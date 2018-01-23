HUD Garmin

Примерная цена 9990 руб. Индикаторное устройство, работающее совместно с навигационной программой через смартфон по протоколу Bluetooth. Именно установленное приложение выводит на экран подсказки: указатели направления и расстояние до поворота. Для устройств на платформе Android это приложение в России не работает, а для гаджетов Apple оно стоит почти 5000 рублей. Прибор показывает текущую скорость и время до финиша. Фактически он является дополнительным экраном смартфона, и при этом одноцветное изображение выглядит несовременно. Картинка может отображаться как на приклеенный к ветровому стеклу экран, так и на свой щиток из органического стекла. Изображение заметно двоится, показатели мелкие. Электролюминесцентный дисплей очень сильно нагревается: 62 градуса при комнатной температуре! Свою долю негатива добавляет цена.

HUD W02

Примерная цена 3110 руб. Это устройство соединяется кабелем с разъемом OBD. Приборчик показывает скорость, частоту вращения двигателя, часовой расход топлива на стоянке и расход топлива на 100 км пробега, а также напряжение бортовой сети, температуру двигателя, угол открытия дроссельной заслонки и прочие данные. Есть звуковая индикация о превышении заранее заданных параметров. К сожалению, картинка на экране заметно двоится: система отображения информации явно проигрывает обычному маршрутному компьютеру с простым дисплеем. Настраивать прибор приходится одним нажимным колесиком, что очень неудобно. Точность отображения скорости невысока, поскольку берется из «мозгов» машины, а не высчитывается по спутникам, как у конкурента с GPS.