найдет в интернет-магазинах своего города аналогичный товар в наличии и по более низкой, чем в «Колеса Даром», цене, то он получит этот продукт еще дешевле, нежели в другом магазине! Наверняка для большинства автовладельцев такое предложение сложно переоценить, ведь оно распространяется, как правило, на самые ходовые и востребованные модели шин, дисков и автотоваров.

Следующим и, безусловно, выгодным предложением в компании «Колеса Даром» является «МОНТАЖ И БАЛАНСИРОВКА В ПОДАРОК!» Он предоставляется всем покупателям интернет-магазина, которые приобретают зимние шины комплектом от 4 штук. В этом сезоне такая акция действует при покупке резины следующих брендов: Nokian, Michelin, Goodyear, Viatti, Continental и Pirelli. Услугой можно воспользоваться в шинных центрах «Колеса Даром» в удобное для клиента время. Дело в том, что всем зарегистрированным пользователям сайта нет нужды выстаивать длинные очереди в шиномонтажные мастерские, поскольку им предоставляется уникальная возможность онлайн-записи на шиномонтаж. Согласитесь, сервис такого уровня встречается редко!

Автовладельцам, которые по каким-либо причинам не имеют возможности полностью оплатить крупные покупки, компания «Колеса Даром» предлагает воспользоваться акцией «Забирай сейчас — плати потом!». Всё, как всегда, просто. Если в заказе покупателя присутствует комплект из четырех зимних шин или колес в сборе с зимними шинами, он может оформить всю покупку в кредит на 4 месяца на выгодных условиях. Первоначальный взнос для покупателя составляет 0 рублей, и при условии оплаты всей покупки за 4 месяца переплата также составит 0 рублей! Что же, это действительно существенная помощь любому покупателю.

На этом список полезных предложений не заканчивается. Еще большую выгоду для клиентов интернет-магазина предоставляет бонусная программа! Как в самых популярных супермаркетах, здесь за каждое приобретение покупателям начисляются бонусные баллы. 1 бонус стабильно равен 1 рублю. Их возможно потратить на будущие покупки, но, в отличие от тех же супермаркетов, оплатить бонусами можно не 20, 30 или 40 процентов стоимости товара, а все 100! И поверьте, использовать баллы в онлайн-магазин kolesa-darom.ru найдется на что, ведь на сайте, помимо шин и дисков, представлен огромный ассортимент автотоваров: от запчастей и аккумуляторов до всевозможных автомобильных гаджетов и автомасел. Всего более 100 тысяч наименований, всех и не перечислить!

Кстати, накапливать бонусы можно не только за счет своих личных покупок, но и с помощью акции «Приведи друга». Её принцип достаточно прост: дополнительные баллы начисляются за каждого клиента, зарегистрировавшегося на сайте по вашей рекомендации и совершившего первую покупку. Более того, с недавнего времени пользователи сайта могут оплачивать заказы за счет организации (юридического лица) и получать за это бонусы на свой личный счет! Где такое видано?!

Но и это еще не всё! Жирную точку в перечне всех выгодных предложений к зимнему сезону ставит, пожалуй, самая долгожданная акция от интернет-магазина kolesa-darom.ru — «Купи зимние шины — выиграй автомобиль»! Напомним, такая акция проводится компанией «Колеса Даром» уже в третий раз. С каждым годом она набирает все большую популярность среди покупателей по всей России! На этот раз главным призом выступает LADA XRAY! А кто бы не хотел, приобретая комплект зимней резины, еще и выиграть современный кроссовер, сделав себе подарочек под Новый год?! Ведь в рамках именно этой акции покупку резины можно оформить как на сайте, так и в магазине «Колеса Даром» своего города.

Чтобы воспользоваться большинством предложений компании «Колеса Даром» и извлечь из них максимальную выгоду, покупателю всего лишь остается зарегистрировать свой личный кабинет на сайте www.kolesa-darom.ru. Этот процесс занимает не больше минуты времени, но зато дает массу ощутимых преимуществ!

Ну, а приверженцам «старого и проверенного способа» покупок в торговых точках, кому необходимо, как говорится, пощупать товар, сообщаем, что на сегодняшний день специализированные шинные центры «Колеса Даром» открыты более чем в 70 городах России.

Желаем вам приятных и выгодных покупок!