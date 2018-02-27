Зачем я купил машину?! Считаем расходы на содержание

Автомобилистам 1990-х впору позавидовать. Об ОСАГО тогда не слышали, страховку каско покупали единицы, платных уличных парковок не было и в помине. Бензин, по нынешним временам, стоил копейки, обслуживали и ремонтировали машины сами или у знакомых гаражников. А сейчас — только выкладывай деньги. И перед покупкой своего первого автомобиля неплохо бы представлять себе, какие траты последуют после того, как вы выложите кругленькую сумму за «железного друга»...
- Сколько российские автовладельцы тратят на содержание автомобиля и на что пришлись основные траты, исследовали аналитики. Выяснилось, что за прошлый год расходы автомобилистов выросли почти на треть.
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