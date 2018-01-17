Стоит ли опасаться разночтений в водительских правах и свидетельстве о регистрации, какое наказание грозит за езду на шинах не по сезону, нарушение правил поведения на месте аварии и обгон тихоходных транспортных средств в зоне действия знака «Обгон запрещен»?

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Освободить дорогу

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Попал в ДТП — «догнали» сзади. Повреждения небольшие, но, поскольку у меня полис каско, пришлось вызывать ДПС. Когда сотрудники приехали, то первым делом оштрафовали меня за нарушение правил поведения на месте ДТП. Где, спрашивается, справедливость?

ИЛЬДАР ХАМАЕВ, Башкортостан

Отсутствие вины в совершении аварии не освобождает от обязанности принять меры, предусмотренные пунктом 2.5 ПДД, который предписывает участникам ДТП включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Кроме того, если попавшая в аварию машина препятствует движению, необходимо выполнить требование пункта 2.6.1: освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и к объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. Ответственность за невыполнение перечисленных требований предусмотрена частью 1 статьи 12.27 КоАП РФ.

Правописание

В Зеленограде меня оштрафовали за то, что в правах в написании фамилии использована буква Č. Свое решение сотрудник полиции обосновал тем, что такое написание не соответствует Конвенции о дорожном движении. Прав ли инспектор?

ЯНИС, Латвия

Инспектор не прав. Одним из требований Конвенции о дорожном движении 1968 года к национальным водительским удостоверениям является внесение всех записей буквами латинского алфавита либо, если используются другие буквы, транслитерация их латиницей. Диакритические знаки, принятые во многих языках мира, применяются для передачи отдельных звуков речи и могут быть использованы при заполнении официальных документов, включая водительские удостоверения. Таким образом, при соблюдении прочих обязательных требований водительское удостоверение также считается соответствующим указанной Конвенции, одной из договаривающихся сторон которой является Российская Федерация. Соответствующее указание было направлено в территориальные органы МВД России. Неправомерное решение сотрудника Госавтоинспекции можно обжаловать, обратившись к вышестоящему должностному лицу или в суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (статьи 30.1–30.3 КоАП РФ).

Международный стандарт

В правах и свидетельстве о регистрации по-разному написана область (в одном случае — Moskovskaya, а в другом — Moskovskaia). Не будет ли в связи с этим проблем, в том числе при путешествиях за границу?

КОНСТАНТИН РАЗУМОВ, Московская область

Проблем не будет ни в нашей стране, ни за рубежом, так как и водительское удостоверение, и свидетельство о регистрации транспортного средства, выдаваемые в России, полностью соответствуют требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. Незначительные различия в написании сведений в разных документах обусловлены произошедшим недавно изменением правил транслитерации кириллических знаков, которые в настоящее время установлены приказом МВД России от 13 мая 2009 года № 365 «О введении в действие водительского удостоверения» (в редакции приказа МВД России от 20 октября 2015 года № 995).

Особенности обгона

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Можно ли обгонять трактор в зоне действия знака «Обгон запрещен»?

ВЕРА СЕРГЕЕВНА, Брянск

Дорожный знак 3.20 запрещает обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа (приложение 1 к ПДД). Тихоходным считается транспортное средство, имеющее установленную предприятием-изготовителем максимальную скорость не более 30 км/ч; обычно оно обозначается соответствующим опознавательным знаком. Однако отсутствие такого знака на тихоходе также не является препятствием для обгона при условии соблюдения иных требований Правил. Данная позиция подтверждена постановлением Пленума Верховного суда РФ от 24 октября 2006 года № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Без наказания

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Какой штраф грозит за то, что я буду ездить зимой на летних шинах?

ТЕНГИЗ, Ставрополь

В соответствии с приложением 8 к техническому регламенту Таможенного союза «О безо­пасности колесных транспортных средств» запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период (декабрь, январь, февраль). При этом зимние шины должны устанавливаться на все колеса транспортного средства. Ответственность за нарушение данного требования законодательством РФ не предусмотрена. Но помните: эксплуатация автомобиля на летних шинах чревата потерей контроля над ним на скользком покрытии, а последствия этого могут быть гораздо драматичнее штрафа. Обязанность по поддержанию автомобиля в технически исправном и укомплектованном состоянии лежит на водителе. И если отсутствие зимних шин приведет к дорожно-транспортному происшествию, он может быть привлечен к юридической ответственности (административной, уголовной и гражданской) в соответствии с законодательством.

Ксенон в противотуманки

На автофорумах мнения автовладельцев насчет того, разрешает ГАИ устанавливать в противотуманки ксенон или нет, разделились...

А. КРАМАРЕНКО, Нижний Новгород

В данном случае решающее слово не за Госавтоинспекцией, а за автопроизводителями. В соответствии с международными правилами противотуманные фары, предназначенные для использования с газоразрядными источниками света (в вопросе они названы словом «ксенон»), маркируются обозначением F3 (на корпусе или отражателе). Если на световом приборе такая маркировка отсутствует, использование газоразрядного источника света в нем негативно сказывается на безо­пасности дорожного движения и поэтому запрещено. Ответственность за нарушение данного требования предусмотрена частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ: лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией таких световых приборов.

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