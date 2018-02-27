ГАЗель на распутье: куда ехать? Проверь себя на знание ПДД

Продолжаем разбирать реальные дорожные ситуации, которые нередко вызывают у водителей замешательство.

Некоторые из нас хотя бы раз в жизни ездили за рулем коммерческого фургона или микроавтобуса. На той же ГАЗели, например, или чем-то похожем. Велика армия и тех, кто постоянно работает на подобной технике. Но не все знают, что в ПДД к большегрузам особое внимание. Или нет?

Итак, представьте. К перекрестку подъехала бортовая ГАЗель (разрешенная максимальная масса — 3,5 тонны). По какой траектории она может продолжить движение, не нарушив правила дорожного движения?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

По какой траектории ГАЗели (разрешенная максимальная масса — 3,5 тонны) разрешено двигаться?

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