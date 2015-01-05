Логотип какой автомобильной марки на фото — викторина — журнал За рулем

Угадай эмблему автомобиля: тест для водителей в самоизоляции

Предлагаем проверить свои знания в автомобильной геральдике. Среди дюжины эмблем есть не только современные, но и уже несуществующих, однако некогда весьма популярных марок — зарубежных и отечественных.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

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