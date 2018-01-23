В конце прошлого века подобные приборы казались чем-то инопланетным. Термин HUD произошел от англоязычного сочетания head-up display: дословно — «дисплей поднятой головы», более понятно — проектор на ветровое стекло. Поначалу эти устройства не имели отношения к автопрому и применялись в военной авиации. Навигационные данные, показания наиболее важных приборов, информация о состоянии систем самолета выводились на защитное стекло шлема, помогая пилоту концентрироваться на выполнении поставленной задачи. Первые HUD-дисплеи были монохромными, но вскоре картинка обрела и цвет.
Высокие технологии спустились с небес и прописались на автомобиле. Дорогие модели получают такую систему на заводе, а владельцы бюджетных машин могут приобрести проектор отдельно. Эти относительно дешевые изделия мы и решили испытать на профпригодность. Их объединяют восточное происхождение, минимум информации и четырехзначная цена. Нам предлагали приобрести и более дорогой проектор, который показывает на ветровом стекле даже кино. Но зачем провоцировать водителя подобными развлечениями?
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HUD Garmin
Примерная цена 9990 руб.
Индикаторное устройство, работающее совместно с навигационной программой через смартфон по протоколу Bluetooth. Именно установленное приложение выводит на экран подсказки: указатели направления и расстояние до поворота. Для устройств на платформе Android это приложение в России не работает, а для гаджетов Apple оно стоит почти 5000 рублей. Прибор показывает текущую скорость и время до финиша. Фактически он является дополнительным экраном смартфона, и при этом одноцветное изображение выглядит несовременно.
Картинка может отображаться как на приклеенный к ветровому стеклу экран, так и на свой щиток из органического стекла. Изображение заметно двоится, показатели мелкие. Электролюминесцентный дисплей очень сильно нагревается: 62 градуса при комнатной температуре! Свою долю негатива добавляет цена.
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HUD W02
Примерная цена 3110 руб.
Это устройство соединяется кабелем с разъемом OBD. Приборчик показывает скорость, частоту вращения двигателя, часовой расход топлива на стоянке и расход топлива на 100 км пробега, а также напряжение бортовой сети, температуру двигателя, угол открытия дроссельной заслонки и прочие данные. Есть звуковая индикация о превышении заранее заданных параметров.
К сожалению, картинка на экране заметно двоится: система отображения информации явно проигрывает обычному маршрутному компьютеру с простым дисплеем. Настраивать прибор приходится одним нажимным колесиком, что очень неудобно. Точность отображения скорости невысока, поскольку берется из «мозгов» машины, а не высчитывается по спутникам, как у конкурента с GPS.
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Проектор на ветровое стекло GPS Q7
Примерная цена 3490 руб.
Устройство подключается к 12‑вольтовой розетке, а потому единственный параметр, который оно получает непосредственно от автомобиля и проецирует на экран, - напряжение бортовой сети. Однако прибор имеет встроенный GPS-приемник с временем холодного старта менее двух минут. В условиях городской застройки средней плотности количество видимых спутников достигает восьми — десяти. С помощью GPS устройство показывает текущее время и скорость, предупреждая о превышении ее порога, и сообщает о времени нахождения в пути.
Прибор полагает, что вся Россия живет в одном часовом поясе — московском. Картинка на стекле двоится. А ходовые испытания выявили очень странный дефект: показатели на проекторе раза в два меньше, чем на спидометре!
Общее впечатление от проверенных нами проекторов однозначно: это игрушки! Они все работоспособны, но уровень комфорта и безопасности при вождении не повышают. На передней панели любого автомобиля такие устройства смотрятся чужеродно. Оставляя машину на парковке, проектор придется прятать, иначе можно лишиться не только его, но и стеклá. Да и наклейка-отражатель, призванная улучшать изображение проектора, пусть немного, но все же мешает обзору.
В общем, всем удачи на дорогах!
И пусть ничто не отвлекает вас от безопасного управления.
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