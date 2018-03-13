Новый Infiniti QX50 — тест-драйв ЗР

У кроссовера Infiniti QX50 второго поколения лишь две общие детали с предшественником — наружные зеркала. Но главная новинка, безусловно, — 2-литровый мотор VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия.

Infiniti QX50
Infiniti QX50

Infiniti > QX50

Мало какую модель инженеры перекраивали при смене поколения столь же радикально, как QX50.
Мало какую модель инженеры перекраивали при смене поколения столь же радикально, как QX50.

Infiniti QX50 2.0t CVT AWD*

Длина/ширина/высота/база 4693/1903/1679/2800 мм
Объем багажника (VDA) 565 л
Снаряженная масса 1795 кг
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1970–1997 см³; 200 кВт/272 л.с. при 5600 об/мин; 380 Н·м при 4400 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 6,3 c
Максимальная скорость 230 км/ч
Топливо/запас топлива АИ-95/60 л
Расход топлива: смешанный цикл 9,0 л/100 км
Трансмиссия полный привод; вариатор

*Спецификация для рынка США.

Что общего у Жигулей и Гранты? Рыночный сегмент, и только. Этот пример назойливо крутился у меня в голове и когда я знакомился с новым Infiniti QX50 на Лос-Анджелесском мотор-шоу, и во время тест-драйва, проходившего двумя месяцами позже. Сохранив индекс, компактный кроссовер со сменой поколения изменился полностью. Абсолютно. Радикально. Старые наружные зеркала заднего вида создатели машины оставили явно не из соображений экономии — а в качестве «пасхального яйца».

Характер — переменчивый

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Мало кого так перекраивали, как «пятидесятку». Вместо заднеприводной платформы — переднеприводная, вместо продольного двигателя — поперечный, вместо классического автомата — вариатор, вместо атмо­сферников — революционный турбомотор. С него и начну.

Над двигателями с переменной степенью сжатия в разных уголках мира работают не один десяток лет. Но с серийным воплощением первой подсуетилась марка Infiniti. Двухлитровая «четверка» VC-Turbo плавно меняет степень сжатия от 8,0 для достижения максимальной мощности до 14,0 — для минимального расхода топлива. В последнем случае двигатель работает по экономичному циклу Аткинсона.

Реальную экономию еще предстоит оценить, и этим мы непременно займемся чуть позже. А в окрестностях Лос-Анджелеса рельеф слишком разнообразен, чтобы рассуждать об аппетите машины. Зато к мощному ускорению претензий нет. Особенно на фоне предыдущего QX50, разгоняемого 222‑сильным мотором 2.5 до сотни за неприличные в премиум-сегменте 9,5 секунды.

Двигатель 2.0 VC-Turbo в сравнении с предшественниками (версии для рынка США)

2.0 VC-T

2.5

3.7

Тип

Р4, с турбонаддувом

V6, атмосферный

V6, атмосферный

Мощность

272 л.с. при 5600 об/мин

222 л.с. при 6400 об/мин

330 л.с. при 7000 об/мин

Крутящий момент

380 Н·м при 4400 об/мин

253 Н·м при 4800 об/мин

362 Н·м при 5200 об/мин

Степень сжатия

8,0–14,0

10,3

11,0

В нормальном режиме управляющей электроники турбомотор становится чуть бодрее после 3500 об/мин, но и до этой границы набор скорости вялым не назвать. Переход в спортивный режим сопровождается более активным ходом стрелки тахометра, более громким звуком мотора да чуть потяжелевшим рулем — но это чистые декорации, за ними нет реального эффекта. Наигравшись с переключателем (есть еще режим «эко», в котором QX50 становится «овощем»), забыл о нем до конца поездки.

Автоматической коробки под мощный поперечно расположенный двигатель у альянса Renault-Nissan нет. Пришлось довольствоваться не слишком подходящим премиальной машине вариатором. Агрегат основательно модернизированный, с восемью виртуальными передачами. И он мне понравился! Резво соображает, так что щелкать подрулевыми лепестками нет никакой необходимости. Серьезный вклад вносит и «адаптивный» двигатель — у них полное взаимопонимание. А японцы заверили меня, что нарекания в адрес вариаторов прошлых поколений им известны и все проблемы решены.

Жизненная позиция — активная

Усилие на руле синтетическое. Иначе и быть не могло, ведь тестовые машины оснащены рулевым управлением DAS 2.0, без механической связи между баранкой и колесами. И зачем надо было городить огород, если преимуществ перед классической конструкцией не чувствуется? Хорошо, что DAS 2.0 будет предлагаться за доплату и только для машин в самой дорогой комплектации.

По традиции азиатского премиума передние сиденья незатейливы. Например, поясничный упор регулируется только по вылету, подголовник — только по высоте. Но сидеть удобно. Ромбовидный узор — атрибут самой дорогой, «дизайнерской» версии.
По традиции азиатского премиума передние сиденья незатейливы. Например, поясничный упор регулируется только по вылету, подголовник — только по высоте. Но сидеть удобно. Ромбовидный узор — атрибут самой дорогой, «дизайнерской» версии.

Коллега, решивший окунуться в океан, без труда переоделся на заднем сиденье. Здесь действительно просторно, половинки сиденья регулируются. Есть простенький пульт управления микроклиматом, розетка на 12 В, USB-разъем, шторки и подлокотник с подстаканниками.
Коллега, решивший окунуться в океан, без труда переоделся на заднем сиденье. Здесь действительно просторно, половинки сиденья регулируются. Есть простенький пульт управления микроклиматом, розетка на 12 В, USB-разъем, шторки и подлокотник с подстаканниками.

Приятным сюрпризом стало то, как QX50 прописывает повороты. Крены минимальные, машина охотно следует за рулем, и даже штатные, ни разу не спортивные шины поддерживают заводной характер. QX50 явно порадует любителей активной езды. Ему бы еще сиденья получше: при недостатке боковой поддержки скользкая кожа — не лучшее ­решение.

Еще один комплимент адресую ходовой части. Шины «ран-флэт» размерностью 255/45 R20, к моему немалому удивлению, не превратили автомобиль в костотряс. Дороги в Калифорнии местами неидеальны, но — никаких проблем: жесткие стыки эстакад, мелкие ямы и трещины подвеска отрабатывает на отлично. Ничуть не пожалел о больших колесах. А основную часть машин раскупят в более простых версиях, с 19‑дюймовыми шинами да еще и без усиленных боковин (к таким полагается докатка), которые будут мягче.

Кстати, адаптации подвески для России может и не быть. Дорожный просвет QX50 даже в американской спецификации составляет 218 мм (у предшественника были несолидные 165 мм).

Внутренний мир — многогранный

Пока машина новая, сочетание замши и светлой кожи завораживает. Но как эти материалы перенесут несколько лет жизни на подлокотнике? Эргономических просчетов японцы не допустили, но подкачали комплектующие. Дешево выглядят клавиши на дверях и подрулевые переключатели. Дизайн ­нижней части консоли примитивен. Графика мультимедийного комплекса примитивна, отклик на нажатия долгий. Масштабирование карты двумя пальцами работает через раз и с непредсказуемым результатом.
Пока машина новая, сочетание замши и светлой кожи завораживает. Но как эти материалы перенесут несколько лет жизни на подлокотнике? Эргономических просчетов японцы не допустили, но подкачали комплектующие. Дешево выглядят клавиши на дверях и подрулевые переключатели. Дизайн ­нижней части консоли примитивен. Графика мультимедийного комплекса примитивна, отклик на нажатия долгий. Масштабирование карты двумя пальцами работает через раз и с непредсказуемым результатом.

Одна из вкладок комбинации приборов отображает режим работы двигателя в реальном времени. Слева — давление наддува, справа — степень сжатия.
Одна из вкладок комбинации приборов отображает режим работы двигателя в реальном времени. Слева — давление наддува, справа — степень сжатия.

Едет Infiniti QX50 приятно, но вот ощущение премиальности местами начисто отсутствует. Первая и главная претензия — к мультимедийной системе. Оставим в стороне странное решение с двумя ЖК-дисплеями по центру, из которых верхний нужен лишь для показа карты навигации и картинки с камер. По графике и быстродействию комплекс безнадежно отстал от конкурентов. И пользоваться им неудобно. Надеюсь, в Infiniti понимают, на чем нужно сфокусировать усилия в ближайшее время.

Пластик в салоне исключительно жесткий, но используется он в тех местах, которых обычно не касается рука человека. Всё остальное обтянуто кожей и замшей. Смотрится красиво, хотя стежки местами сбиваются с ровного курса.

В России без запаски будут продавать дорогие QX50 на «два­дцатых» колесах «ран-флэт». К 19‑дюймовым шинам приложат докатку. Пятая дверь открывается движением ноги под бампером. Хромированная накладка между задними фонарями выглядит аляповато и чужеродно.
В России без запаски будут продавать дорогие QX50 на «два­дцатых» колесах «ран-флэт». К 19‑дюймовым шинам приложат докатку. Пятая дверь открывается движением ноги под бампером. Хромированная накладка между задними фонарями выглядит аляповато и чужеродно.

Под полом — органайзер и усилитель аудиосистемы Bose с 17 динамиками.
Под полом — органайзер и усилитель аудиосистемы Bose с 17 динамиками.

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Мне доверили машину с самым роскошным пакетом внутренней отделки. Не берусь утверждать, что комплектации попроще (в особенности базовая) произведут настолько же приятное впечатление.

Infiniti QX50 был и, уверен, останется бестселлером марки в России (27,6% продаж по итогам 2017 года). А вот его место среди конкурентов напрямую зависит от цены. Старую «пятидесятку» дилеры отдают по очень сладким ценам, примерно на 700–800 тысяч дешевле прямых соперников. Но с ней всё понятно — возраст. Преемник уже не станет героем аттракциона неслыханной щедрости. «База» наверняка будет стоить под три миллиона, а топовая комплектация — около четырех.

Выход новинки на российский рынок запланирован на середину года. И мы обязательно сведем ее в тесте с представителями Германии, Швеции и Японии.

Инновационный двигатель вызывает уважение, а дизайн — симпатию С мультимедиа из прошлого века нужно срочно что-то делать

Новый Infiniti QX50 — тест-драйв ЗР

Фото: Кирилл Милешкин и Infiniti

Новый Infiniti QX50 — тест-драйв ЗР
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