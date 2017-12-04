А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... почему скрипят тормоза?

При замедлении появился металлический скрип? Это должно насторожить водителя. Скорее всего, скрипят тормозные механизмы, и этот звук может быть вызван несколькими причинами.

Самая распространенная причина — предельный износ тормозных колодок. Многие колодки снабжены специальными «лепестками». Когда рабочая поверхность колодки истирается, «лепесток» начинает доставать до тормозного диска. В результате и получается скрип. Это сделано специально, чтобы водитель понял — колодки пора менять.

Колодки могут скрипеть и из-за того, что они потеряли подвижность в суппорте, то есть «закисли». Колодка не полностью отводится от диска после торможения, из-за этого и возникает скрип. Тут поможет смазка для тормозных механизмов. Такую продают в любом автомагазине. Ею нужно смазать направляющие пальцы суппорта.

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Чтобы избежать скрипов между колодкой и поршнем суппорта, производители тормозных систем предусмотрели противоскрипную пластину. Часто бывает так, что эта пластина проржавела или разрушилась — словом, перестала выполнять свою основную функцию. Тогда при торможении колодки и издают скрип или протяжный визг. В этом случае придется заменить колодки вместе с противоскрипными пластинами. Иначе противный звук при торможении будет раздражать и дальше. Бывает и так, что недобросовестные сервисмены намеренно не ставят противоскрипные пластины, как правило, идущие в комплекте с колодками. Делают это, чтобы клиент приехал к ним снова.

Иногда скрипят и новые, только что установленные колодки. Зачастую причина в том, что они еще не притерлись к тормозным дискам, через пару дней звук исчезнет сам собой. Впрочем, если тормозные колодки некачественные, то они могут скрипеть очень долго.

Скрип может возникнуть и после поездки по грязи. Вероятные причины — попадание грязи или песка в бороздки на тормозных дисках и колодках, которые возникли в процессе эксплуатации автомобиля. Чтобы убрать неприятные звуки, нужно снять колесо и прочистить тормозной механизм щеткой. Еще одна вероятная причина скрипа: небольшой камешек попал в канавку тормозной колодки или застрял между диском и тормозным щитом. В последнем случае скрип будет постоянным, независимо от того, нажата педаль тормоза или нет. Рецепт один: удалить инородный предмет из тормозного механизма.