Мой первый автомобиль: счастливая «семерка»

Самые теплые воспоминания, как правило, остаются от первой в жизни машины. У меня такой, как и у многих, была отечественная «классика» — ВАЗ-2107.

Так сложилось, что изначально эту машину покупать не хотел. Мой товарищ ездил в те годы на отцовской «шестерке», и для меня тогда именно этот автомобиль был почти иномаркой. Поэтому походы по автосалонам начались с желания купить «нулевую шаху», как тогда называли новые седаны ВАЗ-2106.

Как я купил машину

Конец девяностых — время расцвета множества серых автосалонов. С них и начал поиск первой машины в жизни, поскольку там ценник был умеренным. Помню, приехал к метро «Авиамоторная». Сейчас на этом месте стоит новый дом, а тогда были остатки автобазы, в которой гости из южных республик торговали автомобилями. Первая же осмотренная мной машина не завелась, во второй не было запаски и домкрата, видимо, их кто-то украл, у третьей троил мотор. И такая ситуация была во многих так называемых автосалонах. Новые машины были в ужасном состоянии. Поиски завели на территорию завода «Серп и Молот». Там находился салон «Алан-Автомир». И опять та же ситуация с «шестерками». Не заводятся. А вот синяя «семерка» завелась.

Одна из немногих фото 1999 года, которая сохранилась. Оплетка на руль — первая доработка авто.

Осмотрел автомобиль… двигатель работает ровно, сиденья удобнее, чем в «шахе». К тому же у машины уже сделан антикор. Правда, стоит чуть дороже, чем 2106. Ну и ладно, решил я. Перетерплю, зато у меня будет Автомобиль. Так я стал обладателем первой машины в жизни.

После сделки купли-продажи получил документы и обнаружил, что в ПТС осталось лишь два свободных места, а я пятый владелец машины. До меня автомобилем владели различные фирмы (все — один-два дня). Видимо, так коммерсанты оптимизировали налоги. Ну мне-то с этого что? Синяя «семерка» казалась Мерседесом. Хоть в салоне противно пахло антикором, а из багажника я выгреб горсть саморезов, ощущение от обладания собственным средством передвижения вызывало дикий восторг.

Первое, что сделал, — купил аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, коврики в салон, а чуть позже поставил магнитолу и колонки. Аудио устанавливал не сам, а в одной из ныне здравствующих крупных сетей по продаже бытовой техники.

Протяжка

Отъездил первые две тысячи километров и однажды под машиной увидел пару темных капель. Поняв, что это масло, сосед по гаражу сказал, что машину надо «протянуть». Этот процесс — что-то типа предпродажной подготовки, которую тогда продавцы не делали. Поехал в сервис, который рекомендовал тот же сосед, и механики проверили ходовую часть. Затянули пару ослабленных болтов в ходовой и протянули поддон картера коробки передач. Именно оттуда подтекало масло. Капли исчезли. Затем врезали в топливную магистраль топливный фильтр.

Слабым местом «семерки» оказались замки, со временем задняя левая дверь стала тяжело закрываться, а багажник, наоборот, сам по себе открываться. После того как замки отрегулировали, проблемы исчезли.

Без проблем проездил до первых заморозков. Встал вопрос покупки зимней резины.

Я тогда еще не работал в журнале «За рулем», но регулярно его читал. Особенно все, что касается шин и сравнительных тестов автомобилей. Тогда самой крутой резиной по результатам испытаний журнала стала финская Хаккапелита 2 и Gislaved Nord Frost 3. Последняя была дешевле Нокии, потому ее и выбрал. Поставил на штампованные диски, а летнюю, БЛ-82 убрал в гараж.

В школе у Цыганкова

Дальше я пошел учиться в школу вождения, которая была в Институте физкультуры, и вел ее Эрнест Цыганков. Пять дней скоростной подготовки и экстремального вождения. Заносы, развороты, прохождение поворотов с контрсмещением. «Семерка» казалась гоночным автомобилем, если бы не дубовый руль. Семь потов сходило, когда крутил его.

Шины на льду работали прекрасно. На своей «семере» я обгонял даже переднеприводные машины. А вечером в выходные брал пару уроков заочно. На площадке занимался я и какой-то пафосный человек на Mitsubishi Lancer Evo. Он искренне обижался, когда видел, что на ледяной трассе я его догоняю.

Первые поломки

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Весна принесла первые сюрпризы. «Зацвели» ржавчиной колесные диски. Поменял свечи и провода. Последние оплавились. Вот такое качество отечественных комплектующих. Кстати о качестве. Позже под ковриком обнаружил лужу, а уровень антифриза в бачке снизился. Потек радиатор печки. Случилось это в дороге, когда с собой не было антифриза на долив. Дотянул до сервиса. Там перекрыли шланги, идущие к печке, но антифриз долить не смогли, так как у самих не было. Мастера предупредили, что, мол, долей, но я забыл об этом. И как следствие закипел на МКАДе. Постоял с открытым капотом, подождал, пока машина остыла, и потихоньку поехал в автомагазин покупать антифриз. Больше перегревов не было.

Была и еще одна проблема — ослаб замок багажника, и крышка начала сама открываться. Раздражало, что это происходило в самый неподходящий момент. И в движении, и на стоянке. В общем, она жила своей жизнью, пока я ее не подтянул.

***

Первый автомобиль — это первый. Сравнивать не с чем, потому он и нравился. Мне, не знавшему иномарок, сиденья казались удобными, их регулировки достаточными, да и динамика разгона в принципе устраивала. Нравилась и работа коробки передач. Ничего, что задняя стала включаться с характерным хрустом. Все ведь работало. Плавность хода? Ехала, и на том спасибо. Где-то плавно, где-то не очень, и ходовая выдерживала многое.

В «семерку» влезало много вещей. Какого только барахла я не перевез на дачу. Автомобиль вместительный — это факт. И я не жалею, что он стал первым в моей жизни.