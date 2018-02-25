Наши читатели дают два совета по аккумуляторам, рассказывают, как сделать сиденья непромокаемыми, а стеклоподъемники Логана — автономными, как облегчить замену бензофильтра. Вы тоже можете присоединиться к нашему клубу. Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы — например, дневные ходовые огни, набор автокосметики, канистру хорошего моторного масла.

ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЕ СИДЕНЬЕ

Н. Холяков, Мурманск

Зимой при открывании двери на Калине снег падает с крыши на водительское сиденье. Чтобы было легче его сметать, я перед каждым зимним сезоном обрабатывал обивку водоотталкивающими средствами в аэрозольной упаковке — в обувных магазинах такие стóят не больше 200 рублей. Когда сдавал автомобиль в трейд-ин, в автосалоне удивились, почему водительское сиденье сохранилось лучше пассажирского. Мой совет спасет много сидений от промокания и преждевременного истирания.

РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ

А. Клековкин, Удмуртская Республика

Когда снимаем аккумулятор для подзарядки, автомобиль лишается охранной сигнализации, сбрасываются настройки аудиосистемы и бортового компьютера. Потому я подключаю к машине небольшой аккумулятор напряжением 12 В от источника бесперебойного питания компьютера. Для этого использую кабель собственного изготовления: на одном конце — клеммы для подключения к резервной батарее, на другом — вилка в автомобильную розетку. Вилка снабжена предохранителем и световой индикацией, можно добавить диод для защиты от неправильного подключения. Перед демонтажом автомобильного аккумулятора вставляем вилку в розетку и запитываем бортовую сеть от дополнительного источника питания.

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП

С. Ганицев, Москва

На седане Renault Logan первого поколения пользоваться электростеклоподъемниками можно только с включенным зажиганием. Я позаботился о том, чтобы пассажиры, сидящие в машине на парковке, могли открыть или закрыть óкна. Взял два предохранителя (стандартного размера и мини), из их половинок изготовил два штыревых наконечника и припаял к ним проводá выносного предохранителя на 30 А. Подсоединил к блоку предохранителей в салоне, как показано на фото. Один наконечник новой перемычки вставил в верхний контакт гнезда, из которого был вынут маленький предохранитель, - а другой подсоединил к правой ножке большого предохранителя (он остается в гнезде).

НАДЕЖНЫЙ ПРИЖИМ

И. Данилов, Старый Оскол

При замене отслужившего аккумулятора неожиданно возникла сложность: как зафиксировать новый? Крышка — иной формы, и штатное крепление надежно ее не прижимает. Выручил кусок фанеры, который я выпилил по размерам штатного крепления: получился переходник. Вместо фанеры можно взять любой достаточно прочный электроизолирующий ­материал.

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

В. Петров, Домодедово

Каждый автолюбитель сталкивается с проблемой хранения второго комплекта шин. Кто держит его в гараже, другие — на даче, а некоторые вынуждены выкраивать место в квартире: в кладовке, на балконе или антресолях. С тем, что комплект занимает место, можно смириться, а вот с сильным запахом резины… Я уже несколько лет упаковываю шины в пищевую пленку. Она недешева (в среднем — рубль за метр), но комфорт дороже. Кстати, ею можно обернуть не только шины, но и другие вещи, предназначенные для длительного хранения. Она не боится воды, создает достаточно герметичное соединение. Трехсотметрового рулона хватает минимум на год.

БЫСТРОСЪЕМЫ

Г. Захаров, Чувашская Республика

Владельцы многих отечественных и иностранных автомобилей при замене топливного фильтра сталкиваются с одной и той же трудностью: тяжело отсоединить топливопроводы. Нужно умудриться нажать с двух сторон на фиксаторы наконечников, которые расположены заподлицо с корпусом крепления, и утопить их пальцами. Я придумал, как облегчить задачу. Надел на концы острогубцев пластиковые хомуты небольшого размера замками внутрь, обрезал хвостики — и теперь топливопроводы легко сдернуть, зажав острогубцами фиксаторы крепления.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Призы авторам нашей подборки:

дневные ходовые огни фирмы Osram

спасательный фонарь «7 в 1» компании AirLine

мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА . ч компании Heyner

канистра масла ZIC компании SK Lubricants

канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»

набор автокосметики ASTROhim

Фото: авторы советов