Авторынок: вторичка против первички

Соотношение продаж новых и бэушных легковушек в России — один к четырем. Чем живет вторичный рынок?

В теории на фоне подъема первичного рынка (а он наметился) продажи на вторичном обязаны падать. Однако в течение 2017 года вторичка даже чуть выросла — примерно на 1,6%, если считать для первых девяти месяцев года. Причем продажи машин российских марок уменьшились на 1,4%, а продажи иномарок (в том числе локализованных) увеличились на 2%. Причина роста — реализация отложенного спроса: люди стали активнее тратить деньги на покупку машин, включая подер­жанные.

Температура по больнице

Материалы по теме Дюжина автомобилей с пробегом, которые невозможно продать

В 2017 году на вторичном рынке было продано (перепродано) около пяти миллионов легковых автомобилей на сумму около двух триллионов рублей. Разумеется, это довольно грубая оценка: если на рынке новых автомобилей можно установить сумму каждой сделки, хотя бы приблизительную, то вторичка, как правило, обходится без строгой бухгалтерии.

В среднем по стране на одну проданную новую машину приходится четыре проданные бэушные. Конечно, пропорции сильно разнятся по регионам. В Москве с ее высоким уровнем жизни объем вторичного рынка равен 60%. При этом именно в столице и области машины покупают и продают активнее всего: в столичном регионе — около 12% общего объема автомобильного рынка в стране. А в Еврейской автономной области доля вторички составляет аж 98,2%. Тут достаточно одного мультибрендового дилерского центра, работающего по полной предоплате: в случае отказа клиента от новой машины продать ее будет нереально.

Ford Focus в уме, Жигули в действительности

Материалы по теме Вторичный авторынок: где машины с пробегом самые дешевые?

Бэушки дорожают одновременно с новыми моделями. В 2017 году средняя стоимость автомобиля с пробегом достигла 740 тысяч рублей, а всего лишь год назад она равнялась 568 тысячам. Средний пробег — 98 тысяч километров. Это что же, по цене типичный бэушный автомобиль в России — что свежая иномарка компакт-класса? Почему же тогда на дорогах так много древних Жигулей?

Объяснить это просто: разрыв в цене между самыми дешевыми и самыми дорогими машинами всегда был огромен, а в последние годы еще больше увеличился. К тому же на фоне падения реализации бюджетников продажи в премиальном сегменте хорошо росли, это коснулось и машин с пробегом. А некоторые дилеры и вовсе бросали на вторичку основные силы, понимая, какой это лакомый кусок рынка. Так и получилась «жирная» середина.

Материалы по теме Самые распространенные модели автомобилей в России

Примерно так же вычисляются предпочтения по маркам и моделям. Россияне ездят, в основном, на автомобилях Лада всех семейств и возрастов, а также на относительно свежих локализованных иномарках.

На Дальнем Востоке продолжают господствовать праворульные японские машины. Toyota создала себе железобетонный имидж производителя самых надежных автомобилей, так что в рейтинге доверия она лидирует с огромным отрывом. И потому у этой марки самый большой после Лады объем продаж на нашем вторичном авторынке. На третьем месте — Mercedes-Benz.

Наиболее популярными классами на вторичке остаются B и С. Растет сегмент D, продолжают набирать популярность кроссоверы и внедорожники. Лидеры здесь — Лада 4×4, Chevrolet Niva, Renault Duster и Toyota RAV4.

Хотите купить машину? Выбирайте что-нибудь из нашего списка. Так меньше потеряете при последующей продаже.

Жить будем?

Автомобильный рынок России будет расти, хотя и не так бурно, как предсказывают оптимисты. Соответственно, продажи подержанных машин должны постепенно падать.

В странах со стабильной экономикой вторичный рынок больше первичного примерно вдвое. Такое соотношение было у нас в 2012 году, когда начался кризис. Если сохранится современная динамика продаж новых машин, к нормальной пропорции мы вернемся к 2021 году. Определенные подвижки к этому уже есть.