У кроссовера Infiniti QX50 второго поколения лишь две общие детали с предшественником — наружные зеркала. Но главная новинка, безусловно, — 2-литровый мотор VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия.

Мало какую модель инженеры перекраивали при смене поколения столь же радикально, как QX50.

Infiniti QX50 2.0t CVT AWD* Длина/ширина/высота/база 4693/1903/1679/2800 мм

Объем багажника (VDA) 565 л

Снаряженная масса 1795 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1970–1997 см³; 200 кВт/272 л.с. при 5600 об/мин; 380 Н·м при 4400 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 6,3 c

Максимальная скорость 230 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95/60 л

Расход топлива: смешанный цикл 9,0 л/100 км

Трансмиссия полный привод; вариатор *Спецификация для рынка США.

Что общего у Жигулей и Гранты? Рыночный сегмент, и только. Этот пример назойливо крутился у меня в голове и когда я знакомился с новым Infiniti QX50 на Лос-Анджелесском мотор-шоу, и во время тест-драйва, проходившего двумя месяцами позже. Сохранив индекс, компактный кроссовер со сменой поколения изменился полностью. Абсолютно. Радикально. Старые наружные зеркала заднего вида создатели машины оставили явно не из соображений экономии — а в качестве «пасхального яйца».

Характер — переменчивый

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Мало кого так перекраивали, как «пятидесятку». Вместо заднеприводной платформы — переднеприводная, вместо продольного двигателя — поперечный, вместо классического автомата — вариатор, вместо атмо­сферников — революционный турбомотор. С него и начну.

Над двигателями с переменной степенью сжатия в разных уголках мира работают не один десяток лет. Но с серийным воплощением первой подсуетилась марка Infiniti. Двухлитровая «четверка» VC-Turbo плавно меняет степень сжатия от 8,0 для достижения максимальной мощности до 14,0 — для минимального расхода топлива. В последнем случае двигатель работает по экономичному циклу Аткинсона.

Реальную экономию еще предстоит оценить, и этим мы непременно займемся чуть позже. А в окрестностях Лос-Анджелеса рельеф слишком разнообразен, чтобы рассуждать об аппетите машины. Зато к мощному ускорению претензий нет. Особенно на фоне предыдущего QX50, разгоняемого 222‑сильным мотором 2.5 до сотни за неприличные в премиум-сегменте 9,5 секунды.

Двигатель 2.0 VC-Turbo в сравнении с предшественниками (версии для рынка США)

2.0 VC-T 2.5 3.7 Тип Р4, с турбонаддувом V6, атмосферный V6, атмосферный Мощность 272 л.с. при 5600 об/мин 222 л.с. при 6400 об/мин 330 л.с. при 7000 об/мин Крутящий момент 380 Н·м при 4400 об/мин 253 Н·м при 4800 об/мин 362 Н·м при 5200 об/мин Степень сжатия 8,0–14,0 10,3 11,0

В нормальном режиме управляющей электроники турбомотор становится чуть бодрее после 3500 об/мин, но и до этой границы набор скорости вялым не назвать. Переход в спортивный режим сопровождается более активным ходом стрелки тахометра, более громким звуком мотора да чуть потяжелевшим рулем — но это чистые декорации, за ними нет реального эффекта. Наигравшись с переключателем (есть еще режим «эко», в котором QX50 становится «овощем»), забыл о нем до конца поездки.

Автоматической коробки под мощный поперечно расположенный двигатель у альянса Renault-Nissan нет. Пришлось довольствоваться не слишком подходящим премиальной машине вариатором. Агрегат основательно модернизированный, с восемью виртуальными передачами. И он мне понравился! Резво соображает, так что щелкать подрулевыми лепестками нет никакой необходимости. Серьезный вклад вносит и «адаптивный» двигатель — у них полное взаимопонимание. А японцы заверили меня, что нарекания в адрес вариаторов прошлых поколений им известны и все проблемы решены.

Жизненная позиция — активная

Усилие на руле синтетическое. Иначе и быть не могло, ведь тестовые машины оснащены рулевым управлением DAS 2.0, без механической связи между баранкой и колесами. И зачем надо было городить огород, если преимуществ перед классической конструкцией не чувствуется? Хорошо, что DAS 2.0 будет предлагаться за доплату и только для машин в самой дорогой комплектации.

По традиции азиатского премиума передние сиденья незатейливы. Например, поясничный упор регулируется только по вылету, подголовник — только по высоте. Но сидеть удобно. Ромбовидный узор — атрибут самой дорогой, «дизайнерской» версии.

Коллега, решивший окунуться в океан, без труда переоделся на заднем сиденье. Здесь действительно просторно, половинки сиденья регулируются. Есть простенький пульт управления микроклиматом, розетка на 12 В, USB-разъем, шторки и подлокотник с подстаканниками.



Приятным сюрпризом стало то, как QX50 прописывает повороты. Крены минимальные, машина охотно следует за рулем, и даже штатные, ни разу не спортивные шины поддерживают заводной характер. QX50 явно порадует любителей активной езды. Ему бы еще сиденья получше: при недостатке боковой поддержки скользкая кожа — не лучшее ­решение.

Еще один комплимент адресую ходовой части. Шины «ран-флэт» размерностью 255/45 R20, к моему немалому удивлению, не превратили автомобиль в костотряс. Дороги в Калифорнии местами неидеальны, но — никаких проблем: жесткие стыки эстакад, мелкие ямы и трещины подвеска отрабатывает на отлично. Ничуть не пожалел о больших колесах. А основную часть машин раскупят в более простых версиях, с 19‑дюймовыми шинами да еще и без усиленных боковин (к таким полагается докатка), которые будут мягче.

Кстати, адаптации подвески для России может и не быть. Дорожный просвет QX50 даже в американской спецификации составляет 218 мм (у предшественника были несолидные 165 мм).

Внутренний мир — многогранный

Пока машина новая, сочетание замши и светлой кожи завораживает. Но как эти материалы перенесут несколько лет жизни на подлокотнике? Эргономических просчетов японцы не допустили, но подкачали комплектующие. Дешево выглядят клавиши на дверях и подрулевые переключатели. Дизайн ­нижней части консоли примитивен. Графика мультимедийного комплекса примитивна, отклик на нажатия долгий. Масштабирование карты двумя пальцами работает через раз и с непредсказуемым результатом.

Одна из вкладок комбинации приборов отображает режим работы двигателя в реальном времени. Слева — давление наддува, справа — степень сжатия.

Едет Infiniti QX50 приятно, но вот ощущение премиальности местами начисто отсутствует. Первая и главная претензия — к мультимедийной системе. Оставим в стороне странное решение с двумя ЖК-дисплеями по центру, из которых верхний нужен лишь для показа карты навигации и картинки с камер. По графике и быстродействию комплекс безнадежно отстал от конкурентов. И пользоваться им неудобно. Надеюсь, в Infiniti понимают, на чем нужно сфокусировать усилия в ближайшее время.

Пластик в салоне исключительно жесткий, но используется он в тех местах, которых обычно не касается рука человека. Всё остальное обтянуто кожей и замшей. Смотрится красиво, хотя стежки местами сбиваются с ровного курса.

В России без запаски будут продавать дорогие QX50 на «два­дцатых» колесах «ран-флэт». К 19‑дюймовым шинам приложат докатку. Пятая дверь открывается движением ноги под бампером. Хромированная накладка между задними фонарями выглядит аляповато и чужеродно.

Под полом — органайзер и усилитель аудиосистемы Bose с 17 динамиками.

Мне доверили машину с самым роскошным пакетом внутренней отделки. Не берусь утверждать, что комплектации попроще (в особенности базовая) произведут настолько же приятное впечатление.

Infiniti QX50 был и, уверен, останется бестселлером марки в России (27,6% продаж по итогам 2017 года). А вот его место среди конкурентов напрямую зависит от цены. Старую «пятидесятку» дилеры отдают по очень сладким ценам, примерно на 700–800 тысяч дешевле прямых соперников. Но с ней всё понятно — возраст. Преемник уже не станет героем аттракциона неслыханной щедрости. «База» наверняка будет стоить под три миллиона, а топовая комплектация — около четырех.

Выход новинки на российский рынок запланирован на середину года. И мы обязательно сведем ее в тесте с представителями Германии, Швеции и Японии.

Инновационный двигатель вызывает уважение, а дизайн — симпатию С мультимедиа из прошлого века нужно срочно что-то делать

Фото: Кирилл Милешкин и Infiniti