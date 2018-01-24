Почему стеклоподъемники перестали работать в режиме «авто»? Тест для опытного автолюбителя

Знаете ли вы особенности работы стеклоподъемников? К примеру, почему могла пропасть функция автоматического режима и можно ли ее вернуть?

Уровень комфорта в автомобиле определяет масса составляющих. Свою роль играют и, казалось бы, незатейливые «плюшки», к которым очень быстро привыкаешь. И как же становится неудобно, когда подобная функция неожиданно пропадает. Однако прежде чем сильно расстраиваться и записываться на визит в сервис, можно попробовать решить проблему самостоятельно. Рассмотрим одну из таких ситуаций.

Еще вчера, сидя за рулем машины, вы открывали и закрывали все окна со своего места одним нажатием кнопки, а сегодня автоматический режим работы стеклоподъемников устроил забастовку. Естественно, у такой неисправности может быть масса причин, но с помощью нехитрых манипуляций можно сузить круг подозреваемых и при удачном раскладе решить вопрос прямо с водительского кресла. Готовы? Тогда выбирайте правильный на ваш взгляд вариант ответа ниже. Ну а насколько вы оказались близки к истине, читайте на следующей странице.