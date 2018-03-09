Титулованный российский боксер, чемпион мира и Европы рассказал «За рулем.РФ» о том, как попал в аварию на первых Жигулях, как возит на машине жену, детей и тещу, а также о выписанном в Австралии штрафе и незадачливых автоугонщиках.

Досье

Родился 19 сентября 1969 года в Серове Свердловской области

Опыт вождения: с 1988 года

Первая машина: ВАЗ-2109

Любимая машина: Toyota Land Cruiser

Стиль вождения: спокойный

Не любит: быть заметным на дороге

Моя первая машина

Какой была первая машина? Угадайте! Правильно: «девятка». Папе дали в очереди. Стоила примерно 300 тысяч тогдашних рублей. Первым инструктором стал тренер. Он усадил меня за руль и скомандовал: «Поехали!» Прав у меня не было, но я сразу сдвинулся с места. Путал все, конечно. И не раз. Однажды уехал на ней за город, на расстояние 16 км и… «запорол» ее! На проселочной дороге в узком месте, где был обрыв, пытался сделать разворот на 180 градусов, перепутал тормоз со сцеплением и скатился в канаву! Начал искать, кто поможет вытащить. А машина была старой-старой и отличалась коробкой передач от классической, поэтому заднюю скорость не смог найти. Пришлось толкать, а потом ехать вперед. Папа стоял, ждал. Увидел меня, ахнул: «Ну, добил машину!» Через пару месяцев я сдал на права и получил их официально. Ездил на том автомобиле около года, потом купил другой — снова «девятку». Она стоила в два раза дороже, потому что к тому моменту цены поменялись и что-то приключилось с долларом.

Моя единственная авария

Почти за 30 лет вождения столкновение случилось только однажды, да и то небольшое. В 2001 году. Еду на Bentley Arnage. Скорость — 40 км/ч. Поворачиваю налево, занимаю полосу. Передо мной пешеходный переход и еще одна невероятно старая машина. Обычно, когда ездишь за рулем довольно долго, некоторые вещи срабатывают на подсознательном уровне. Например, видишь, как загораются тормозные огни, и останавливаешься. А тут передо мной машина, и ничего не срабатывает! Она просто не останавливается. И я въезжаю ей прямо в задницу! Но получилось так, что задел еле-еле. Не пострадал, но ремонт Bentley обошелся примерно в 30 тысяч долларов. Нельзя сказать, что моей вины тут нет. У водителей есть фраза: «Въехал в задницу — значит виноват!» Всегда нужно проверять свои действия. Я был немножко на взводе, не соблюдал дистанцию, не прочувствовал момент.

Моя первая иномарка

Первая иномарка появилась в Австралии. По-моему, Ford Laser. Спонсоры подарили. Понравился тем, что похож на «девятку». Такой же формы и размеров. Потом был Lexus, а затем пересел на Porsche Cayenne.

Мой автомобиль сегодня

Для меня удобство во всех сферах жизни — цель номер один, поэтому сейчас передвигаюсь на Toyota Land Cruiser 200. Машина, без которой в России не обойтись! Во-первых, у меня семья большая. Детки спокойно сидят. У каждого свое место. Супруга — рядом, а теща — позади. Для гостей можно раздвинуть еще два свободных места. Во-вторых, у этого внедорожника громадный кузов, и туда много всего помещается. И в-третьих, просто привык к большим машинам. К тому же здорово, что есть мощный турбодизель. И машина экономичная: по-моему, 700–800 км на полный бак. Цвет черный, незаметный. Тойота очень популярная машина, с ней могу затеряться в толпе. Чтобы не привлекать внимание, не стал делать «блатные номера». Было желание сделать гравировку со своими инициалами. Но решил, что будет вызывающе. В общем, за ту цену, которую платишь, получаешь то, что требуется. Прозвища у машины нет. Не балуюсь. Для меня она — средство передвижения, а не роскошь и не вложение.

До Ленд Крузера была Кэмри. Тоже спокойно на ней ездил. Было еще удобнее, потому что мог кинуть в любом месте, совершенно не волнуясь о том, что угонят, повредят. Даже разбить было не жалко! Но семья увеличилась в размере, нужно было от 7 до 9 мест, а автобус я не хотел, так что пришлось переходить на более мощную машину.

Мой стиль вождения

Я — спокойный водитель. Правда, в гонках участвовал. У меня даже были специальные права. Правда, закончились, и не обновил. Те соревнования проходили перед Формулой-1, и чтобы в них участвовать, нужно было пройти обучение и сдать на права. Я учился у пилотов, которые делают «восьмерки». Было много кругов накатки, чтобы все сделать безошибочно. Адреналина — хоть отбавляй! Когда идешь со скоростью 250 км/ч на прямой, начинаешь метров за 200–250 тормозить, готовясь к длинному повороту на 180 градусов, а потом входишь в него на 120 км/ч, тут адреналин чувствуется сильно. Страшно не было. У меня срабатывает чувство самосохранения. Ну и я, когда за рулем, всегда пристегиваюсь. После того, как я проехал на больших скоростях, года два-три получал громаднейшее удовольствие, когда получалось ездить медленно.

Мой водитель

Семь-восемь лет у меня в Москве был водитель. Лет пять назад по семейным обстоятельствам он уволился. Пришлось самому сесть за руль. И тут я понял, что Москву практически не знаю. Я жил тут много лет, сидел сзади, давал указания, куда ехать, и даже не думал, по каким улицам меня привезли. Когда водитель ушел, главным навигатором стала моя супруга. Она знает Москву очень хорошо, но водить не умеет — не дружит с рулем. Постепенно начал разбираться. Тем более что сейчас системы навигации прекрасные: задаешь курс и едешь. Причем ты можешь выбрать лучший путь из трех-пяти вариантов, которые тебе показывают. Конечно, устаешь, когда проводишь за рулем по 4–5 часов в день, но я не напрягаюсь. Совсем. Наоборот, получаю удовольствие от вождения. Что касается Сиднея, то город уже не знаю. Там многое поменялось, поэтому веду себя так же, как в Москве: включил навигационную систему — и вперед!

Мой первый штраф

Сейчас информация о правонарушении приходит на телефон, а раньше меня не наказывали. Пару раз были штрафы за превышение скорости. Поплатился и за езду по автобусной линии, потому что, когда только ввели эту систему, не сразу ее просек. Сейчас не нарушаю правил совсем. В Австралии, где принято левостороннее движение, за 20 лет проживания у меня был всего один штраф — за нарушение скорости. Еду в воскресенье утром по скоростной трассе. Три часа до города. Пусто, машин нет. А моя Bentley обижается, когда едешь медленно. Говорит: «Издеваешься надо мной, что ли?!» Ну, я немножко прибавил. Чуть больше, чем положено. По-моему, где-то 128. Вижу: стоит полицейский. Остановил меня: «Вы нарушили правила». Все как обычно. В России я бы поспорил, а тут не стал. Сказал: «Да, выписывайте штраф!» А там еще существуют очки (пойнты) за количество нарушений. За превышение скорости больше чем на 16 км/ч дают штраф, по-моему 250–300 долларов, и снимают три очка. Этих очков дают 12 на год. Если в течение года ты их израсходовал, тебя лишают прав. А если тебя оштрафовали в праздники, снимают двойные очки. Если же едешь непристегнутым или с телефоном в руках, прав лишишься сразу! Через суд и очень жестко. Но есть небольшие поблажки: если твой стаж более десяти лет, можешь подать апелляцию в суд. Я же решил: если нарушу правила, заплачу сейчас, чтобы получить урок.

Мои первые воры

Купив Land Cruiser, я тут же установил на него дорогущую противоугонку. Когда машину попытались угнать, мне сразу об этом сообщили. Дело было так: через две минуты после звонка диспетчера спускаюсь, там уже стоит полиция. Стекло у машины выбито, но угон не состоялся — охрана четырехступенчатая. В общем, перестраховался основательно. Сделал по максимуму все, что можно. И благодаря этому машина осталась цела. Сейчас еще поставил пуленепробиваемые стекла. Пленку специальную провел. Защитил по высшей мере. А еще благодаря угонщикам обзавелся гаражом.

Текст: Евгения Заболоцких

Фото: компании-произволители и личные архивы