ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЕ СИДЕНЬЕ
Н. Холяков, Мурманск
Зимой при открывании двери на Калине снег падает с крыши на водительское сиденье. Чтобы было легче его сметать, я перед каждым зимним сезоном обрабатывал обивку водоотталкивающими средствами в аэрозольной упаковке — в обувных магазинах такие стóят не больше 200 рублей. Когда сдавал автомобиль в трейд-ин, в автосалоне удивились, почему водительское сиденье сохранилось лучше пассажирского. Мой совет спасет много сидений от промокания и преждевременного истирания.
РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ
А. Клековкин, Удмуртская Республика
Когда снимаем аккумулятор для подзарядки, автомобиль лишается охранной сигнализации, сбрасываются настройки аудиосистемы и бортового компьютера. Потому я подключаю к машине небольшой аккумулятор напряжением 12 В от источника бесперебойного питания компьютера. Для этого использую кабель собственного изготовления: на одном конце — клеммы для подключения к резервной батарее, на другом — вилка в автомобильную розетку. Вилка снабжена предохранителем и световой индикацией, можно добавить диод для защиты от неправильного подключения. Перед демонтажом автомобильного аккумулятора вставляем вилку в розетку и запитываем бортовую сеть от дополнительного источника питания.
БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП
С. Ганицев, Москва
НАДЕЖНЫЙ ПРИЖИМ
И. Данилов, Старый Оскол
При замене отслужившего аккумулятора неожиданно возникла сложность: как зафиксировать новый? Крышка — иной формы, и штатное крепление надежно ее не прижимает. Выручил кусок фанеры, который я выпилил по размерам штатного крепления: получился переходник. Вместо фанеры можно взять любой достаточно прочный электроизолирующий материал.
ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
В. Петров, Домодедово
Каждый автолюбитель сталкивается с проблемой хранения второго комплекта шин. Кто держит его в гараже, другие — на даче, а некоторые вынуждены выкраивать место в квартире: в кладовке, на балконе или антресолях. С тем, что комплект занимает место, можно смириться, а вот с сильным запахом резины… Я уже несколько лет упаковываю шины в пищевую пленку. Она недешева (в среднем — рубль за метр), но комфорт дороже. Кстати, ею можно обернуть не только шины, но и другие вещи, предназначенные для длительного хранения. Она не боится воды, создает достаточно герметичное соединение. Трехсотметрового рулона хватает минимум на год.
БЫСТРОСЪЕМЫ
Г. Захаров, Чувашская Республика
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
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- дневные ходовые огни фирмы Osram
- спасательный фонарь «7 в 1» компании AirLine
- мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА.ч компании Heyner
- канистра масла ZIC компании SK Lubricants
- канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»
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Фото: авторы советов
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