Угадай эмблему автомобиля: тест для водителей в самоизоляции

Предлагаем проверить свои знания в автомобильной геральдике. Среди дюжины эмблем есть не только современные, но и уже несуществующих, однако некогда весьма популярных марок — зарубежных и отечественных.

Сергей Канунников «За рулем» Эксперт