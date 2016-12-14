Будь готов! Изменения в ПДД-2017 и не только

В новом году автовладельцев ждет ряд изменений и новшеств. Какие-то заработают уже 1 января. Причем речь не только о правилах дорожного движения. Давайте разберемся, что именно нас ждет.

Организованная перевозка детей

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Сразу после новогодней ночи заработают новые правила организованной перевозки детей. В них, в частности, прописано, что перевозить детей можно лишь на автобусах не старше десяти лет. Кроме этого, автобус должен быть оборудован тахографом и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Вообще-то, изменения эти должны были заработать еще летом 2015 года. Именно тогда были ужесточены требования к организованным перевозкам. Однако для обновления парка и оборудования автобусов системами спутниковой навигации и тахографами нужны значительные финансовые вливания. Для большинства компаний в стране это серьезное испытание. Вот чиновники и дали время на перевооружение.

Несмотря на то что идея реформы организованных перевозок направлена на сокращение случаев ДТП, в реальности ситуация на дорогах вряд ли изменится. Наоборот, чем сложнее процедура согласования перевозки детей, тем больше число «левых» схем. В ГИБДД, к слову, это подтверждают. По данным этого ведомства, после вступления в силу первых поправок по детским перевозкам в 2015 году число аварий с заказными автобусами увеличилось в полтора раза. То есть «бумажными» резолюциями ситуацию на дорогах не изменить. И если нам с вами это понятно, то чиновники по-прежнему верят в свои указы.

перевозка детей Чиновники наивно полагают, что, ужесточив требования к перевозчикам, число аварий сразу сократится.

Мой прогноз такой. Как возили детей в регионах на старых автобусах, так и будут возить. На другие ни у школ, ни у родителей денег нет.

Электронный полис ОСАГО

C 1 января 2017 года электронные полисы ОСАГО можно будет купить в любой страховой компании.

Начиная с 2015 года страховые компании могли продавать е—полисы. Правда, делали это не все. Лишь десяток страховщиков отрабатывали электронные продажи. Автовладельцы часто сталкивались с разными техническими проблемами при покупке е-ОСАГО. Сейчас же изменения в законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» обещают нам, что никаких проблем больше не возникнет. За сбои в работе страховые компании ждут серьезные финансовые санкции.

электронный полис осаго Решить проблему доступности ОСАГО в проблемных регионах должны электронные продажи.

Напоминаю, что при покупке электронного полиса вы можете выбрать как обычный печатный бланк (его вам пришлют по почте или предложат забрать в офисе), так и электронный вариант. В последнем случае вам на электронную почту вышлют номер полиса ОСАГО (как электронный билет на самолет или поезд).

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ЭРА-ГЛОНАСС

Еще одно новшество — обязательное использование системы ЭРА-ГЛОНАСС на всех автомобилях. Речь, правда, идет только о новых автомобилях. С 1 января 2017 года вступают в силу положения Технического регламента Таможенного союза, согласно которым система ЭРА-ГЛОНАСС станет обязательной для всех автомобилей, производимых в России или ввозимых к нам из-за границы. Такая норма должна была заработать еще летом нынешнего года, но ее решили отложить.

Теперь же легковые автомобили будут оснащены функцией автоматического оповещения о ДТП. Для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Процедура сертификации автомобиля с ЭРА-ГЛОНАСС сложная и дорогостоящая. Поэтому некоторые производители посчитали невыгодным получать согласование для плохо продаваемых автомобилей, а те модели, что остаются на российском рынке, сертифицировали заранее.

эра-глонасс Если новые автомобили будут в обязательном порядке оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, то для находящихся в эксплуатации это пока недоступная опция.

В полезности самой системы, пожалуй, сомнений нет. Ведь водитель или пассажиры в случае чрезвычайной ситуации на дороге имеют возможность связаться с оператором контакт-центра системы ЭРА-ГЛОНАСС по каналам беспроводной связи и запросить помощь. При этом автоматически передаются данные геолокации. Но несмотря на то что в эту систему вложены огромные деньги, говорить о полной готовности я бы не стал. Вот, к примеру, если вы захотите самостоятельно установить на свой автомобиль прибор ЭРА-ГЛОНАСС, попросту не сможете ее подключить. Как мне пояснили в НП «ГЛОНАСС» (оператор системы), пока подключение частников фактически невозможно.