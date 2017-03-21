На какой срок могут лишить водительских прав, почему сотрудники ДПС порой сами провоцируют пробки и как призвать их к порядку, допускается ли изменение алгоритма работы дневных ходовых огней? На эти и другие вопросы наших читателей отвечает глава ГИБДД Виктор Нилов.

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ

Не раз слышала, что кого-то лишают прав на десять, двадцать и даже более лет. За что же такое наказание?

ЕЛЕНА, Хабаровск

Указанные вами сроки лишения права управления транспортными средствами возможны, когда водитель, уже лишенный прав, повторно привлекается к аналогичной административной ответственности. Так, согласно части 3 статьи 32.7 КоАП РФ отсчет нового срока лишения начинается сразу после окончания предыдущего. И фактически водитель может остаться без прав на довольно продолжительное время.

ТЕХОСМОТР

Toyota Camry была выпущена в августе 2014 года, однако куплена мной новой в автосалоне в мае 2015 года. Когда проходить техосмотр?

МИХАИЛ, Курск

Если ваш автомобиль не используется в качестве такси, то, в соответствии со статьей 15 федерального закона от 1 июля 2011 года № 170‑ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проведение технического осмотра в первые три года, включая год выпуска, не требуется. Таким образом, представить автомобиль на первый технический осмотр вам необходимо в 2017 году.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ НЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

В последнее время рекламы на дорогах заметно поубавилось. Однако нередко она всё равно загораживает светофоры, «маскирует» знаки и вообще отвлекает водителей. Есть ли в законах требования к рекламе и где можно их почитать?

ИВАНОВ, Московская область

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Главный документ, содержащий требования к размещению рекламы, - это федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе». Согласно ему реклама не должна иметь сходство с дорожными знаками и указателями и угрожать безопасности движения. Не допускается размещение рекламы на знаке, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения. Для детализации требований к размещению рекламы принят ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». Контроль соблюдения указанных нормативных актов возложен на владельцев дорог, а также на Госавтоинспекцию, осуществляющую соответствующие контрольно-надзорные функции для обеспечения безо­пасности дорожного движения. Если вы знаете о местах, где рекламные щиты перекрывают дорожные знаки или светофорные объекты, рекомендую обратиться с заявлением в районный отдел ГИБДД. Сообщение можно направить и через сайт Госавтоинспекции.

ИГРА СО СВЕТОМ

В дилерском центре Volkswagen предложили изменить алгоритм работы штатных дневных ходовых огней, в результате чего они будут гаснуть при затягивании ручника. Говорят, это законно. Не будет ли неприятностей с ГАИ в связи с такой переделкой?

ИГОРЬ КОРНИЕНКО, Санкт-Петербург

Алгоритм работы дневных ходовых огней описан в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно международным стандартам дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, в котором двигатель работает, однако могут оставаться выключенными при нахождении селектора автомата в положении «стоянка» или при затянутом стояночном тормозе. Дневные ходовые огни должны гаснуть автоматически при включении фар, в том числе передних противотуманок, - за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. Если перечисленные правила будут соблюдены, у сотрудников Госавтоинспекции претензий к вам не возникнет.

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Имеют ли сотрудники ГИБДД право остановить автомобиль только из-за того, что у него затонированы стекла? Могут ли они проверять тонировку зимой, при минусовых температурах?

АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ, Ивановская область

Основания к остановке транспортных средств при осуществлении сотрудниками Госавтоинспекции надзора за дорожным движением перечислены в вышеназванном Административном регламенте, утвержденном приказом МВД России от 2 марта 2009 года № 185. К ним, в частности, относятся установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения. Таким образом, если находящийся при исполнении служебных обязанностей сотрудник Госавтоинспекции видит, что ветровое и (или) передние боковые стекла движущегося автомобиля чрезмерно затемнены, он не только имеет право, но и обязан остановить транспортное средство и пресечь административное правонарушение. Что касается условий проверки степени светопропускания стекол, то для этой цели должны применяться определенные технические средства в соответствии с инструкциями и методическими указаниями о порядке их применения.

НЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ

У нас сотрудники ДПС часто «тормозят» водителей для проверки документов прямо на развилке при выезде из города, что приводит к пробкам в часы пик. Как призвать служивых к порядку?

СЕМЕН КУРИЛОВ, Воронежская область

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Административный регламент МВД России исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением водителями ПДД, утвержденный приказом МВД России от 2 марта 2009 года № 185, разрешает остановку для проверки документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров, только на стационарных постах ДПС. Если остановка вне стационарного поста связана с другими причинами, сотрудники Госавтоинспекции не вправе останавливать транспортные средства на участках дорог, где их остановка запрещена ПДД, за исключением случаев, когда это связано с необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения, осуществления распорядительно-регулировочных действий, предотвращения реальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного движения, а также случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения. Если приведенные требования не соблюдаются, следует информировать руководство соответствующего подразделения Госавтоинспекции для принятия мер реагирования. Для направления жалобы можно, в частности, использовать соответствующий раздел официального сайта Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).

Весь спектр информации о правах автомобилистов и автовладельцев — в тематической подборке публикаций «За рулем».

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС, Константин Якубов