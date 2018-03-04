Наклейки «Ш» нет, а вас догнали сзади. Обоюдка?!

Вроде бы уже все, что только можно, подробно разжевали про этот знак. Но вопросы от вас, наши дорогие читатели, продолжают поступать. И некоторые из них весьма интересны. Как, например, вынесенный в заголовок.

Раньше в случае ДТП, когда участник дорожного движения «догонял» впереди идущий автомобиль, действовало простое правило — кто сзади, тот и виноват. Сейчас ситуация не столь однозначна.

Напомню, обязанность разместить на задней части транспортного средства знак «Шипы» действовала и раньше (п. 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и п. 2.3.1 ПДД). Но лишь с 4 апреля прошлого года за данное правонарушение начали привлекать к административной ответственности. Если на вашем автомобиле, обутом в ошипованные шины, не окажется треугольника с буквой «Ш» и вас остановит инспектор ГИБДД, то он должен будет возбудить дело об административном правонарушении за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (ч. 1 ст. 12.5 КоАП). Штраф — 500 руб.

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Хорошо еще, что при этом инспектор не может запретить вам продолжить движение, а может лишь предложить это сделать (п. 259 Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержденного приказом МВД России от 23.08.2017 № 664). Многих водителей подобная ответственность не пугает, и они по-прежнему продолжают ездить на автомобилях, на которых установлены ошипованные шины, без соответствующего знака.

А что будет, если в такой автомобиль сзади врежется другой участник дорожного движения?

Обычно в подобной ситуации действовало простое правило — кто сзади, тот и виноват. Ведь догнавший нарушил п. 9.10. Правил дорожного движения (водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения). Но в данном случае виновник может сослаться на то, что не смог правильно рассчитать дистанцию из-за отсутствия на впереди идущем автомобиле знака «Шипы».

Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, в первую очередь должно определить причинно-следственную связь между действиями участников дорожного движения и наступившими последствиями и в какой степени каждое правонарушение повлияло на совершение ДТП.

Возможно ли признание обоюдной вины, так как в данном случае оба участника ДТП нарушили правила?

Теоретически, да. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. В первую очередь, нюансами возмещения вреда по страховке. Ведь в соответствии с п. 22 ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», если все участники дорожно-транспортного происшествия признаны ответственными за причиненный вред, страховщики осуществляют страховое возмещение с учетом степени вины лиц, которая установлена судом. Это означает, что вместо 100% возмещения вы можете получить, например, 80%, а недостающие 20% добавлять уже из своего кармана. Соотношение может быть и другим, вплоть до 50/50.

Конечно, должностное лицо, которое будет рассматривать дело об административном правонарушении, для начала должно определить причинно-следственную связь между действиями участников дорожного движения и наступившими последствиями и в какой степени каждое правонарушение повлияло на совершение ДТП. Очевидно, что авария, в первую очередь, произошла из-за несоблюдения дистанции, а не из-за отсутствия знака. Да и вообще отсутствие знака не может быть причиной аварии. Но при этом виновник, как я уже отмечал, может упирать на то, что не рассчитал безопасную дистанцию, так как не знал, что на автомобиле потерпевшего установлены ошипованные шины, которые в большинстве случаев позволяют остановить автомобиль раньше, нежели неошипованные. О чем как раз должен был оповещать треугольник с «Ш». Определить, насколько этот фактор повлиял на величину тормозного пути и возможно ли было избежать столкновения, сможет только недешевая экспертиза.

Наклейка со знаком «Шипы» стоит 50–100 рублей. Ее вообще можно распечатать на принтере или нарисовать самому. При этом отсутствие треугольника с «Ш» может повлечь серьезные финансовые потери. Лучше сэкономить на чем-нибудь другом.

Повторюсь, подобное развитие ситуации с признанием обоюдной вины возможно. Пускай пока только теоретически. По крайней мере, мне еще реальные судебные решения не попадались (если вы знаете о подобных случаях, напишите в комментариях). Но это вовсе не исключает того, что прецедент может появиться не сегодня, так завтра.

В общем, советую судьбу не искушать. И если на вашем автомобиле установлены ошипованные шины, наклейку все же лучше приобрести и наклеить. Так будет спокойнее. И, возможно, дешевле.