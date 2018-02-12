Какой автомобиль выбрать? Задавайте вопросы!

Материалы по темеКакой автомобиль выбрать? Отвечает эксперт ЗР
Не важно, какой вы планируете купить автомобиль — из дорогого премиум-сегмента или бюджетный. Если не можете определиться с выбором, пишите. Наш эксперт разберется во всех тонкостях комплектаций, подскажет, какой силовой агрегат больше подойдет именно вам, от каких опций можно отказаться, а за какие лучше доплатить. А как обстоят дела с угоняемостью и какой предпочесть цвет? Надолго ли покупаете машину или на год-два? Сможете ли потом продать ее и сильно ли выбранная модель потеряет в цене? Продолжать можно до бесконечности, но рано или поздно придется сделать выбор.
Все вопросы, касающиеся выбора нового автомобиля для покупки, присылайте на электронную почту: question@zr.ru Постарайтесь сформулировать в них больше вводных — так эксперту будет проще сориентировать вас во всем изобилии выбора на рынке.
Ответы будут опубликованы 6 апреля.