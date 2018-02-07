Как быть, если пришла налоговая квитанция на угнанную машину? Покупать ли автомобиль, регистрация которого была аннулирована? Имеет ли право индивидуальный предприниматель наклеить на свою личную легковую машину логотип с перечнем предоставляемых услуг? Как гражданин может просигнализировать о нарушениях ПДД, записать которые на камеру невозможно? Публикуем ответы главы Госавтоинспекции.

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

НАЛОГ ЗА УГОН

Весной у меня угнали машину. В полиции сказали, что дело приостановлено. Однако в личном кабинете на сайте ФНС я обнаружил требование об уплате транспортного налога. В налоговой сообщили, что, поскольку дело не закрыто и информации об угоне у них нет, придется заплатить. Как быть?

М. М. БЕРЕЗОВСКИЙ, Санкт-Петербург

В статье 358 Налогового кодекса Российской Федерации прямо указывается, что транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом, не являются объектом налогообложения. Документом, подтверждающим угон или кражу, является копия постановления о возбуждении уголовного дела, ее необходимо передать в соответствующий налоговый орган. Кроме того, можно обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции для прекращения регистрации транспортного средства в связи с его хищением. Госавтоинспекция направит информацию в налоговую, и похищенное транспортное средство выведут из числа объектов налогообложения. Однако за ту часть налогового периода, в течение которого вы владели автомобилем, транспортный налог заплатить всё же придется.

ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ

Планирую купить в автосалоне машину, сданную прежним владельцем в трейд-ин. Смущает, что ее регистрация аннулирована, свидетельство о регистрации отсутствует, но номерá в наличии. Вправе ли я эксплуатировать такую машину? Не будет ли проблем с постановкой на учет?

АНТОН, Московская область

Как таковое аннулирование регистрации приобретаемого автомобиля смущать не должно. Скорее всего, прежний собственник восполь­зовался своим правом подать заявление о прекращении регистрации в связи с заключением сделки, направленной на отчуждение транспортного средства. По истечении 10 суток со дня заключения такой сделки регистрация прекратится. Такая возможность предусмотрена Административным регламентом МВД России по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (приказ МВД России от 7 августа 2013 года № 605). В этом случае свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки также аннулируются и, если не были сданы прежним собственником, выставляются в розыск. Таким образом, эксплуатировать автомобиль с регистрационными знаками, оставшимися от прежнего собственника, после их аннулирования нельзя. В этой связи после приобретения автомобиля необходимо сдать старые регистрационные знаки в Госавтоинспекцию. Сделать это можно при регистрации автомобиля на нового собственника.

ПРАВИЛА РЕКЛАМЫ

Я индивидуальный предприниматель. Имею ли я право наклеить на свою личную легковую машину логотип с перечнем предоставляемых услуг? Если да, то можно ли поставить на крышу так называемый лайтбокс?

ФЕДОР, Москва

Согласно содержанию статьи 20 федерального закона от 13 марта 2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе», размещение на транспортных средствах отличительных знаков, указывающих на их принадлежность каким-либо лицам, не является рекламой. В то же время запрещается использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций. Кроме того, реклама, размещенная на транспортных средствах, не должна создавать угрозу безопасности движения. Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», установка дополнительных элементов конструкции (в том числе на крыше) рассматривается как внесение изменений в конструкцию транспортного средства и, следовательно, требует согласования с Госавто­инспекцией.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Материалы по теме Ответы ГИБДД — о возврате прав, лежачих полицейских и детских креслах

Недавно прочитала, что ГИБДД скоро будет наказывать нарушителей ПДД на основании фотовидеозаписей, присланных обычными гражданами. А как быть с теми нарушениями, которые невозможно зафиксировать с помощью камеры? Например, когда водитель садится за руль пьяным или перевозит ребенка без детского кресла?

КАРИНА, Москва

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3‑ФЗ «О полиции» обязывает всех сотрудников полиции пресекать противоправные деяния и устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности. Если гражданин оказался свидетелем совершения административного правонарушения, ему следует обратиться к любому сотруднику полиции с соответствующей информацией для пресечения противоправного деяния. Если производство по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения и осуществление необходимых процессуальных действий не входит в компетенцию сотрудника полиции, он должен вызвать сотрудников Госавтоинспекции, обладающих необходимыми полномочиями. Если нет возможности обратиться непосредственно к сотруднику полиции, необходимо срочно сообщить по телефону, указав место совершения правонарушения, марку, модель и регистрационный знак транспортного средства, а также иную информацию, по которой можно найти правонарушителя.

ЗАМЕНА ПРАВ ИЗ-ЗА БРАКА

На следующий день после свадьбы уезжаем в путешествие по Европе, где планируем взять напрокат машину. Будут ли у меня проблемы в связи с тем, что я беру фамилию мужа, а права оформлены на старую фамилию? Если да, то насколько сложно поменять права за один день?

ВЕРОНИКА, Ленинградская область

Предполагаю, что документы на выезд за границу были оформлены на прежнюю фамилию. Следовательно, расхождений с фамилией, указанной в водительском удостоверении, у вас не будет, а потому и проблем ожидать не стоит. Что касается действия водительского удостоверения на территории России, то, согласно Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным постановлением Правительства от 24 октября 2014 года № 1097, документ станет недействительным с момента оформления общегражданского паспорта на новую фамилию. Никаких препятствий для того, чтобы поменять водительское удостоверение в течение одного дня, я не вижу. Для этого необходимо обратиться в любое экзаменационное подразделение с паспортом и водительским удостоверением. Новое удостоверение будет выдано на срок действия прежнего. Однако, если вы предъявите медсправку, ­удостоверение оформят на 10 лет.

Фото: depositphotos.com